5 मंजिला सुपर स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट से छतरपुर के मरीजों को मिलेगी तत्काल उपचार की सुविधा

छतरपुर जिला अस्पताल की 5 मंजिला सुपर स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट अब मरीजों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। 32.50 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह इमारत न केवल चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करेगी, बल्कि जिले के गंभीर मरीजों के लिए भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की दौड़ को भी इतिहास बना देगी। लंबे समय से छतरपुर के मरीज और उनके परिजन रेफरल की समस्या से जूझ रहे थे। उचित संसाधनों के अभाव में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को तत्काल इलाज के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता था। अब इस हाईटेक क्रिटिकल केयर यूनिट के शुरू होने से मरीजों को तत्काल उपचार की सुविधा मिलेगी।

अब गंभीर मरीजों को बाहर जाने की नहीं होगी जरूरत, छतरपुर जिला अस्पताल की 5 मंजिला सुपर स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट में इसी सप्ताह से मरीजों को मिलेगा जिला अस्पताल में नवनिर्मित 200 बेड की अत्याधुनिक सुपर स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट अब मरीजों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। 32.

50 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह 5 मंजिला इमारत न केवल चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करेगी, बल्कि जिले के गंभीर मरीजों के लिए भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की दौड़ को भी इतिहास बना देगी। लंबे समय से छतरपुर के मरीज और उनके परिजन रेफरल की समस्या से जूझ रहे थे। उचित संसाधनों के अभाव में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को तत्काल इलाज के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता था। अब इस हाईटेक क्रिटिकल केयर यूनिट के शुरू होने से मरीजों को तत्काल उपचार की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि इस यूनिट के संचालन से जिले में रेफर होने वाले मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आएगी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Healthcare Hospital Critical Care Super Special 5 Mnjila 5 Mnjila Unit 5 Mnjila ICU 5 Mnjila Hospital 5 Mnjila Building 5 Mnjila Building Hospital 5 Mnjila Building Hospital Unit 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H 5 Mnjila Building Hospital Unit ICU Building H

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

नोएडा के सेवानिवृत्त कैप्टन 32.50 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकारनोएडा के सेक्टर 37 के एक सेवानिवृत्त कैप्टन साइबर ठगों का शिकार हो गए, जिन्होंने उन्हें शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर 32.50 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने एसबीआई का लोगो और सीईओ की तस्वीर का इस्तेमाल किया।

Read more »

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, पहले दिन कमाए 32.5 करोड़मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धुरंधर की एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद, फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपये कमाए और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32.5 करोड़ रुपये रहा। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन जैसे कलाकार हैं। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

Read more »

धोनी का फेयरवेल प्लान तैयार! जानें कैसे 32.50 करोड़ में CSK ने लिखी है विदाई की पटकथा?Mahendra Singh Dhoni retirement: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है. हाल ही में 16 दिसंबर को आगामी सीजन के लिए ऑक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी टीमों ने मिलकर कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगाई. इस ऑक्शन में सीएसके दूसरी सबसे बड़ी पर्स वाली टीम थी. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है सीएसके का धोनी को लेकर प्लान.

Read more »

धोनीचा एक्झिट प्लॅन तयार, CSK ने 32.50 कोटी रुपये केले खर्च, IPL 2026 ठरणार शेवटचा?IPL 2026 CSK : सीएसकेने आयपीएल 2026 नंतर धोनीचा एक्सिट प्लॅन तयार केला असून त्यांनी यासाठी जवळपास 32.50 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

Read more »

सामाजिक समारोहों में असहज महसूस करते हैं 32.5 युवा, AIIMS ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल सर्वे में खुलासाएम्स ऋषिकेश के एक सर्वे में सामने आया है कि 47.8 युवा अपनी बातों को महत्वहीन मानते हैं, जबकि 32.5 सामाजिक समारोहों में असहज महसूस करते हैं।

Read more »

Supercomputer: सेव हो जाएंगी 32.5 करोड़ फ‍िल्‍में, चीन बना रहा 'कंप्‍यूटरों का राजा'चीन ने दु‍न‍िया को LineShine नाम के एक ऐसे सुपरकंप्‍यूटर के बारे में बताया है, जो सबसे पावरफुल हो सकता है। जब यह सुपरकंप्‍यूटर काम करना शुरू कर देगा तब इसमें 47 हजार सीपीयू की ताकत होगी। 650PB का स्टोरेज होगा और 2 एक्साफ्लॉप्स (exaflops) की परफॉर्मेंस म‍िलेगी। दुन‍िया का सबसे पावरफुल सुपरकंप्‍यूटर अभी अमेरिका में...

Read more »