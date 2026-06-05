500 रुपये की मांग और 5 लाख का नुकसान, वायरल वीडियो, खाकी पर लगा रिश्वतखोरी का दाग

झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस पर 500 रुपये की कथित रिश्वत मांगने और पैसा न देने पर मछली बीज से लदे वाहन को रोकने का आरोप लगा है. पीड़ित का दावा है कि इससे 5 लाख रुपये मूल्य का मछली बीज बर्बाद हो गया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए ह.

झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस पर 500 रुपये की कथित रिश्वत मांगने और पैसा न देने पर मछली बीज से लदे वाहन को रोकने का आरोप लगा है.

पीड़ित का दावा है कि इससे 5 लाख रुपये मूल्य का मछली बीज बर्बाद हो गया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. झारखंड के रामगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पुलिसकर्मियों पर 500 रुपये की कथित रिश्वत मांगने और रिश्वत नहीं मिलने पर मछली बीज से लदे वाहन को घंटों तक रोकने का आरोप लगाया गया है. पीड़ित पक्ष का दावा है कि पुलिस की इस कार्रवाई के कारण करीब 5 लाख रुपये मूल्य का मछली बीज बर्बाद हो गया. मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है.

झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल मामले की जांच रामगढ़ एसडीपीओ द्वारा की जा रही है और अभी तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है. जिले के गोला थाना क्षेत्र में हुई. आरोप है कि गोला थाना की पेट्रोलिंग टीम ने सड़क पर जा रहे एक वाहन को रोक लिया.

वाहन में मछली का बीज, जिसे स्थानीय भाषा में मछली जीरा भी कहा जाता है, लदा हुआ था. पीड़ित पक्ष के अनुसार, बरलंगा निवासी मत्स्य मित्र शिवनारायण केवट और उनके पुत्र पवन कुमार केवट अपनी टीम के साथ पिकअप वैन में मछली का बीज लेकर पतरातू गांव के एक तालाब में छोड़ने जा रहे थे. जब उनका वाहन गोला थाना क्षेत्र के पूरब डीह जंगल के पास पहुंचा, तब वहां खड़ी पेट्रोलिंग टीम ने वाहन को रुकवा लिया





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रामगढ़ पुलिस रिश्वत मछली बीज वायरल वीडियो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

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