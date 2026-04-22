69000 शिक्षक भर्ती: लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प

आरक्षण नियमों के पालन और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग को लेकर 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अभ्यर्थी पिछले छह वर्षों से नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

लखनऊ में 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आक्रोशित प्रदर्शन । आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण नियमों के पूर्ण पालन और सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा प्रभावी पैरवी की मांग को लेकर बुधवार को विधान भवन घेराव किया। लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे इन अभ्यर्थियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख रही है, जिससे मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शन कारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन कारियों को हिरासत में ले लिया। यह प्रदर्शन उन 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का है जो पिछले छह वर्षों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का मुख्य आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन कारियों ने बाबा भीमराव आंबेडकर की तस्वीरों को हाथों में लेकर सामाजिक न्याय की मांग को प्रमुखता से उठाया। एक प्रदर्शन कारी ने तो अपनी अस्थियां विसर्जित करने की चेतावनी तक दे दी, जिससे प्रदर्शन की गंभीरता और बढ़ गई। प्रदर्शन कारियों का कहना है कि वे अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। विजय यादव जैसे प्रदर्शन कारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा और आरक्षण के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना होगा, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वे सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर मामले को लटका रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का प्रश्न है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात थी, जिसने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके कारण कुछ प्रदर्शन कारियों और पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य सरकार और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानना ही होगा। वे सरकार से एक स्पष्ट समय सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं, जिसके भीतर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि 69000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा अभी भी राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसका समाधान निकालना आवश्यक है। अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार को उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जाएं, जिनमें आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन किया जाए और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। यह प्रदर्शन सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है.

लखनऊ में 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आक्रोशित प्रदर्शन। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण नियमों के पूर्ण पालन और सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा प्रभावी पैरवी की मांग को लेकर बुधवार को विधान भवन घेराव किया। लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे इन अभ्यर्थियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख रही है, जिससे मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यह प्रदर्शन उन 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का है जो पिछले छह वर्षों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का मुख्य आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बाबा भीमराव आंबेडकर की तस्वीरों को हाथों में लेकर सामाजिक न्याय की मांग को प्रमुखता से उठाया। एक प्रदर्शनकारी ने तो अपनी अस्थियां विसर्जित करने की चेतावनी तक दे दी, जिससे प्रदर्शन की गंभीरता और बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। विजय यादव जैसे प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा और आरक्षण के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना होगा, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वे सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर मामले को लटका रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का प्रश्न है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात थी, जिसने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके कारण कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य सरकार और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को उनकी मांगों को मानना ही होगा। वे सरकार से एक स्पष्ट समय सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं, जिसके भीतर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि 69000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा अभी भी राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसका समाधान निकालना आवश्यक है। अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार को उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जाएं, जिनमें आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन किया जाए और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। यह प्रदर्शन सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

69000 शिक्षक भर्ती शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रदर्शन लखनऊ सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति आरक्षित वर्ग पुलिस झड़प आंदोलन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, याचिका पर सुनवाई से इनकार69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, याचिका पर सुनवाई से इनकार SupremeCourt UPteacherRecruitment UPGovt

Read more »

69000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत69000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत UPteachersRecruitment SupremeCourt myogiadityanath CMOfficeUP

Read more »

सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को शामिल करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बीटीसी अभ्यर्थियों ने डाली याचिकासहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को शामिल करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बीटीसी अभ्यर्थियों ने डाली याचिका SupremeCourt AssistantTeacherRecruitmentInUP BTCCandidates

Read more »

69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया : दो प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ी, 18 दिनों से हो रहा प्रदर्शन69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया : दो प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ी, 18 दिनों से हो रहा प्रदर्शन Applicants TeachersRecruitment TeachersProtest

Read more »

अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जानिए क्या है मांग69000 teachers candidate protest: उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए.

Read more »

यूपी: 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन बुधवार को, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन; कई हुए हाउस अरेस्ट69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का बुधवर को राजधानी लखनऊ में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। इसमें अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी शामिल होंगे। हालांकि

Read more »