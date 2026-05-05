6 मई 2026 का राशिफल: मेहनत और अकल का बैलेंस बनाएं, जानें अपने राशि के अनुसार आज का दिन

आज के सितारे सलाह दे रहे हैं कि मेहनत और अकल का सही बैलेंस बनाकर चलें। सूर्य की एनर्जी आपको एक्टिव रखेगी, लेकिन बुध के अस्त होने की वजह से अपनी बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। मंगल और शनि का मेल अनुशासन की मांग कर रहा है। आज छोटी-छोटी बातें छोड़कर बड़े गोल पर ध्यान देने का सही समय है। एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानें चंद्र और लग्न के हिसाब से 6 मई 2026 का राशिफल।

आज के सितारे सलाह दे रहे हैं कि मेहनत और अकल का सही बैलेंस बनाकर चलें। सूर्य की एनर्जी आपको एक्टिव रखेगी, लेकिन बुध के अस्त होने की वजह से अपनी बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, वरना गलतफहमी हो सकती है। मंगल और शनि का मेल अनुशासन की मांग कर रहा है। आज छोटी-छोटी बातें छोड़कर बड़े गोल पर ध्यान देने का सही समय है। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा 6 मई 2026 का राशिफल आपका आज का दिन। मेष राशि के लिए आज का दिन फुल एनर्जी में बिताएंगे। किस्मत का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे होंगे और मन में नई उम्मीदें जागेंगी। जोश में होश न खोएं, बुध के कारण बातचीत में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कोई भी जरूरी बात साफ-साफ कहें। ऑफिस में आपकी धाक जेमेगी, नई प्लानिंग के लिए दिन बढ़िया है, बस टीम के साथ तालमेल बनाकर रखें। पैसा तो आएगा, लेकिन शॉपिंग के चक्कर में बजट बिगड़ सकता है, थोड़ा हाथ खींचकर चलें। एक्टिव महसूस करेंगे, बस पानी खूब पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल है। हनुमान चालीसा पढ़ें और सूर्य को जल चढ़ाएं। वृषभ राशि के लिए आज दिमागी रूप से काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। किसी पुरानी उलझन को सुलझाने में आपकी समझदारी काम आएगी। स्वभाव में जिद न लाएं, आज आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला भावुक होकर न लें। काम में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है, ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपने काम से काम रखें। पैसों के मामले में रिस्क न लें, आज निवेश करने के लिए दिन कुछ खास नहीं है। पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत को लेकर ढील न बरतें। शुभ अंक 6 और शुभ रंग सफेद है। सफेद मिठाई का दान करें और शुक्र मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि के लिए आज का दिन मेल-जोल बढ़ाने का है। पार्टनरशिप या टीम वर्क से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। बुध अस्त होने से फैसले लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, एक साथ बहुत सारे काम हाथ में न लें। नेटवर्किंग से नए मौके मिलेंगे, आज बॉस आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, अपनी बात सही तरीके से रखें। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन दिखावे के चक्कर में फालतू खर्च न करें। गले में खराश या कोल्ड हो सकता है, ठंडी चीजों से परहेज करें। शुभ अंक 5 और शुभ रंग हरा है। गाय को पालक खिलाएं और गणेश जी की पूजा करें। कर्क राशि के लिए आज आप अपने काम और फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। अनुशासन से काम करेंगे तो अटकी हुई फाइलें क्लियर हो जाएंगी। काम का प्रेशर बढ़ने से चिड़चिड़ापन हो सकता है, फालतू की टेंशन को खुद पर हावी न होने दें। सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आज आप मुश्किल कामों को भी आसानी से निपटा लेंगे। उधारी के लेन-देन से बचें, पुराने खर्चों को मैनेज करने पर ध्यान दें। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करें। शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और शांति बनाए रखें। सिंह राशि के लिए आज आप काफी क्रिएटिव फील करेंगे। कुछ नया ट्राई करने या अपने शौक पूरे करने के लिए दिन एकदम परफेक्ट है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर किसी को नीचा न दिखाएं। अगर आप कला या मीडिया से जुड़े हैं, तो आज आपकी वाह-वाही होगी, बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। कहीं से अचानक पैसा मिल सकता है, निवेश के लिए दिन अच्छा है, बस पेपर ठीक से चेक कर लें। एनर्जी हाई रहेगी, जिम या योग शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। शुभ अंक 1 और शुभ रंग नारंगी है। सूर्य को जल दें और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। कन्या राशि के लिए आज आपका मन घर-परिवार की खुशियों में लगेगा। घर की सजावट या फैमिली गेट-टुगेदर की प्लानिंग बन सकती है। पुरानी बातें सोचकर मन खराब न करें, दूसरों की आलोचना करने से आज आपको बचना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है, ऑफिस में अपना फोकस बना कर रखें। घर की जरूरतों पर पैसा खर्च होगा, भविष्य के लिए सेविंग्स की प्लानिंग करें। दिमागी शांति के लिए मेडिटेशन करें और प्रॉपर रेस्ट लें। शुभ अंक 5 और शुभ रंग हरा है। पक्षियों को दाना डालें और बुध देव का ध्यान करें। तुला राशि के लिए आज आपकी बातों का जादू लोगों पर चलेगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। बेकार की बातों में समय बर्बाद न करें, काम की लिस्ट बनाएं वरना जरूरी काम छूट सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए भागदौड़ तो होगी, लेकिन नतीजा अच्छा मिलेगा। अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी में बजट का ख्याल रखें। हाथों या कंधों में दर्द हो सकता है, काम के बीच ब्रेक लेते रहें। शुभ अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है। मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं और खुशबूदार इत्र का इस्तेमाल करें। वृश्चिक राशि के लिए आज आपका फोकस अपनी कमाई और परिवार की सुरक्षा पर रहेगा। बातचीत में आपकी गंभीरता लोगों को इम्प्रेस करेगी। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर प्रेशर न डालें, स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाएं। काम को लेकर आपकी मेहनत रंग लाएगी, अपनी स.

आज के सितारे सलाह दे रहे हैं कि मेहनत और अकल का सही बैलेंस बनाकर चलें। सूर्य की एनर्जी आपको एक्टिव रखेगी, लेकिन बुध के अस्त होने की वजह से अपनी बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, वरना गलतफहमी हो सकती है। मंगल और शनि का मेल अनुशासन की मांग कर रहा है। आज छोटी-छोटी बातें छोड़कर बड़े गोल पर ध्यान देने का सही समय है। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा 6 मई 2026 का राशिफल आपका आज का दिन। मेष राशि के लिए आज का दिन फुल एनर्जी में बिताएंगे। किस्मत का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे होंगे और मन में नई उम्मीदें जागेंगी। जोश में होश न खोएं, बुध के कारण बातचीत में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कोई भी जरूरी बात साफ-साफ कहें। ऑफिस में आपकी धाक जेमेगी, नई प्लानिंग के लिए दिन बढ़िया है, बस टीम के साथ तालमेल बनाकर रखें। पैसा तो आएगा, लेकिन शॉपिंग के चक्कर में बजट बिगड़ सकता है, थोड़ा हाथ खींचकर चलें। एक्टिव महसूस करेंगे, बस पानी खूब पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल है। हनुमान चालीसा पढ़ें और सूर्य को जल चढ़ाएं। वृषभ राशि के लिए आज दिमागी रूप से काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। किसी पुरानी उलझन को सुलझाने में आपकी समझदारी काम आएगी। स्वभाव में जिद न लाएं, आज आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला भावुक होकर न लें। काम में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है, ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपने काम से काम रखें। पैसों के मामले में रिस्क न लें, आज निवेश करने के लिए दिन कुछ खास नहीं है। पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत को लेकर ढील न बरतें। शुभ अंक 6 और शुभ रंग सफेद है। सफेद मिठाई का दान करें और शुक्र मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि के लिए आज का दिन मेल-जोल बढ़ाने का है। पार्टनरशिप या टीम वर्क से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। बुध अस्त होने से फैसले लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, एक साथ बहुत सारे काम हाथ में न लें। नेटवर्किंग से नए मौके मिलेंगे, आज बॉस आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, अपनी बात सही तरीके से रखें। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन दिखावे के चक्कर में फालतू खर्च न करें। गले में खराश या कोल्ड हो सकता है, ठंडी चीजों से परहेज करें। शुभ अंक 5 और शुभ रंग हरा है। गाय को पालक खिलाएं और गणेश जी की पूजा करें। कर्क राशि के लिए आज आप अपने काम और फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। अनुशासन से काम करेंगे तो अटकी हुई फाइलें क्लियर हो जाएंगी। काम का प्रेशर बढ़ने से चिड़चिड़ापन हो सकता है, फालतू की टेंशन को खुद पर हावी न होने दें। सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आज आप मुश्किल कामों को भी आसानी से निपटा लेंगे। उधारी के लेन-देन से बचें, पुराने खर्चों को मैनेज करने पर ध्यान दें। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करें। शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और शांति बनाए रखें। सिंह राशि के लिए आज आप काफी क्रिएटिव फील करेंगे। कुछ नया ट्राई करने या अपने शौक पूरे करने के लिए दिन एकदम परफेक्ट है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर किसी को नीचा न दिखाएं। अगर आप कला या मीडिया से जुड़े हैं, तो आज आपकी वाह-वाही होगी, बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। कहीं से अचानक पैसा मिल सकता है, निवेश के लिए दिन अच्छा है, बस पेपर ठीक से चेक कर लें। एनर्जी हाई रहेगी, जिम या योग शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। शुभ अंक 1 और शुभ रंग नारंगी है। सूर्य को जल दें और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। कन्या राशि के लिए आज आपका मन घर-परिवार की खुशियों में लगेगा। घर की सजावट या फैमिली गेट-टुगेदर की प्लानिंग बन सकती है। पुरानी बातें सोचकर मन खराब न करें, दूसरों की आलोचना करने से आज आपको बचना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है, ऑफिस में अपना फोकस बना कर रखें। घर की जरूरतों पर पैसा खर्च होगा, भविष्य के लिए सेविंग्स की प्लानिंग करें। दिमागी शांति के लिए मेडिटेशन करें और प्रॉपर रेस्ट लें। शुभ अंक 5 और शुभ रंग हरा है। पक्षियों को दाना डालें और बुध देव का ध्यान करें। तुला राशि के लिए आज आपकी बातों का जादू लोगों पर चलेगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। बेकार की बातों में समय बर्बाद न करें, काम की लिस्ट बनाएं वरना जरूरी काम छूट सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए भागदौड़ तो होगी, लेकिन नतीजा अच्छा मिलेगा। अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी में बजट का ख्याल रखें। हाथों या कंधों में दर्द हो सकता है, काम के बीच ब्रेक लेते रहें। शुभ अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है। मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं और खुशबूदार इत्र का इस्तेमाल करें। वृश्चिक राशि के लिए आज आपका फोकस अपनी कमाई और परिवार की सुरक्षा पर रहेगा। बातचीत में आपकी गंभीरता लोगों को इम्प्रेस करेगी। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर प्रेशर न डालें, स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाएं। काम को लेकर आपकी मेहनत रंग लाएगी, अपनी स





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राशिफल ज्योतिष आज का राशिफल 6 मई 2026 आनंद सागर पाठक

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