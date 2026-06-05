5 जून को सोने‑चांदी के भावों में हल्की हलचल, अधिकांश शहरों में बाजार स्थिर

5 जून को देश के प्रमुख शहरों में सोने‑चांदी के भावों में मामूली उतार‑चढ़ाव के साथ स्थिरता बनी रही। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अन्य शहरों के रिटेल रेट दिखाते हैं कि वैश्विक संकेतकों और घरेलू मांग ने कीमतों को सीमित दायरे में रखे रखा है। विशेषज्ञ निवेशकों को सावधानी बरतने और विभिन्न शहरों के रेट की तुलना करने की सलाह दे रहे हैं।

5 जून को भारत के विभिन्न शहरों में सोने और चांदी के भावों में हल्की उतार‑चढ़ाव के साथ बाजार ने स्थिरता की पोल पकड़ी। वैश्विक बाजार में डॉलर की मौजूदा चाल, अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में बदलाव और घरेलू मांग की प्रवृत्ति ने कीमतों को सीमित दायरे में रखने में मदद की। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में सोने की कीमते ं अंतरराष्ट्रीय संकेतकों और भारत की मौद्रिक नीति के बीच संतुलन बनाकर चल रही हैं, जिससे बड़े निवेश कों की ओर से बड़ी बिक्री नहीं हुई। इस संदर्भ में, विभिन्न महानगरों के रिटेलरों ने कीमतों में मामूली अंतर दर्शाते हुए भी कुल मिलाकर स्थिरता को कायम रखा। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का औसत मूल्य 10 ग्राम के लिए लगभग 1,57,920 रुपये के आसपास बना रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,44,760 रुपये के स्तर पर ट्रेड किया गया। दिल्ली में ज्वेलरी की मांग में बड़ी गिरावट नहीं देखी गई, जिससे कीमतों में अधिक उतार‑चढ़ाव नहीं हुआ। उसी के साथ, चांदी का भाव 1 किलोग्राम के लिए लगभग 2,60,960 रुपये के आसपास स्थिर रहा। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कीमतों में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखा; यहाँ 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,58,140 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,44,962 रुपये पर उपलब्ध था। मुंबई के छोटे निवेश कों ने सोने को सुरक्षित निवेश उपकरण के रूप में देखा, जिससे मांग में निरंतरता बनी रही। दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए लगभग 1,58,740 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,45,512 रुपये के स्तर पर रहा। यहाँ शादी‑सेवा और पारंपरिक खरीदारी की आदतों के कारण सोने की मांग हमेशा मजबूत रहती है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,58,140 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,44,962 रुपये पर स्थिर रहा, जबकि बड़े निवेश कों ने सतर्कता दिखाई। जयपुर, पटना और अन्य मध्यम शहरी क्षेत्रों में भी कीमते ं 1,58,300 रुपये के आसपास रही, जिससे छोटे शहरों में भी ज्वेलरी की मांग धीरे‑धीरे बढ़ी। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश कों को जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना चाहिए, बल्कि विभिन्न शहरों के रेट की तुलना करके, हॉलमार्क ज्वेलरी को चुनकर और वैश्विक संकेतकों को समझकर निर्णय लेना चाहिए। समुचित विश्लेषण के बाद ही सोने‑ चांदी के बाजार में दीर्घकालिक लाभ संभव है.

5 जून को भारत के विभिन्न शहरों में सोने और चांदी के भावों में हल्की उतार‑चढ़ाव के साथ बाजार ने स्थिरता की पोल पकड़ी। वैश्विक बाजार में डॉलर की मौजूदा चाल, अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में बदलाव और घरेलू मांग की प्रवृत्ति ने कीमतों को सीमित दायरे में रखने में मदद की। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय संकेतकों और भारत की मौद्रिक नीति के बीच संतुलन बनाकर चल रही हैं, जिससे बड़े निवेशकों की ओर से बड़ी बिक्री नहीं हुई। इस संदर्भ में, विभिन्न महानगरों के रिटेलरों ने कीमतों में मामूली अंतर दर्शाते हुए भी कुल मिलाकर स्थिरता को कायम रखा। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का औसत मूल्य 10 ग्राम के लिए लगभग 1,57,920 रुपये के आसपास बना रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,44,760 रुपये के स्तर पर ट्रेड किया गया। दिल्ली में ज्वेलरी की मांग में बड़ी गिरावट नहीं देखी गई, जिससे कीमतों में अधिक उतार‑चढ़ाव नहीं हुआ। उसी के साथ, चांदी का भाव 1 किलोग्राम के लिए लगभग 2,60,960 रुपये के आसपास स्थिर रहा। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कीमतों में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखा; यहाँ 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,58,140 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,44,962 रुपये पर उपलब्ध था। मुंबई के छोटे निवेशकों ने सोने को सुरक्षित निवेश उपकरण के रूप में देखा, जिससे मांग में निरंतरता बनी रही। दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए लगभग 1,58,740 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,45,512 रुपये के स्तर पर रहा। यहाँ शादी‑सेवा और पारंपरिक खरीदारी की आदतों के कारण सोने की मांग हमेशा मजबूत रहती है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,58,140 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,44,962 रुपये पर स्थिर रहा, जबकि बड़े निवेशकों ने सतर्कता दिखाई। जयपुर, पटना और अन्य मध्यम शहरी क्षेत्रों में भी कीमतें 1,58,300 रुपये के आसपास रही, जिससे छोटे शहरों में भी ज्वेलरी की मांग धीरे‑धीरे बढ़ी। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना चाहिए, बल्कि विभिन्न शहरों के रेट की तुलना करके, हॉलमार्क ज्वेलरी को चुनकर और वैश्विक संकेतकों को समझकर निर्णय लेना चाहिए। समुचित विश्लेषण के बाद ही सोने‑चांदी के बाजार में दीर्घकालिक लाभ संभव है





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