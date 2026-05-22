64 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति की मौत गोहत्या के मामले में पुलिस हिरासत में

अहमदाबाद में 64 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति की 20 मई को मौत हो गई, जिसे गोहत्या के एक मामले में पुलिस हिरासत में लिया गया था। इस घटना के बाद हिरासत में यातना दिए जाने के आरोप लगे हैं और गुजरात के सख्त गौ-सुरक्षा कानूनों के तहत पुलिस कार्रवाई को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं। अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके के निवासी ज़हीर शेख की मौत, अहमदाबाद के वेजलपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद हुई। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान शेख को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और बाद में उनकी चोटों के कारण मौत हो गई। इन आरोपों के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जहां स्थानीय लोग कथित रूप से शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
