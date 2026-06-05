5 जून 2026 का राशिफल: श्रवण नक्षत्र का प्रभाव और सभी राशियों के लिए भविष्यवाणी

आज 5 जून 2026 को चंद्रदेव मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पतिदेव कर्क राशि में उच्च स्थिति में हैं। इस दिन का मुख्य संदेश है सुनना और सीखना। जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का भविष्यफल।

आज 5 जून 2026 का दिन खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव मकर राशि में गोचर करते हुए श्रवण नक्षत्र में संचार करेंगे। श्रवण का अर्थ है सुनना और सीखना, और यही आज के दिन का मुख्य संदेश है। बृहस्पतिदेव कर्क राशि में उच्च स्थिति में हैं, जो साझेदारी, रचनात्मकता और भाग्य को निरंतर बल प्रदान करेंगे। बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे पद में और मंगलदेव अपनी राशि में होने से करियर और बुद्धि में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि सूर्यदेव शत्रु राशि में हैं। आज मेहनत का फल मिलने के पूरे योग हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का शुभाशुभ फल। मकर राशि के जातकों के लिए आज चंद्रदेव दसवें भाव में श्रवण नक्षत्र में विराजमान हैं। यह स्थिति करियर में भावनात्मक ध्यान केंद्रित करेगी। किसी भी मीटिंग या बातचीत में मिली जानकारी आगे काम आएगी। लग्नेश मंगलदेव अपनी राशि में लग्न भाव में होने से आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा चरम पर है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। तीसरे भाव में बुधदेव और शुक्रदेव होने से बातचीत में व्यावहारिकता और रिश्तों में ताजगी आएगी। चौथे भाव में उच्च राशि के बृहस्पतिदेव रचनात्मकता और रोमांस के लिए शुभ समय बना रहे हैं। दूसरे भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव आर्थिक मामलों में सतर्कता की याद दिलाते हैं। बारहवें भाव में शनिदेव खर्चों पर नियंत्रण और नींद पर ध्यान देने का संकेत देते हैं। वृष राशि के लिए आज चंद्रदेव नौवें भाव में श्रवण नक्षत्र में हैं, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां फलदायी होंगी। लग्नेश शुक्रदेव दूसरे भाव में बुधदेव के साथ होने से धन, परिवार और वाणी अनुकूल हैं। बारहवें भाव में मंगलदेव अपनी राशि में मजबूत हैं, लेकिन इससे शारीरिक ऊर्जा अधिक खर्च होती है। तीसरे भाव में उच्च बृहस्पतिदेव संचार और नेटवर्किंग में शुभता लाएंगे। दसवें भाव में राहु करियर में अप्रत्याशित मोड़ ला सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज चंद्रदेव आठवें भाव में श्रवण नक्षत्र में हैं, जिससे छुपी बातें और रहस्य सामने आ सकते हैं। लग्नेश बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे पद में लग्न भाव में होने से विश्लेषणात्मक शक्ति चरम पर है। आज कोई भी समस्या सुलझाने में सफलता मिलेगी। शुक्रदेव भी लग्न में होने से व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा। ग्यारहवें भाव में मंगलदेव अपनी राशि में आर्थिक लाभ के रास्ते खोलेंगे। दसवें भाव में शनिदेव करियर में मेहनत का फल दे रहे हैं, निरंतरता जरूरी है। दूसरे भाव में उच्च बृहस्पतिदेव धन और परिवार के लिए आने वाले महीने बेहतर बनाएंगे। बारहवें भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव से दोपहर बाद थकान हो सकती है। कर्क राशि के लिए आज चंद्रदेव सातवें भाव में श्रवण नक्षत्र में हैं। साझेदारी के इस भाव में पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, यही आगे बढ़ने में कारगर होगा। लग्नेश चंद्रदेव को बृहस्पतिदेव की दृष्टि भावनात्मक संतुलन देगी। लग्न में उच्च बृहस्पतिदेव का आशीर्वाद हर दिन गहरा हो रहा है। योगकारक मंगलदेव दसवें भाव में अपनी राशि में करियर में दोगुनी शक्ति दे रहे हैं, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। बारहवें भाव में बुधदेव आर्द्रा के दूसरे पद में पर्दे के पीछे के मामले सुलझाएंगे। दूसरे भाव में केतु परिवार में उलझन दे सकते हैं। सिंह राशि के लिए आज का दिन करियर में अधिकार और पहचान का है। चंद्रदेव के दसवें भाव में गोचर से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आज सीखने और सुनने पर केंद्रित है। बृहस्पतिदेव की उच्च स्थिति से साझेदारी में सफलता मिलेगी। बुध और मंगल की स्थिति से बुद्धि और कार्यक्षमता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। शनि की स्थिति से खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। आज का दिन आत्मविश्वास और मेहनत से भरा रहेगा। सभी राशियों को श्रवण नक्षत्र का संदेश है कि जो सुनेंगे वही आगे काम आएगा। इसलिए आज ध्यान से सुनें और सीखें, यही सफलता की कुंजी है.

आज 5 जून 2026 का दिन खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रदेव मकर राशि में गोचर करते हुए श्रवण नक्षत्र में संचार करेंगे। श्रवण का अर्थ है सुनना और सीखना, और यही आज के दिन का मुख्य संदेश है। बृहस्पतिदेव कर्क राशि में उच्च स्थिति में हैं, जो साझेदारी, रचनात्मकता और भाग्य को निरंतर बल प्रदान करेंगे। बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे पद में और मंगलदेव अपनी राशि में होने से करियर और बुद्धि में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि सूर्यदेव शत्रु राशि में हैं। आज मेहनत का फल मिलने के पूरे योग हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का शुभाशुभ फल। मकर राशि के जातकों के लिए आज चंद्रदेव दसवें भाव में श्रवण नक्षत्र में विराजमान हैं। यह स्थिति करियर में भावनात्मक ध्यान केंद्रित करेगी। किसी भी मीटिंग या बातचीत में मिली जानकारी आगे काम आएगी। लग्नेश मंगलदेव अपनी राशि में लग्न भाव में होने से आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा चरम पर है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। तीसरे भाव में बुधदेव और शुक्रदेव होने से बातचीत में व्यावहारिकता और रिश्तों में ताजगी आएगी। चौथे भाव में उच्च राशि के बृहस्पतिदेव रचनात्मकता और रोमांस के लिए शुभ समय बना रहे हैं। दूसरे भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव आर्थिक मामलों में सतर्कता की याद दिलाते हैं। बारहवें भाव में शनिदेव खर्चों पर नियंत्रण और नींद पर ध्यान देने का संकेत देते हैं। वृष राशि के लिए आज चंद्रदेव नौवें भाव में श्रवण नक्षत्र में हैं, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां फलदायी होंगी। लग्नेश शुक्रदेव दूसरे भाव में बुधदेव के साथ होने से धन, परिवार और वाणी अनुकूल हैं। बारहवें भाव में मंगलदेव अपनी राशि में मजबूत हैं, लेकिन इससे शारीरिक ऊर्जा अधिक खर्च होती है। तीसरे भाव में उच्च बृहस्पतिदेव संचार और नेटवर्किंग में शुभता लाएंगे। दसवें भाव में राहु करियर में अप्रत्याशित मोड़ ला सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज चंद्रदेव आठवें भाव में श्रवण नक्षत्र में हैं, जिससे छुपी बातें और रहस्य सामने आ सकते हैं। लग्नेश बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे पद में लग्न भाव में होने से विश्लेषणात्मक शक्ति चरम पर है। आज कोई भी समस्या सुलझाने में सफलता मिलेगी। शुक्रदेव भी लग्न में होने से व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा। ग्यारहवें भाव में मंगलदेव अपनी राशि में आर्थिक लाभ के रास्ते खोलेंगे। दसवें भाव में शनिदेव करियर में मेहनत का फल दे रहे हैं, निरंतरता जरूरी है। दूसरे भाव में उच्च बृहस्पतिदेव धन और परिवार के लिए आने वाले महीने बेहतर बनाएंगे। बारहवें भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव से दोपहर बाद थकान हो सकती है। कर्क राशि के लिए आज चंद्रदेव सातवें भाव में श्रवण नक्षत्र में हैं। साझेदारी के इस भाव में पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, यही आगे बढ़ने में कारगर होगा। लग्नेश चंद्रदेव को बृहस्पतिदेव की दृष्टि भावनात्मक संतुलन देगी। लग्न में उच्च बृहस्पतिदेव का आशीर्वाद हर दिन गहरा हो रहा है। योगकारक मंगलदेव दसवें भाव में अपनी राशि में करियर में दोगुनी शक्ति दे रहे हैं, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। बारहवें भाव में बुधदेव आर्द्रा के दूसरे पद में पर्दे के पीछे के मामले सुलझाएंगे। दूसरे भाव में केतु परिवार में उलझन दे सकते हैं। सिंह राशि के लिए आज का दिन करियर में अधिकार और पहचान का है। चंद्रदेव के दसवें भाव में गोचर से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आज सीखने और सुनने पर केंद्रित है। बृहस्पतिदेव की उच्च स्थिति से साझेदारी में सफलता मिलेगी। बुध और मंगल की स्थिति से बुद्धि और कार्यक्षमता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। शनि की स्थिति से खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। आज का दिन आत्मविश्वास और मेहनत से भरा रहेगा। सभी राशियों को श्रवण नक्षत्र का संदेश है कि जो सुनेंगे वही आगे काम आएगा। इसलिए आज ध्यान से सुनें और सीखें, यही सफलता की कुंजी है





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