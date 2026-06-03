4 जून 2026 का राशिफल: मकर में चंद्रमा‑मंगल‑बृहस्पति का दुर्लभ योग, किन राशियों को मिलेगी करियर में नई गति

4 जून 2026 को ग्रहों की विशेष स्थिति ने अग्नि, वायु और जल राशियों के लिए करियर, संवाद और वित्तीय मामलों में अलग-अलग लाभ प्रदान किए। आर्थिक निर्णयों में सतर्कता और स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ इस दिन के मुख्य बिंदु प्रस्तुत हैं।

4 जून 2026 को नया घड़ीयांतर आया और इस दिन के ग्रहों के संयोजन ने कई राशियों के लिए विशेष घटनाएँ निर्धारित कीं। सुबह चंद्रमा उत्तराषाढा नक्षत्र में धनु राशि के अंतिम हिस्से पर स्थित था और दोपहर में वह मकर राशि में प्रवेश कर गया। इस संक्रमण के साथ बृहस्पति और मंगल की स्वरसिद्धि ने ऊर्जा का तीव्र संचार किया, जिससे करियर , संवाद और वित्तीय मामलों में गहरी छाप पड़ेगी। हालांकि, आर्थिक निर्णय ों में जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा; कोई भी बड़ा निवेश या ऋण लेन-देन सोच-समझ कर ही करना चाहिए। रिश्तों में खुला संवाद फायदेमंद रहेगा, पर शब्दों का चयन सावधानी से करना होगा, क्योंकि मन में अचानक उभरने वाली पुरानी यादें या छोटी-छोटी बातों का अधिक विश्लेषण मनोवस्थिति को अस्थिर कर सकता है। अग्नि राशियों-मेष, सिंह और धनु-के लिए यह दिन करियर और आत्मविश्वास का उज्ज्वल प्रकाशस्तम्भ बनेगा। मंगल की अपनी राशि में गोचर इन्हें अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगी, जिससे शारीरिक ऊर्जा सातवें आसमान पर पहुँच जाएगी। इसी प्रकार, बृहस्पति और मंगल की जुगलबंदी मिलने वाले मीटिंग्स और नई डीलों में सफलता के द्वार खोल देगी। वाणिज्यिक पहल में जो पहलें पहले रुकी हुई थीं, वे अब तेज गति से आगे बढ़ेंगी। वायु राशियों-मिथुन, तुला और कुंभ-के लिये संवाद और नेटवर्किंग के मोर्चे पर अद्भुत अवसर आएंगे। बुध और शुक्र के तीसरे भाव में स्थित होने से वाक्पटुता और प्रभावशाली प्रस्तुति में वृद्धि होगी, जिससे नए संबंध आसानी से स्थापित होंगे। जल राशियों-कर्क, वृश्चिक और मीन-को गहरे परिवर्तन और दुर्लभ शुभ संकेतों का अनुभव होगा; यह समय उनके अंदर छिपी संभावनाओं को उजागर करेगा और भविष्य की दिशा को स्पष्ट करेगा। शरीर की बात करें तो आज मंगलीय जोश और फुर्ती स्पष्ट रूप से महसूस होगी, जिससे योग या व्यायाम के प्रति उत्साह वर्द्धित रहेगा। सुबह के समय पाचन थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए हल्का नाश्ता और पर्याप्त पानी का सेवन आवश्यक है। सूर्य दूसरा भाव, जो शत्रु राशि का क्षेत्र है, में स्थित है; इसलिए धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और बड़े निवेश या उधार देने से बचें। राहु ग्यारहवें घर में है, जो अचानक अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना दर्शाता है, पर इसका लाभ समझदारी से ही उठाना चाहिए। कुल मिलाकर, आज का दिन कर्मक्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, करियर में नई ऊँचाइयों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा.

4 जून 2026 को नया घड़ीयांतर आया और इस दिन के ग्रहों के संयोजन ने कई राशियों के लिए विशेष घटनाएँ निर्धारित कीं। सुबह चंद्रमा उत्तराषाढा नक्षत्र में धनु राशि के अंतिम हिस्से पर स्थित था और दोपहर में वह मकर राशि में प्रवेश कर गया। इस संक्रमण के साथ बृहस्पति और मंगल की स्वरसिद्धि ने ऊर्जा का तीव्र संचार किया, जिससे करियर, संवाद और वित्तीय मामलों में गहरी छाप पड़ेगी। हालांकि, आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा; कोई भी बड़ा निवेश या ऋण लेन-देन सोच-समझ कर ही करना चाहिए। रिश्तों में खुला संवाद फायदेमंद रहेगा, पर शब्दों का चयन सावधानी से करना होगा, क्योंकि मन में अचानक उभरने वाली पुरानी यादें या छोटी-छोटी बातों का अधिक विश्लेषण मनोवस्थिति को अस्थिर कर सकता है। अग्नि राशियों-मेष, सिंह और धनु-के लिए यह दिन करियर और आत्मविश्वास का उज्ज्वल प्रकाशस्तम्भ बनेगा। मंगल की अपनी राशि में गोचर इन्हें अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगी, जिससे शारीरिक ऊर्जा सातवें आसमान पर पहुँच जाएगी। इसी प्रकार, बृहस्पति और मंगल की जुगलबंदी मिलने वाले मीटिंग्स और नई डीलों में सफलता के द्वार खोल देगी। वाणिज्यिक पहल में जो पहलें पहले रुकी हुई थीं, वे अब तेज गति से आगे बढ़ेंगी। वायु राशियों-मिथुन, तुला और कुंभ-के लिये संवाद और नेटवर्किंग के मोर्चे पर अद्भुत अवसर आएंगे। बुध और शुक्र के तीसरे भाव में स्थित होने से वाक्पटुता और प्रभावशाली प्रस्तुति में वृद्धि होगी, जिससे नए संबंध आसानी से स्थापित होंगे। जल राशियों-कर्क, वृश्चिक और मीन-को गहरे परिवर्तन और दुर्लभ शुभ संकेतों का अनुभव होगा; यह समय उनके अंदर छिपी संभावनाओं को उजागर करेगा और भविष्य की दिशा को स्पष्ट करेगा। शरीर की बात करें तो आज मंगलीय जोश और फुर्ती स्पष्ट रूप से महसूस होगी, जिससे योग या व्यायाम के प्रति उत्साह वर्द्धित रहेगा। सुबह के समय पाचन थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए हल्का नाश्ता और पर्याप्त पानी का सेवन आवश्यक है। सूर्य दूसरा भाव, जो शत्रु राशि का क्षेत्र है, में स्थित है; इसलिए धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और बड़े निवेश या उधार देने से बचें। राहु ग्यारहवें घर में है, जो अचानक अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना दर्शाता है, पर इसका लाभ समझदारी से ही उठाना चाहिए। कुल मिलाकर, आज का दिन कर्मक्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, करियर में नई ऊँचाइयों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा





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