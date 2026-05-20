5815.80 लाख रुपये का बजट स्वीकृत, आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाना होगा

रुद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5815.80 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। बजट से जनपद के समग्र विकास को गति मिलेगी। इसे 6 माह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बजट में निर्माण कार्यों की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध पूर्ण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई।

रुद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना के लिए 5815.80 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस बजट से जनपद के समग्र विकास को गति मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना, परिव्यय निर्धारण एवं योजनाओं/प्रस्तावों की समीक्षा बैठक में जनपद के समग्र विकास के लिए कुल 5815.

80 लाख की बजट को अंतिम रूप दिया गया। जनपद प्रभारी मंत्री ने प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने वर्ष 2026-27 के लिए 5815.80 लाख रुपये के बजट परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागों को 6 माह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं की 6 माह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, उप वन संरक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे





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