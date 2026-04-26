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45 साल बाद हिल्टन होटल में फिर गोलियां, ट्रंप पर हमला; सुरक्षा पर सवाल

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45 साल बाद हिल्टन होटल में फिर गोलियां, ट्रंप पर हमला; सुरक्षा पर सवाल
डोनाल्ड ट्रंपरोनाल्ड रीगनवॉशिंगटन हिल्टन
📆26-04-2026 06:31:00
📰Amar Ujala
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वॉशिंगटन हिल्टन होटल में 45 साल बाद फिर गोलीबारी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल-बाल बचे। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर भी इसी जगह हमला हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल।

वॉशिंगटन हिल्टन होटल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, लेकिन इस बार वजह खौफनाक है। 45 साल के अंतराल के बाद, इस होटल में फिर से गोलीबारी की घटना हुई, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इससे पहले, 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी इसी जगह जानलेवा हमला हुआ था। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 25 अप्रैल 2026 की रात, व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान, बॉलरूम में अचानक तेज आवाजें सुनाई दीं। लगभग 2600 लोगों के सामने, जिनमें पत्रकार, नेता और बड़ी हस्तियां शामिल थीं, फायरिंग जैसी आवाजें सुनाई दीं। चश्मदीदों के अनुसार, लॉबी और बॉलरूम के बाहर 4 से 6 राउंड गोलियां चलीं। यूएस सीक्रेट सर्विस ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। हॉल में मौजूद लोग टेबल के नीचे छिप गए या जमीन पर लेट गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी सुरक्षित हैं। 30 मार्च 1981 को, जॉन हिंकले जूनियर ने रोनाल्ड रीगन पर वॉशिंगटन हिल्टन के बाहर गोलियां चलाई थीं। इस हमले में रीगन के साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट, पुलिस अधिकारी और प्रेस सचिव भी घायल हुए थे। जेम्स ब्रैडी की हालत गंभीर बनी और वह जीवनभर के लिए विकलांग हो गए। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए थे। 1981 की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था, लेकिन 2026 की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा चूक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़े आयोजनों में वीआईपी एरिया सुरक्षित होता है, लेकिन होटल के अन्य हिस्सों में जोखिम बना रहता है। यह घटना वॉशिंगटन हिल्टन को एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थान बना देती है, जहां दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मौजूदगी में सुरक्षा संकट उत्पन्न हुआ। यह घटना अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों पर हुए हमलों की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी है। लिंकन से लेकर ट्रंप तक, कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए हैं, जिनमें से चार हमलों में राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल और वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह भी सवाल उठता है कि इतने कड़े सुरक्षा उपायों के बावजूद, इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। क्या होटल की सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी थी?

क्या संदिग्ध को सुरक्षा घेरे में घुसने से रोकने में कोई चूक हुई? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है

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डोनाल्ड ट्रंप रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन हिल्टन गोलीबारी सुरक्षा हमला

 

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