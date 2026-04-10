35 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं को कौन से टेस्ट कराने चाहिए: एक्सपर्ट की सलाह

35 वर्ष की आयु पार करते ही महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर सतर्क होने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने कुछ आवश्यक टेस्ट की सूची बताई है, जो महिलाओं को 35 की उम्र के बाद जरूर कराने चाहिए। हार्मोनल बैलेंस टेस्ट से लेकर लिवर फंक्शन टेस्ट तक, यहाँ सभी आवश्यक परीक्षणों की जानकारी दी गई है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर-परिवार की जिम्मेदारियां और अक्सर ऑफिस की भागदौड़ के कारण, महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। हालांकि, 35 वर्ष की आयु के बाद सेहत के प्रति की गई यह अनदेखी भारी पड़ सकती है। 35 वर्ष की आयु पार करते ही महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर सतर्क होने की सख्त आवश्यकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, 35 से 40 साल की उम्र के बाद शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। ऐसे में डॉ.

मन्नान गुप्ता (एलेंटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली में ऑब्टेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजी के चेयरमैन और एचओडी) ने बताया कि 35 वर्ष की आयु पार करते ही महिलाओं को कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए।\Hार्मोनल बैलेंस टेस्ट: महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का स्तर बिगड़ना बहुत ही आम बात है। इस असंतुलन के कारण महिलाओं को कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, 35 वर्ष की आयु पार करते ही यह टेस्ट कराना चाहिए। इस टेस्ट (एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और FSH) से पता चलता है कि आपके पीरियड्स का रूटीन कैसा है, फर्टिलिटी कैसी है और कहीं शरीर मेनोपॉज (Menopause) की ओर तो नहीं बढ़ रहा। यह टेस्ट आपके मूड स्विंग्स का भी राज खोल सकता है। थायरॉइड पैनल: थायरॉइड आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। ऐसे में, यदि आपको भी अपने अंदर अचानक वजन में बदलाव, हर समय थकान जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो T3, T4 और TSH टेस्ट कराना चाहिए। यह टेस्ट आपके थायरॉइड की जांच करते हैं। थायरॉइड का सही ढंग से कार्य करना आपकी ऊर्जा, वजन और मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। लिपिड प्रोफाइल: बढ़ती उम्र के साथ दिल की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट काफी मददगार साबित होता है। यह टेस्ट शरीर में 'गुड' और 'बैड' कोलेस्ट्रॉल (HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स) को मापता है, जिससे समय रहते दिल से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जा सके। आयरन और एनीमिया पैनल: महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी देखी जाती है, जो कई बार एनीमिया का कारण भी बनती है। पूरे दिन सुस्ती, कमजोरी महसूस होना या काम में ध्यान न लगना, इसी कमी के संकेत हैं। ऐसे में आयरन और एनीमिया पैनल टेस्ट बेहद जरूरी हो जाता है। हीमोग्लोबिन और आयरन का स्तर चेक करके यह टेस्ट खून की कमी (एनीमिया) को पकड़ता है। सी-रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट: कई बार शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। ऐसे में CRP (सी-रिएक्टिव प्रोटीन) टेस्ट शरीर के अंदर चल रही इसी गड़बड़ी की पहचान करता है, जो आगे चलकर जोड़ों के दर्द यानी गठिया या दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। विटामिन और कैल्शियम के लिए टेस्ट: महिलाओं में 35 के बाद हड्डियां कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में विटामिन डी, बी12 और कैल्शियम का टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, प्रतिरक्षा प्रणाली शानदार रहे और शरीर की बैटरी हमेशा चार्ज रहे। लिवर फंक्शन टेस्ट: लिवर आपके शरीर का 'प्राकृतिक फिल्टर' है, जो सारी गंदगी को बाहर निकालता है। ऐसे में लिवर फंक्शन टेस्ट यह बताता है कि आपका लिवर कितना स्वस्थ है और आपके शरीर की सफाई ठीक से कर रहा है या नहीं।\डॉक्टरों की सलाह है कि 35 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं को नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। इससे बीमारियों का समय पर पता लगाया जा सकता है और उनका उचित उपचार किया जा सकता है। महिलाओं को अपनी जीवनशैली में भी बदलाव करने चाहिए, जैसे कि स्वस्थ आहार लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना और तनाव से बचना। यह उनके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए। स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ जीवनशैली दोनों ही महिलाओं के स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहकर, महिलाएं बीमारियों को रोकने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम हो सकती हैं। महिलाओं को समय-समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए ताकि किसी भी बीमारी का समय पर पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा, महिलाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए, जिसमें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल हैं





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