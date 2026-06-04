आज 05 जून 2026 की सुबह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और मजबूत संकल्प का संदेश लेकर आई है। चंद्रदेव आज मकर राशि में अपने ही नक्षत्र श्रवण में विराजमान हैं,आज का दिन लगभग सभी राशियों के लिए करियर और बातचीत के मामले में बहुत मजबूत रहने वाला है।

5 जून राशिफल : आज भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ी ये गलती!

ग्रहों के शुभ योग से खुलेंगे तरक्की के द्वार। आज 05 जून 2026 की सुबह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और मजबूत संकल्प का संदेश लेकर आई है। चंद्रदेव आज मकर राशि में अपने ही नक्षत्र श्रवण में विराजमान हैं,आज का दिन लगभग सभी राशियों के लिए करियर और बातचीत के मामले में बहुत मजबूत रहने वाला है। कई राशियों के लिए आज ग्रहों का विशेष गजकेसरी योग बन रहा है, जो पूरे दिन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी बनाएगा। पैसों के लेन-देन में आज जल्दबाजी करने से बचें और कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच-समझकर ही लें। रिश्तों के मामले में आज आपकी खुलकर की गई बातचीत बहुत बड़ा असर दिखाएगी, बस अपने शब्दों का चुनाव थोड़ा संभलकर करें। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा (5 June 2026 Ka Rashifal) आपका आज का दिन। मंगलदेव आपके अपने ही घर में विराजमान हैं, इसलिए आज आप जो भी काम करने की ठान लेंगे, उसे पूरा करने का पूरा दम आपके अंदर रहेगा। बुधदेव और शुक्रदेव की युति आपके तीसरे भाव को बहुत एक्टिव कर रही है, जिससे आपकी बातचीत में स्पष्टता आएगी। शनिदेव आपके बारहवें भाव में बैठे हैं, इसलिए पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सूर्यदेव दूसरे भाव में शत्रु राशि में हैं, जिससे परिवार या पैसों को लेकर कोई छोटी-सी बात आपके मन पर जरूरत से ज्यादा भारी लग सकती है। मंगलदेव पहले भाव में और बुधदेव तीसरे भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो आज के दिन को कामकाज के लिहाज से बहुत मजबूत बनाते हैं। कोई प्रेजेंटेशन देना हो, नया मोलभाव करना हो या कोई पुराना रुका हुआ काम आगे बढाना हो, आज इन सभी में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। चंद्रदेव दसवें भाव में होने से आपकी बात सीनियर्स तक जरूर पहुंचेगी। सूर्यदेव की स्थिति के कारण आज धन के मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। राहुदेव आपके ग्यारहवें भाव में हैं, जिससे कहीं से अचानक धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन किसी भी अनजान स्कीम या जल्दबाजी के निवेश से आज पूरी तरह दूर रहें। मंगलदेव अपनी ही राशि में हैं, जिससे आपकी शारीरिक ऊर्जा आज बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रदेव दसवें भाव में हैं, इसलिए मानसिक थकान से थोड़ा बचकर रहें और काम का बोझ अपने सिर पर हावी न होने दें। शनिदेव की स्थिति के कारण रात को समय पर सोएं। शुक्रदेव तीसरे भाव में हैं, जिससे आपकी वाणी में एक स्वाभाविक मिठास बनी रहेगी। अपने पार्टनर से दिल की बात कहना आज बहुत आसान और सुखद रहेगा। उच्च के गुरुदेव की शुभ नजर से आपके प्रेम और भाग्य दोनों को सही दिशा मिलने के संकेत हैं





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