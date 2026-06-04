5 जून 2026 का राशिफल: केंद्र योग, चंद्राधियोग और लक्ष्मी‑नारायण योग से बने कई राशियों के लिये भाग्य का नया आयाम

5 जून 2026 को चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश के साथ केंद्र योग, चंद्राधियोग और लक्ष्मी‑नारायण योग बनते हैं, जिससे मेष, कर्क, मकर तथा सभी राशियों को आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा।

कल 5 जून 2026 के लिये कुंडली में एक विशेष ग्रह संघ बन रहा है जो कई राशियों के लिये बहुत ही लाभकारी रहेगा। चंद्रमा इस दिन श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करते हुए मकर राशि में स्थित होगा। चंद्रमा के साथ मंगल और गुरु का केंद्र योग बनेगा क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में मेष राशि में और गुरु सप्तम भाव में रहेंगे। इसके साथ ही, चंद्रमा के छठे भाव में बुध और शुक्र की युति होने से चंद्राधियोग बनता है तथा शुक्र‑बुध योग से लक्ष्मी‑नारायण योग का प्रभाव भी सक्रिय हो जाता है। इन सभी योगों के सम्मिलित प्रभाव से मेष, कर्क और मकर राशि के जातकों को विशेष भाग्यशाली अवसर प्राप्त होंगे, जबकि अन्य सभी राशियों को भी यह दिन आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में उत्साहजनक अनुभव प्रदान करेगा। राशियों के अनुसार विशद विवरण इस प्रकार है: मेष राशि के लोगों को कल कर्मभाव में स्थित चंद्रमा के कारण कार्यस्थल पर बढ़ती लगन और बुद्धिमत्ता का लाभ मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य को भी वे सफलता के साथ समाप्त करेंगे और मातृपक्ष से सुख और सहयोग प्राप्त करेंगे। यात्रा और धार्मिक स्थल की यात्रा के अवसर भी सामने आ सकते हैं। वृषभ राशि को मानसिक शक्ति का अभूतपूर्व उछाल महसूस होगा; परंतु अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति किसी हद तक मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा कर सकती है, जिससे करियर और पारिवारिक मामलों में संकोच हो सकता है। इसके बावजूद, बुध‑शुक्र की उपस्थिति आर्थिक लाभ को सुदृढ़ करती है और नई नौकरी या पदोन्नति के अवसर प्रदान करती है। कर्क राशि के लिये सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर व्यापार में सहयोग एवं नई परियोजनाओं की शुरुआत का संकेत देता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुखद माहौल बनता है। कोर्ट‑कचहरी के मामलों में भी पक्ष उनके लिये अनुकूल रहता है। सिंह राशि को अपनी कला‑कौशल को उजागर करने का समय मिलेगा, परंतु अल्पकालिक निवेश में सतर्क रहते हुए जोखिम से बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें और राजनीतिक‑कूटनीतिक क्षेत्र में केतु की स्थिति से सफलता की सम्भावना बनती है। कन्या राशि को शुक्र के प्रभाव से कार्ययोजना का फल मिलेगा, परंतु स्वार्थपरता से बचते हुए दूसरों के हित को भी ध्यान में रखना आवश्यक है; प्रेम संबंधों में रोमांस का आनंद ले सकते हैं। तुला राशि को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, जबकि अन्य राशियों को भी इस विशेष दिन के योगों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का आशावान संकेत प्राप्त होगा। समग्र रूप से, 5 जून 2026 को ग्रहों की यह अनूठी संयोजना सभी राशियों के लिये नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों का द्वार खोलती है। चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र के बीच बन रहे केंद्र योग , चंद्राधियोग और लक्ष्मी‑नारायण योग व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सफलता के द्वार खोलते हैं। यदि आप इन ग्रहों की ऊर्जा को समझकर सही दिशा में प्रयुक्त करेंगे तो आप न केवल आर्थिक लाभ बल्कि आध्यात्मिक संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। इस विशेष दिन में अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से केंद्रित रहें, आध्यात्मिक साधना और सामाजिक सहयोग को अपनाएं, तथा ग्रहों की अनुकम्पा का भरपूर लाभ उठाने के लिये सकारात्मक सोच को बनाए रखें.

कल 5 जून 2026 के लिये कुंडली में एक विशेष ग्रह संघ बन रहा है जो कई राशियों के लिये बहुत ही लाभकारी रहेगा। चंद्रमा इस दिन श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करते हुए मकर राशि में स्थित होगा। चंद्रमा के साथ मंगल और गुरु का केंद्र योग बनेगा क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में मेष राशि में और गुरु सप्तम भाव में रहेंगे। इसके साथ ही, चंद्रमा के छठे भाव में बुध और शुक्र की युति होने से चंद्राधियोग बनता है तथा शुक्र‑बुध योग से लक्ष्मी‑नारायण योग का प्रभाव भी सक्रिय हो जाता है। इन सभी योगों के सम्मिलित प्रभाव से मेष, कर्क और मकर राशि के जातकों को विशेष भाग्यशाली अवसर प्राप्त होंगे, जबकि अन्य सभी राशियों को भी यह दिन आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में उत्साहजनक अनुभव प्रदान करेगा। राशियों के अनुसार विशद विवरण इस प्रकार है: मेष राशि के लोगों को कल कर्मभाव में स्थित चंद्रमा के कारण कार्यस्थल पर बढ़ती लगन और बुद्धिमत्ता का लाभ मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य को भी वे सफलता के साथ समाप्त करेंगे और मातृपक्ष से सुख और सहयोग प्राप्त करेंगे। यात्रा और धार्मिक स्थल की यात्रा के अवसर भी सामने आ सकते हैं। वृषभ राशि को मानसिक शक्ति का अभूतपूर्व उछाल महसूस होगा; परंतु अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति किसी हद तक मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा कर सकती है, जिससे करियर और पारिवारिक मामलों में संकोच हो सकता है। इसके बावजूद, बुध‑शुक्र की उपस्थिति आर्थिक लाभ को सुदृढ़ करती है और नई नौकरी या पदोन्नति के अवसर प्रदान करती है। कर्क राशि के लिये सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर व्यापार में सहयोग एवं नई परियोजनाओं की शुरुआत का संकेत देता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुखद माहौल बनता है। कोर्ट‑कचहरी के मामलों में भी पक्ष उनके लिये अनुकूल रहता है। सिंह राशि को अपनी कला‑कौशल को उजागर करने का समय मिलेगा, परंतु अल्पकालिक निवेश में सतर्क रहते हुए जोखिम से बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें और राजनीतिक‑कूटनीतिक क्षेत्र में केतु की स्थिति से सफलता की सम्भावना बनती है। कन्या राशि को शुक्र के प्रभाव से कार्ययोजना का फल मिलेगा, परंतु स्वार्थपरता से बचते हुए दूसरों के हित को भी ध्यान में रखना आवश्यक है; प्रेम संबंधों में रोमांस का आनंद ले सकते हैं। तुला राशि को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, जबकि अन्य राशियों को भी इस विशेष दिन के योगों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का आशावान संकेत प्राप्त होगा। समग्र रूप से, 5 जून 2026 को ग्रहों की यह अनूठी संयोजना सभी राशियों के लिये नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों का द्वार खोलती है। चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र के बीच बन रहे केंद्र योग, चंद्राधियोग और लक्ष्मी‑नारायण योग व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सफलता के द्वार खोलते हैं। यदि आप इन ग्रहों की ऊर्जा को समझकर सही दिशा में प्रयुक्त करेंगे तो आप न केवल आर्थिक लाभ बल्कि आध्यात्मिक संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। इस विशेष दिन में अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से केंद्रित रहें, आध्यात्मिक साधना और सामाजिक सहयोग को अपनाएं, तथा ग्रहों की अनुकम्पा का भरपूर लाभ उठाने के लिये सकारात्मक सोच को बनाए रखें





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