581 महिला सिपाहियों की कठोर ट्रेनिंग पूरी, दीक्षांत समारोह में दिखाया दम

बिहार पुलिस में शामिल हुईं 581 महिला सिपाही, 261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग पूरी; पासिंग आउट परेड में दिखाया दम जमुई के मलयपुर पुलिस लाइन में 581 महिला सिपाहियों ने 261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग पूरी कर दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

बिहार पुलिस में शामिल हुईं 581 महिला सिपाही, 261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग पूरी; पासिंग आउट परेड में दिखाया दम जमुई के मलयपुर पुलिस लाइन में 581 महिला सिपाहियों ने 261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग पूरी कर दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस भव्य परेड में महिला जवानों ने261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद देश सेवा की शपथ ली।कहते हैं कि जब इरादे चट्टानी हों और हौसलों में आसमान छूने की जिद हो, तो कुदरत के मिजाज भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही हैरतअंगेज और गौरवमयी नजारा शनिवार को मलयपुर स्थित पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में बिहार विशेष सैन्य बल 11 द्वारा आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में उमड़ते-घुमड़ते काले बादलों और रिमझिम फुहारों के बीच जब महिला सिपाहियों की 12 टुकड़ियों ने कदमताल शुरू की तो उनके भीतर का अभूतपूर्व आत्मविश्वास और जोश देखने लायक था। ऐसा लगा मानो खाकी वर्दी पहने इन बेटियों की हुंकार के आगे खुद आसमान भी नतमस्तक हो गया हो। मुख्य अतिथि डीआइजी राकेश कुमार, डीएम नवीन, एसपी विश्वजीत दयाल, 215 बटालियन सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी सुरेंद्र सिंह के आगमन के साथ ही समारोह का शंखनाद हुआ। 261 दिनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद देश सेवा का संकल्प और खाकी का गौरव संजोए महिला सिपाहियों ने जैसे ही मार्चपास्ट शुरू किया, पूरा मैदान बूटों की थाप और वाम-दक्षिणे के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान हो उठा।समारोह के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मुख्य कमांडर महिला सिपाही पूजा और द्वितीय कमांडर किरण कुमारी के साथ 12 प्लाटून के कमांडर सिपाही संजना कुमारी, अनु कुमारी, आरती कुमारी, खुशनुमा खातून, शालिनी कुमारी, सुलेखा, चांदनी कुमारी, प्रीति कुमारी, मेनका कुमारी, निकिता आर्या, मनीषा, आशा और निशान टोली की काजल कुमारी, प्रीति कुमारी, मुस्कान कुमारी, खुशी कुमारी, निक्की गुप्ता, काजल कुमारी, रीता कुमारी और रोशनी कुमारी के साथ सभी अनुदेशक को ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी जवानों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश सेवा करने की शपथ दिलाई गई। परेड खत्म होते ही भावुक कर देने वाले दृश्य सामने आए, जब माता-पिता ने अपनी बेटियों की वर्दी को देख आंखों से आंसू को रोक नहीं पाए और उन्हें गले से लगा लिया। इस दीक्षांत समारोह ने साफ संदेश दे दिया कि सुरक्षा के मोर्चे पर अब आधी आबादी इतिहास रचने को पूरी तरह तैयार है।कार्यक्रम के समापन की अनुमति मांगने आए मुख्य कमांडर सिपाही पूजा ने जब डीआइजी से मांगा तो सभी 12 प्लाटून के नव-महिला सिपाहियों ने एक स्वर से चार दिन की पीएल (छुट्टी) की मांग की। 581 महिला जवानों की मांग को देखते हुए डीआइजी ने समादेष्टा सह प्राचार्य संजय कुमार को तत्काल छुट्टी देने की घोषणा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद प्राचार्य ने सभी महिला जवानों को दो दिन की छुट्टी देने की घोषणा की। साथ ही डीआइजी ने सभी जवानों के जिले के एसपी से बात कर छुट्टी बढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी महिला जवानों ने एक स्वर में डीआइजी को धन्यवाद किया.

बिहार पुलिस में शामिल हुईं 581 महिला सिपाही, 261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग पूरी; पासिंग आउट परेड में दिखाया दम जमुई के मलयपुर पुलिस लाइन में 581 महिला सिपाहियों ने 261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग पूरी कर दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस भव्य परेड में महिला जवानों ने261 दिनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद देश सेवा की शपथ ली।कहते हैं कि जब इरादे चट्टानी हों और हौसलों में आसमान छूने की जिद हो, तो कुदरत के मिजाज भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही हैरतअंगेज और गौरवमयी नजारा शनिवार को मलयपुर स्थित पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में बिहार विशेष सैन्य बल 11 द्वारा आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में उमड़ते-घुमड़ते काले बादलों और रिमझिम फुहारों के बीच जब महिला सिपाहियों की 12 टुकड़ियों ने कदमताल शुरू की तो उनके भीतर का अभूतपूर्व आत्मविश्वास और जोश देखने लायक था। ऐसा लगा मानो खाकी वर्दी पहने इन बेटियों की हुंकार के आगे खुद आसमान भी नतमस्तक हो गया हो। मुख्य अतिथि डीआइजी राकेश कुमार, डीएम नवीन, एसपी विश्वजीत दयाल, 215 बटालियन सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी सुरेंद्र सिंह के आगमन के साथ ही समारोह का शंखनाद हुआ। 261 दिनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद देश सेवा का संकल्प और खाकी का गौरव संजोए महिला सिपाहियों ने जैसे ही मार्चपास्ट शुरू किया, पूरा मैदान बूटों की थाप और वाम-दक्षिणे के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान हो उठा।समारोह के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मुख्य कमांडर महिला सिपाही पूजा और द्वितीय कमांडर किरण कुमारी के साथ 12 प्लाटून के कमांडर सिपाही संजना कुमारी, अनु कुमारी, आरती कुमारी, खुशनुमा खातून, शालिनी कुमारी, सुलेखा, चांदनी कुमारी, प्रीति कुमारी, मेनका कुमारी, निकिता आर्या, मनीषा, आशा और निशान टोली की काजल कुमारी, प्रीति कुमारी, मुस्कान कुमारी, खुशी कुमारी, निक्की गुप्ता, काजल कुमारी, रीता कुमारी और रोशनी कुमारी के साथ सभी अनुदेशक को ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी जवानों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश सेवा करने की शपथ दिलाई गई। परेड खत्म होते ही भावुक कर देने वाले दृश्य सामने आए, जब माता-पिता ने अपनी बेटियों की वर्दी को देख आंखों से आंसू को रोक नहीं पाए और उन्हें गले से लगा लिया। इस दीक्षांत समारोह ने साफ संदेश दे दिया कि सुरक्षा के मोर्चे पर अब आधी आबादी इतिहास रचने को पूरी तरह तैयार है।कार्यक्रम के समापन की अनुमति मांगने आए मुख्य कमांडर सिपाही पूजा ने जब डीआइजी से मांगा तो सभी 12 प्लाटून के नव-महिला सिपाहियों ने एक स्वर से चार दिन की पीएल (छुट्टी) की मांग की। 581 महिला जवानों की मांग को देखते हुए डीआइजी ने समादेष्टा सह प्राचार्य संजय कुमार को तत्काल छुट्टी देने की घोषणा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद प्राचार्य ने सभी महिला जवानों को दो दिन की छुट्टी देने की घोषणा की। साथ ही डीआइजी ने सभी जवानों के जिले के एसपी से बात कर छुट्टी बढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी महिला जवानों ने एक स्वर में डीआइजी को धन्यवाद किया





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581 महिला सिपाहियां कठोर ट्रेनिंग दीक्षांत समारोह बिहार पुलिस

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