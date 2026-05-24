5 शेयरों ने निवेशकों को 40% से अधिक रिटर्न दिया, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, NIBE और National Fittings में रहे नंबरदार

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में हल्की तेजी के बावजूद, पांच शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। इनमें नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, NIFTY, नेशनजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में, रिटर्न करने में कुछ दिन पहले हुए। यहाँ हम उन शेयरों के बारे में विवरण देने जा रहे हैं जो पिछले 5 दिनों में निवेशकों को 40% से अधिक रिटर्न दे रहे हैं। पहला शेयर - नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, काड़गांठ में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख बीमा कंपनी है।

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में हल्की तेजी के बावजूद, पांच शेयरों ने निवेशकों को 40% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया। इनमें नोएडा टोल ब्रिज कंपनी , NIFTY , नेशनजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में पिछले हफ्ते शेयर बाजार में हल्की तेजी आई। NIFTY 50 0.

27% बढ़कर 23,719.30 पर बंद हुआ, जबकि BSE SENSEX 0.31% बढ़कर 75,415.35 पर पहुंच गया। जहां एक तरफ शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स आधा फीसदी से कम चढ़े, वहीं दूसरी ओर कुछ शेयर और ऐसे रहे, जिन्होंने 5 ही दिन में 47 फीसदी से अधिक तक रिटर्न दिया। आगे जानिए इन शेयरों के नाम और बाकी डिटेल। पहले नंबर पर रहा नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, जिसका शेयर 4.80 रुपये से 7.07 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 47.29 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये शेयर 5 फीसदी अपर सर्किट पर 7.14 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 132.16 करोड़ रुपये है।Nibe का शेयर 1,006.15 रुपये से 1452.70 रुपये पर पहुंच गया, जिससे ये शेयर 44.38 फीसदी रिटर्न देने में कामयाब रहा। शुक्रवार को ये शेयर 12.29 फीसदी ऊपर चढ़कर 1452.70 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 2,170.52 करोड़ रुपये है। National Fittings का अगला नंबर है। इसका शेयर 136.85 रुपये से 195 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 42.5 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये शेयर 9.6 फीसदी उछलकर 195 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 176.35 करोड़ रुपये है। Exo Xplore Technologies के शेयर ने पिछले हफ्ते 38.44 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर 113.95 रुपये से 157.75 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर 14.3 फीसदी उछलकर 157.75 रुपये पर बंद हुआ, जिस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 2,193.98 करोड़ रुपये है। लिस्ट में 5वें नंबर पर जय भारत मारुति है, जिसका शेयर 85.72 रुपये से 118.46 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर 0.24 रुपये या 0.20 फीसदी चढ़कर 118.46 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल करीब 1300 करोड़ रुपये है। डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें





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