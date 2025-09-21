50 हजार का इनामी गैंगस्टर उत्तम यादव मुठभेड़ में ढेर

हजारीबाग और चतरा पुलिस को बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी उत्तम यादव मुठभेड़ में मारा गया, रंगदारी और गोलीबारी की घटनाओं में था शामिल।

चतरा /सुशांत सोनी. हजारीबाग और चतरा जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. 50 हजार रुपये का इनामी और वांछित अपराध ी उत्तम यादव को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया है. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों में उत्तम यादव ने व्यापारियों से रंगदारी वसूलने, वीडियो जारी करके धमकी देने और गोलीबारी जैसी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था. हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स पर हुई चर्चित फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी भी उसी ने ली थी.

लेकिन, कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और इस बात को साबित करते हुए पुलिस को गुप्त सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया गया. अपराध की दुनिया में एक कुख्यात नाम था उत्तम यादव। हजारीबाग के सुरही मोहल्ला निवासी उत्तम यादव पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था. उसने खुलेआम AK-47 जैसे खतरनाक हथियार लेकर वीडियो जारी किए और व्यापारियों को धमकी दी. उसने दावा किया था कि बिना रंगदारी दिए कोई भी व्यापार नहीं कर सकता. इससे न केवल व्यापारियों में डर था, बल्कि पुलिस की छवि पर भी सवाल उठने लगे थे. गोलीबारी से हजारीबाग का जेवर व्यवसाय पूरी तरह से हिल गया था। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया था कि 22 जून को हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के श्री ज्वेलर्स में हुए गोलीकांड करके उसने पूरे जिले को हिला दिया था. इस हमले की जिम्मेदारी खुद उत्तम यादव ने एक वीडियो के माध्यम से ली थी. वीडियो में उसने कहा था कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो ऐसे हमले और होंगे. इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और उत्तम यादव को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। चतरा में छिपा था, पुलिस ने घेराबंदी कर एनकाउंटर किया। बताया जा रहा है कि हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तम यादव सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा गांव में एक घर में छिपा हुआ है. चतरा पुलिस के सहयोग से हजारीबाग पुलिस ने वहां घेराबंदी की. जवाबी फायरिंग के दौरान उत्तम यादव मारा गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस की बड़ी कामयाबी, गिरोह के 9 सदस्य पहले ही पकड़े गए। बता दें कि 3 जुलाई को हजारीबाग पुलिस ने उत्तम यादव गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और शहर में पैदल मार्च कराते हुए यह संदेश दिया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद से ही पुलिस उत्तम यादव की तलाश में जुटी हुई थी. अब उसके मारे जाने से पुलिस और जनता दोनों ने राहत की सांस ली है।\उत्तम यादव, जिसने हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचा रखा था, आखिरकार पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। यह घटना, जो चतरा जिले में हुई, हजारीबाग पुलिस और चतरा पुलिस के संयुक्त अभियान का परिणाम थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा गांव में उत्तम यादव के ठिकाने को घेरा। मुठभेड़ के दौरान, जब पुलिस ने अपराधी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में, उत्तम यादव मारा गया। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार बरामद किए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपराधी के पास घातक हथियार थे।\इस घटना ने न केवल पुलिस को एक बड़ी सफलता दिलाई है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और आम जनता में भी राहत की भावना पैदा की है। उत्तम यादव, जो रंगदारी मांगने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, लंबे समय से पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। उसके द्वारा किए गए अपराधों में, श्री ज्वेलर्स पर की गई गोलीबारी की घटना सबसे प्रमुख थी, जिसने पूरे जिले में दहशत फैला दी थी। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए, उत्तम यादव के गिरोह के कई सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब उत्तम यादव के मारे जाने से, पुलिस ने अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बच पाना असंभव है। यह घटना पुलिस की दृढ़ संकल्प और त्वरित कार्रवाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है





