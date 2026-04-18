4500 रुपये की नौकरी कर रहा है अक्षय कुमार का बेटा आरव, फिल्मों से दूर फैशन की दुनिया में बना रहा पहचान

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने बेटे आरव भाटिया के करियर प्लान का खुलासा किया है। आरव फिल्मों से दूर फैशन की दुनिया में हाथ आजमा रहे हैं और फिलहाल 4500 रुपये प्रति माह की नौकरी कर रहे हैं।

नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया में कदम रखना ज्यादातर स्टार किड ्स का ख्वाब होता है, लेकिन अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया इस भीड़ से बिल्कुल अलग हैं। आरव, जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, उनका सपना बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना है। वर्तमान में, वह एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ उनकी कमाई मात्र 4500 रुपये प्रति माह है।

अक्षय कुमार ने खुद खुलासा किया है कि उनका बेटा आरव फिल्मों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। इसके बजाय, आरव का रुझान किसी भिन्न क्षेत्र में करियर बनाने की ओर है। शुभांकर मिश्रा के एक पॉडकास्ट में, अक्षय ने आरव के भविष्य की योजनाओं के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वे दोनों कई मायनों में एक जैसे हैं, खासकर स्वास्थ्य के प्रति उनकी रुचि समान है। आरव लंबे कद काठी का है और अपने लक्ष्यों को लेकर काफी केंद्रित है। उसे काम करना पसंद है, लेकिन उसका फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं है।

अक्षय ने आगे बताया कि आरव फैशन की दुनिया में जाना चाहता है।

अक्षय कुमार ने यह भी साझा किया कि आरव वर्तमान में गांवों में जाकर फैशन की बारीकियां सीख रहा है। वह अलग-अलग तरह के प्रिंट्स और डिजाइन की जानकारी हासिल कर रहा है। अक्षय ने बताया कि आरव लगभग 4500 रुपये प्रति माह पर काम कर रहा है, और उन्हें इस बात पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है और आरव को इस अनुभव से सीखना चाहिए। अक्षय कुमार हालांकि अपने बेटे को ज्यादा उपदेश नहीं देते, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा यह सलाह दी है कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए।

वर्तमान में, आरव भाटिया लंदन की एक यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं





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आरव भाटिया अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना फैशन स्टार किड

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