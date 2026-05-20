500 रुपये में प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था शुरू, काल भैरव मंदिर में अब श्रद्धालु 500 रुपये चुकाकर दर्शन करा सकेंगे

उज्जैन के काल भैरव मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 500 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। श्रद्धालुओं को यह सुविधा सीमित संख्या में दी जाएगी, लेकिन उनके लिए सीमित संख्या में आरक्षणogd की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सभी श्रद्धालुओं को स्थगित दर्शन की व्यवस्था की जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आगे इसकी समीक्षा की जाएगी और व्यवस्था को और सुचारू बनाया जाएगा।

उज्जैन के काल भैरव मंदिर में 20 मई से प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था लागू की जा रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 500 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। विशेष व्यवस्था के तहत उन्हें गर्भगृह तक ले जाया जाएगा, जहां वे पुजारी के माध्यम से बाबा कालभैरव को मदिरा का भोग अर्पित कर दर्शन कर सकेंगे। इस शुल्क के बाद उन्हें सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचाया जाएगा। श्रद्धालु अपनी मदिरा पुजारी को सौंपेंगे और उनके सामने ही बाबा को भोग लगाया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पर्व और त्योहारों पर यह संख्या एक लाख से अधिक हो जाती है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और प्रोटोकॉल दर्शन की मांग को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। अभी यह व्यवस्था सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के लिए है। शेष सामान्य श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था निःशुल्क है.

उज्जैन के काल भैरव मंदिर में 20 मई से प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था लागू की जा रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 500 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। विशेष व्यवस्था के तहत उन्हें गर्भगृह तक ले जाया जाएगा, जहां वे पुजारी के माध्यम से बाबा कालभैरव को मदिरा का भोग अर्पित कर दर्शन कर सकेंगे। इस शुल्क के बाद उन्हें सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचाया जाएगा। श्रद्धालु अपनी मदिरा पुजारी को सौंपेंगे और उनके सामने ही बाबा को भोग लगाया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पर्व और त्योहारों पर यह संख्या एक लाख से अधिक हो जाती है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और प्रोटोकॉल दर्शन की मांग को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। अभी यह व्यवस्था सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के लिए है। शेष सामान्य श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था निःशुल्क है





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