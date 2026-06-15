41.58 लाख के गबन मामले में गिरफ्तार कैशियर ने ऑनलाइन गेमिंग में 20 लाख रुपये गंवा दिए

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक महिला कैशियर को 41.58 लाख रुपये के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली तक अभियान चलाया। पुलिसकर्मियों ने पहचान छिपाकर रिक्शा चलाने, किराना दुकानों पर काम करने, घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने और स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने तक का सहारा लिया।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक महिला कैशियर को 41.58 लाख रुपये के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जैतापुर पुलिस ने लगभग तीन सप्ताह की तलाश के बाद रितु गोस्वामी (44) को गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र और दिल्ली तक अभियान चलाया। पुलिस कर्मियों ने पहचान छिपाकर रिक्शा चलाने, किराना दुकानों पर काम करने, घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने और स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने तक का सहारा लिया। पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा ने बताया कि 25 मई को कैशियर रितु गोस्वामी के अचानक लापता होने के बाद बैंक प्रबंधन ने पांच दिन तक विशेष ऑडिट कराया था। जांच में बैंक के नकद शेष में 41 लाख 58 हजार 95 रुपये की कमी पाई गई। इसके आधार पर 29 मई को जैतापुर थाने में कैशियर रितु गोस्वामी, सहायक शाखा प्रबंधक त्र्यंबक वाणी और शाखा प्रबंधक राजेश राठौर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। जांच में पता चला कि रितु पहले मुंबई के बदलापुर स्थित अपने ससुराल पहुंची थी, जहां उसने परिजनों को बैंक से अवकाश पर होने की जानकारी दी थी। पुलिस के अनुसार, गबन की गई राशि का कुछ हिस्सा उसने अपने पति, बच्चे और ससुराल पक्ष के लोगों को हवाई यात्रा कराने तथा दिल्ली भ्रमण पर खर्च किया। एसपी ने बताया कि आरोपी ने अपने परिजनों को मोबाइल फोन बंद रखने और बैंक अधिकारियों से संपर्क नहीं करने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र पहुंची और चार दिन तक गुप्त रूप से जानकारी जुटाती रही। पुलिस कर्मियों ने आम लोगों के बीच घुलमिलकर महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए। बेटे के शव को देख फफक पड़ी मां, सिर सहलाया और हमेशा के लिए सो गई...

इंदौर में एक साथ उठी दोनों की अर्थी! हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही रितु दिल्ली से इंदौर रवाना हो गई थी। लगातार बढ़ते दबाव के चलते उसने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। होटल में रंगरलियां मना रहे थे रेंजर!

पत्नी ने बाथरूम से खींचकर युवती को निकाला, हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान डंपर में बैठकर भागी लड़की 11 अंडे देने के बाद भूखी थी 10 फीट लंबी मादा अजगर, सर्पमित्र ने पहले बोरिंग से पानी पिलाया, फिर जंगल में छोड़ा पुलिस ने उसके कब्जे से 1.49 लाख रुपए नकद, तीन मोबाइल फोन और बैंक का पहचान पत्र बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में रितु ने दावा किया है कि उसने करीब 20 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए। मामले में दर्ज अन्य दो आरोपी-सहायक शाखा प्रबंधक त्र्यंबक वाणी और शाखा प्रबंधक राजेश राठौर-को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस शेष राशि की बरामदगी, धन के वास्तविक उपयोग और पूरे गबन प्रकरण में अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है





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