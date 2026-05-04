5 मई 2026 का राशिफल: ग्रहों की विशेष स्थिति से जुड़े राशि-राशि के भविष्यवाणी

आज का राशिफल में ग्रहों की विशेष स्थिति के अनुसार सभी राशियों के लिए भविष्यवाणी की गई है। मेष से मीन तक, प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन अलग-अलग प्रभाव दिखाएगा। एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक द्वारा दी गई राशि-राशि की भविष्यवाणी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इस राशिफल में करियर, फाइनेंस, हेल्थ और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ग्रहों की आज की स्थिति अनुशासन और नए अवसरों का एक अद्भुत तालमेल बना रही है। मेष राशि में सूर्य और अस्त बुध की उपस्थिति आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आज सोच-विचार कर बोलना ही श्रेयस्कर होगा। वृषभ के शुक्र आपकेभौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, जबकि मिथुन के बृहस्पति ज्ञान के विस्तार में सहायक होंगे। मीन राशि में मंगल और शनि की युति आपसे निरंतर कठिन परिश्रम की अपेक्षा करती है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके दृष्टिकोण को संकीर्णता से मुक्त कर आशावाद की ओर ले जाने की ग्रह-प्रेरणा दे रहा है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा (5 May 2026 Ka Rashifal) आपका आज का दिन। मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: आज दोपहर के बाद आपकी मानसिक स्थिति में गजब का सुधार आएगा। भाग्य का सहयोग मिलने से आप खुद को अधिक ऊर्जावान और स्पष्ट महसूस करेंगे। गुरुओं का मार्गदर्शन आज आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। नेगेटिव: दिन की शुरुआत में अनजाना डर या बेचैनी मन को परेशान कर सकती है। सूर्य-बुध के प्रभाव से स्वभाव में उग्रता आ सकती है, जिस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। करियर: दोपहर के बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखना शुभ रहेगा। सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। बारहवें भाव का मंगल गुप्त खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। फाइनेंस: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मिला-जुला है। निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें और खर्चों पर लगाम लगाएं। हेल्थ: मानसिक शांति के लिए ॐ नमः शिवाय का जाप करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है, बस क्रोध से बचें। शुभ अंक: 9 शुभ रंग: लाल उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और मस्तक पर रोली का तिलक लगाएं। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी राशि में शुक्रदेव की मौजूदगी आपको विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बनाए रखेगी। दोपहर बाद आपकी सोच में गंभीरता आएगी, जो जटिल समस्याओं को सुलझाने में मददगार होगी। नेगेटिव: दिन के पहले हिस्से में साझेदारी के कार्यों में तनाव हो सकता है। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं पालना आपके मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। करियर: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। फाइनेंस: आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। बुध के अस्त होने से धन संबंधी बातचीत में स्पष्टता रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो। हेल्थ: खुद को योग और ध्यान से जोड़ना हितकर रहेगा। शाम के समय थकावट महसूस हो सकती है, पर्याप्त विश्राम करें। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: सफेद उपाय: शुक्र मंत्र ॐ शुक्राय नमः का जाप करें और सफेद मिठाई का दान करें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: बृहस्पतिदेव की लग्न में उपस्थिति आपको सही दिशा में ले जाने के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। दोपहर बाद पार्टनरशिप और सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। नेगेटिव: सुबह के समय छोटे-मोटे विवादों में पड़ने से बचें। बुध के अस्त होने के कारण दस्तावेजी कार्यों में चूक होने की आशंका है। करियर: नेटवर्किंग और पेशेवर संबंधों के लिए दोपहर के बाद का समय शुभ है। मंगल-शनि का दबाव आपको अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेगा। फाइनेंस: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। वित्तीय योजना को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हेल्थ: पर्याप्त नींद लेना आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। मानसिक शांति के लिए रिलैक्सेशन एक्टिविटीज करें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं और ॐ बुधाय नमः का जाप करें। सेहत को लेकर ग्रह क्या कहते हैं?

फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य देखें। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: दोपहर बाद आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन में वृद्धि होगी। प्रैक्टिकल सोच अपनाने से आप व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सही तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे। नेगेटिव: दिन की शुरुआत में भावनात्मक असुरक्षा महसूस हो सकती है। बुध के अस्त होने से ऑफिस के कामों में छोटी गलतियां होने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। करियर: करियर में मान-सम्मान और नई ऊंचाइयों के योग बन रहे हैं। अटके हुए कार्यों को दोपहर के बाद निपटाना अधिक फलदायी होगा। फाइनेंस: बचत पर ध्यान देना आज प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी संदिग्ध स्कीम में धन निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। हेल्थ: पेट संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहें। हल्का और सुपाच्य भोजन लें और नियमित टहलने की आदत डालें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद उपाय: जरूरतमंदों को दूध या चावल का दान करें और ॐ चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: दोपहर के बाद आपके उत्साह और क्रिएटिविटी में जबरदस्त उछाल आएगा। सूर्यदेव की मजबूत स्थिति आपको भाग्य का पूरा सहयोग दिलाएगी और आपकी प्रतिभा निखरेगी। नेगेटिव: सुबह के समय घर का माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है। आठवें भाव के मंगल-शनि के कारण किसी अज्ञात दबाव का अनुभव हो सकता है, विचलित न हों। करियर: करियर की इमेज में सुधार होगा। दोपहर का समय अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। फाइनेंस: आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। निवेश के लिए समय अच्छा है, पर बड़े निर्णयों में विशेषज्ञों की सलाह लें। हेल्थ: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे। ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: सुनहरा उपाय: सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शादी में देर की वजह क्या हो सकती है?

फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य देखें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: दोपहर बाद आपको मानसिक सुकून और भावनात्मक मजबूती महसूस होगी। घर-परिवार के साथ समय बिताने स





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