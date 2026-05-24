Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

5 शेयरों ने निवेशकों को 40% से अधिक रिटर्न दिया, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, NIBE और National Fittings में रहे नंबरदार

Business News

5 शेयरों ने निवेशकों को 40% से अधिक रिटर्न दिया, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, NIBE और National Fittings में रहे नंबरदार
शेयर बाजाररिटर्ननोएडा टोल ब्रिज कंपनी
📆24-05-2026 07:37:00
📰Dainik Jagran
89 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 53%

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में हल्की तेजी के बावजूद, पांच शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। इनमें नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, NIFTY, नेशनजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में, रिटर्न करने में कुछ दिन पहले हुए। यहाँ हम उन शेयरों के बारे में विवरण देने जा रहे हैं जो पिछले 5 दिनों में निवेशकों को 40% से अधिक रिटर्न दे रहे हैं। पहला शेयर - नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, काड़गांठ में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख बीमा कंपनी है।

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में हल्की तेजी के बावजूद, पांच शेयरों ने निवेशकों को 40% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया। इनमें नोएडा टोल ब्रिज कंपनी , NIFTY , नेशनजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में पिछले हफ्ते शेयर बाजार में हल्की तेजी आई। NIFTY 50 0.

27% बढ़कर 23,719.30 पर बंद हुआ, जबकि BSE SENSEX 0.31% बढ़कर 75,415.35 पर पहुंच गया। जहां एक तरफ शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स आधा फीसदी से कम चढ़े, वहीं दूसरी ओर कुछ शेयर और ऐसे रहे, जिन्होंने 5 ही दिन में 47 फीसदी से अधिक तक रिटर्न दिया। आगे जानिए इन शेयरों के नाम और बाकी डिटेल। पहले नंबर पर रहा नोएडा टोल ब्रिज कंपनी, जिसका शेयर 4.80 रुपये से 7.07 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 47.29 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये शेयर 5 फीसदी अपर सर्किट पर 7.14 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 132.16 करोड़ रुपये है।Nibe का शेयर 1,006.15 रुपये से 1452.70 रुपये पर पहुंच गया, जिससे ये शेयर 44.38 फीसदी रिटर्न देने में कामयाब रहा। शुक्रवार को ये शेयर 12.29 फीसदी ऊपर चढ़कर 1452.70 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 2,170.52 करोड़ रुपये है। National Fittings का अगला नंबर है। इसका शेयर 136.85 रुपये से 195 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 42.5 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये शेयर 9.6 फीसदी उछलकर 195 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 176.35 करोड़ रुपये है। Exo Xplore Technologies के शेयर ने पिछले हफ्ते 38.44 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर 113.95 रुपये से 157.75 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर 14.3 फीसदी उछलकर 157.75 रुपये पर बंद हुआ, जिस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 2,193.98 करोड़ रुपये है। लिस्ट में 5वें नंबर पर जय भारत मारुति है, जिसका शेयर 85.72 रुपये से 118.46 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर 0.24 रुपये या 0.20 फीसदी चढ़कर 118.46 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल करीब 1300 करोड़ रुपये है। डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

शेयर बाजार रिटर्न नोएडा टोल ब्रिज कंपनी NIFTY नेशनजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में Nibe National Fittings जय भारत मारुति शेयर मार्केट में निवेश शेयर बाज़ार में जोखिम शेयर बाज़ार में निवेश के लिए परामर्श शेयर बाज़ार में निवेश के लिए सर्टिफाइड इन्वेस् शेयर बाज़ार में निवेश के लिए सलाह नहीं

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Health Tests for Women: 40+ महिलाओं को ये टेस्ट नहीं करने चाहिए नजरअंदाज, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया क्यों जरूरी है समय पर जांच | Essential Health Tests For Women Over 40 Gynecologist AdviceHealth Tests for Women: 40+ महिलाओं को ये टेस्ट नहीं करने चाहिए नजरअंदाज, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया क्यों जरूरी है समय पर जांच | Essential Health Tests For Women Over 40 Gynecologist AdviceHealth Checkup for Women: 40 की उम्र के बाद महिलाओं को ब्लड शुगर, मैमोग्राफी, थायरॉयड और सर्वाइकल कैंसर जैसी जरूरी जांच नियमित रूप से करानी चाहिए। जानिए डॉ. स्वाति राय से कौन-से टेस्ट हैं जरूरी।
Read more »

पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी दुकानदार भी गिरफ्तार - major action taken in pathankot jammu national highway espionage case accused shopkeeper also arrestedपठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी दुकानदार भी गिरफ्तार - major action taken in pathankot jammu national highway espionage case accused shopkeeper also arrestedपठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर जासूसी कैमरे के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसने 40 हजार रुपये लेकर भारतीय सेना की गतिविधियों की लाइव फीड पाकिस्तान भेजी थी।
Read more »

भागलपुर में गंगा नदी के बीच खराब हुई 2 नाव, 40 यात्री फंसे; घाट पर मची अफरातफरी - bhagalpur boat breakdown 40 passengers rescued from gangaभागलपुर में गंगा नदी के बीच खराब हुई 2 नाव, 40 यात्री फंसे; घाट पर मची अफरातफरी - bhagalpur boat breakdown 40 passengers rescued from gangaभागलपुर में बरारी पुल घाट से महादेवपुर घाट जा रही दो नावें तकनीकी खराबी के कारण बीच गंगा में रुक गईं, जिससे 40 यात्री फंस गए और घाट पर हंगामा मच गया। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर नावों को सुरक्षित किनारे लगाया और यात्रियों को दूसरी नावों से उनके गंतव्य तक...
Read more »

Raindrops spark germination in dry weather: StudyRaindrops spark germination in dry weather: StudyMIT की स्टडी के मुताबिक, बारिश की ध्वनि तरंगें बीजों को अनुकूल माहौल का संकेत देती हैं, जिससे उनका विकास 30-40% तक तेज हो सकता है।
Read more »

फालता विधानसभा चुनाव परिणाम: बंगाल के मुस्लिम बहुल सीटों की बदलती राजनीतिक सोचफालता विधानसभा चुनाव परिणाम: बंगाल के मुस्लिम बहुल सीटों की बदलती राजनीतिक सोच2021 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यहां करीब 40 हजार वोट से जीती थी, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में इसी क्षेत्र में अभिषेक
Read more »

हरियाणा रोडवेज में अब 40 दिव्यांग भी कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, सरकार ने जारी किए आदेश - haryana 40 disabled get free bus travel thousands benefitहरियाणा रोडवेज में अब 40 दिव्यांग भी कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, सरकार ने जारी किए आदेश - haryana 40 disabled get free bus travel thousands benefitहरियाणा परिवहन विभाग ने 40 से अधिक दिव्यांगों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है। पहले यह सुविधा केवल 100 दिव्यांगों को मिलती थी, जिससे अब हजारों दिव्यांगों को लाभ मिलेगा।
Read more »



Render Time: 2026-05-24 10:37:50