6 साल के बच्चे नागेश श्रीवास्तव ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, आवर्त सारणी सीधे-उल्टे दोनों क्रम में सुनाई

वाराणसी के 6 वर्षीय युवान नागेश श्रीवास्तव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को सीधे और उल्टे क्रम में सबसे तेज सुनाकर कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन, एशियन और वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे प्रतिष्ठित संगठनों ने उनकी यह प्रतिभा को मान्यता दी है। युवान सनबीम एकेडमी सामनेघाट की कक्षा दो का छात्र है।
वाराणसी: 6 साल के युवान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीधे और उल्टे दोनों क्रम में सुनाई रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी । वाराणसी के 6 वर्षीय युवान नागेश श्रीवास्तव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को सीधे और उल्टे क्रम में सबसे तेज सुनाकर कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उनकी लंदन, एशियन, वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। सामनेघाट स्थित सनबीम एकेडमी में कक्षा दो के छात्र, महज छह वर्षीय युवान नागेश श्रीवास्तव ने विज्ञान की सबसे जटिल मानी जाने वाली रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी (पीरियडिक टेबल) को सीधे और उल्टे दोनों क्रमों में सबसे तेज गति से सुनाकर कई विश्व रिकार्ड अपने नाम किए हैं। युवान की इस असाधारण प्रतिभा को दुनिया के शीर्ष रिकार्ड संगठनों ने मान्यता दी है। महज कुछ ही दिनों के भीतर युवान का नाम कई प्रतिष्ठित रिकार्ड बुक्स में दर्ज किया जा चुका है। लंदन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स ने 19 मई को सबसे कम उम्र में सबसे तेज आवर्त सारणी सुनाने का गौरव प्रदान किया। इसी तरह एशियन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड और वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक आफ रिकार्ड्स ने भी मान्यता दी है। युवान के पिता नागेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। माता जाह्नवी गौतम कंप्यूटर साइंस में स्कालर हैं। वह आइआइटी खड़गपुर में बतौर वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वर्तमान में बीएचयू में पीएचडी पूरी कर रही हैं। कक्षा दो के बच्चे द्वारा रसायन विज्ञान के 118 तत्वों को बिना रुके सीधे और उल्टे क्रम में सुना देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। युवान की सफलता पर सनबीम एकेडमी सामनेघाट के शिक्षकों, सहपाठियों ने हर्ष व्यक्त किया है.
वाराणसी: 6 साल के युवान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीधे और उल्टे दोनों क्रम में सुनाई रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। वाराणसी के 6 वर्षीय युवान नागेश श्रीवास्तव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को सीधे और उल्टे क्रम में सबसे तेज सुनाकर कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उनकी लंदन, एशियन, वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। सामनेघाट स्थित सनबीम एकेडमी में कक्षा दो के छात्र, महज छह वर्षीय युवान नागेश श्रीवास्तव ने विज्ञान की सबसे जटिल मानी जाने वाली रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी (पीरियडिक टेबल) को सीधे और उल्टे दोनों क्रमों में सबसे तेज गति से सुनाकर कई विश्व रिकार्ड अपने नाम किए हैं। युवान की इस असाधारण प्रतिभा को दुनिया के शीर्ष रिकार्ड संगठनों ने मान्यता दी है। महज कुछ ही दिनों के भीतर युवान का नाम कई प्रतिष्ठित रिकार्ड बुक्स में दर्ज किया जा चुका है। लंदन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स ने 19 मई को सबसे कम उम्र में सबसे तेज आवर्त सारणी सुनाने का गौरव प्रदान किया। इसी तरह एशियन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड और वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक आफ रिकार्ड्स ने भी मान्यता दी है। युवान के पिता नागेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। माता जाह्नवी गौतम कंप्यूटर साइंस में स्कालर हैं। वह आइआइटी खड़गपुर में बतौर वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वर्तमान में बीएचयू में पीएचडी पूरी कर रही हैं। कक्षा दो के बच्चे द्वारा रसायन विज्ञान के 118 तत्वों को बिना रुके सीधे और उल्टे क्रम में सुना देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। युवान की सफलता पर सनबीम एकेडमी सामनेघाट के शिक्षकों, सहपाठियों ने हर्ष व्यक्त किया है
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