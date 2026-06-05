39 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी: निकोलस गैलिजिन स्टारर 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स'

80 के दशक की यादगार फ्रेंचाइजी 'ही-मैन' की वापसी पर आधारित नए लाइव एक्शन फिल्म 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' ने दर्शकों की उम्मीदें झूमा रही हैं। मैटेल की सुपरहिट टॉय सीरीज पर आधारित यह फिल्म, 1987 के फ्लॉप फिल्म के बाद 39 साल बाद पर्दे पर आ रही है। मुख्य भूमिका में निकोलस गैलिजिन के साथ इद्रिस एल्बा और एलिसन ब्री भी दिखेंगे।

लौट आया 80s के बच्चों का ' He-Man '! 44 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी Masters of the Universe? 80 के दशक का लोकप्रिय 'ही-मैन' अब 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' (Masters of the Universe) फिल्म के साथ 39 साल बाद बड़े पर्दे पर लौट आया है। 80 के दशक का लोकप्रिय 'ही-मैन' फिर लौटा शक्तिमान हो या फिर डोरेमोन...

कुछ टीवी शोज दिलों में बस जाते हैं। 80 के दशक में भी एक ऐसा शो आया था जो हर बच्चों का फेवरेट बन गया था। इस शो ने 80s के बच्चों को ऐसा दीवाना किया कि कैरेक्टर से इंस्पायर्ड खिलौने खरीदने के लिए वे बेताब हो जाते। अब करीब तीन दशक के बाद उसी शो पर आधारित फिल्म आ रही है जो इस वक्त फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। 'मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स' का नाता चार दशक पुरानी फ्रेंचाइजी 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' (He-Man and the Masters of the Universe) से है। इसे खिलौने बनाने वाली मशहूर कंपनी मैटेल (Mattel) ने बनाया था। इस फ्रेंचाइजी को बनाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि खिलौने की बिक्री तगड़ी हो जाए और हुआ भी ऐसा ही। मैटेल 1982 में एक स्ट्रेटजी के तहत 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' फ्रेंचाइजी लेकर आए। एनडीटीवी के मुताबिक, इस फ्रेंचाइजी ने उस दौर में 1 बिलियन के करीब कमाई की थी और यह उस दौर के हर बच्चों की फेवरेट सीरीज बन गई थी। सीरीज के जरिए बच्चों में खिलौने के प्रति क्रेज बढ़ा। सीरीज ने बच्चों में ताकत का एहसास, अच्छाई और बुराई के बीच साफ लड़ाई और हीरो वाली फैंटेसी जगाई। मगर सीरीज में ज्यादा हिंसा के चलते इस पर विवाद भी हुआ और इसे महिलाओं के खिलाफ बताया गया। दो हिट सीजन के बाद आखिरकार यह सीरीज खत्म हो गई। इसके बाद 1987 में 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' (Masters of the Universe) के नाम से एक फिल्म भी बनी। मगर यह फिल्म सीरीज की तरह जादू नहीं बिखेर पाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब करीब 39 साल बाद फिर से 'ही-मैन' के जादू को लौटाने की तैयारी हुई। 5 जून को ट्रेविस नाइट निर्देशित लाइव एक्शन फिल्म 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' को नए तरीके से पेश किया गया। यह फिल्म मैटेल की एनिमेटेड टॉय सीरीज की तरह दर्शकों के ऊपर अपना जादू बिखेर पाती है या नहीं और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है, या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल, फिल्म से दर्शक खूब उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस फिल्म में निकोलस गैलिजिन प्रिंस 'एडम उर्फ ही-मैन' के रोल में हैं और इड्रिस एल्बा, एलिसन ब्री और कैमिला मेंडेस अहम किरदारों में नजर आएंगे। निकोलस ने ही-मैन के रोल के लिए खूब मेहनत की है। एक इवेंट में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने फिल्म में एक हफ्ते के अंदर करीब 1,00,000 किलोग्राम वजन उठाया था। इटर्निया पर आधारित फिल्म की तैयारी के लिए उनकी ट्रेनिंग में महीनों तक वेटलिफ्टिंग, कार्डियो, स्टंट वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी शामिल थी





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