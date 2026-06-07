7 जून 2026 का विस्तृत राशिफल: कुंभ में चंद्र-राहु ग्रहण दोष और प्रमुख योगों का प्रभाव

7 जून 2026 को कुंभ राशि में चंद्र-राहु ग्रहण दोष के साथ कई योगों का प्रभाव रहेगा। मेष, कर्क, तुला को लाभ, वृषभ को भरोसे के धोखे, और अन्य राशियों में आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन का विस्तृत विवरण.

आज 7 जून 2026, रविवार को कुंभ राशि में चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में विराजमान रहेगा, जिससे चंद्र-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव बढ़ेगा। इस कारण इस राशि के जातकों को मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास और शांति के स्थान पर समय बिताना आवश्यक होगा। इस दिन धुर्व योग के साथ-साथ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और लक्ष्मी-नारायण योग का भी प्रभाव रहेगा, जिससे कई राशियों में विभिन्न स्तरों पर लाभ या चुनौतियां उत्पन्न होंगी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी के अनुसार, आज का दिन विशेष रूप से मेष, कर्क और तुला राशियों के लिए रूचि योग से समृद्ध है, जिससे इन राशियों में आर्थिक सुधार और सामाजिक सम्मान की वृद्धि होगी। मेष राशि के लोग व्यापारिक मामलों में सफलता देखेंगे, तनाव कम होगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। वहीं वृषभ राशि के व्यक्तियों को भरोसे का धोखा मिल सकता है, इसलिए इन्हें सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। कर्क राशि के लोग जीवनसाथी के साथ मतभेद का सामना कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेकर संतुलन स्थापित कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए समय रहते आवश्यक कार्य निपटाना महत्वपूर्ण होगा, और तुला राशि में नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि में अचानक बड़े खर्च की संभावना है, इसलिए बजट को सावधानी से योजना बनाना आवश्यक है। धनु राशि के लोग प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में समाधान देखेंगे, परन्तु मकान के पुनर्निर्माण में अधिक खर्च का सामना कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को कार्य समय पर सभी कार्य पूरा करने में सफलता मिलेगी, पर शेयर में निवेश से बचना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को कार्य में असंतोष महसूस हो सकता है, इसलिए आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेना फायदेमंद रहेगा। मीन राशि के लोग कारोबार में सफलता पायेंगे, पर परिवारजनों के स्वास्थ्य की चिंता रखनी होगी और पूंजी निवेश से पहले गहन विचार करना उचित रहेगा। कुल मिलाकर, 7 जून का दिन ग्रहों की जटिल स्थिति के कारण विभिन्न राशियों में अलग-अलग चुनौतियां और अवसर लाएगा, इसलिए प्रत्येक राशि के जातकों को उपयुक्त उपायों और सतर्कता के साथ दिन बिताना चाहिए.

आज 7 जून 2026, रविवार को कुंभ राशि में चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में विराजमान रहेगा, जिससे चंद्र-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव बढ़ेगा। इस कारण इस राशि के जातकों को मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास और शांति के स्थान पर समय बिताना आवश्यक होगा। इस दिन धुर्व योग के साथ-साथ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और लक्ष्मी-नारायण योग का भी प्रभाव रहेगा, जिससे कई राशियों में विभिन्न स्तरों पर लाभ या चुनौतियां उत्पन्न होंगी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी के अनुसार, आज का दिन विशेष रूप से मेष, कर्क और तुला राशियों के लिए रूचि योग से समृद्ध है, जिससे इन राशियों में आर्थिक सुधार और सामाजिक सम्मान की वृद्धि होगी। मेष राशि के लोग व्यापारिक मामलों में सफलता देखेंगे, तनाव कम होगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। वहीं वृषभ राशि के व्यक्तियों को भरोसे का धोखा मिल सकता है, इसलिए इन्हें सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। कर्क राशि के लोग जीवनसाथी के साथ मतभेद का सामना कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेकर संतुलन स्थापित कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए समय रहते आवश्यक कार्य निपटाना महत्वपूर्ण होगा, और तुला राशि में नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि में अचानक बड़े खर्च की संभावना है, इसलिए बजट को सावधानी से योजना बनाना आवश्यक है। धनु राशि के लोग प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में समाधान देखेंगे, परन्तु मकान के पुनर्निर्माण में अधिक खर्च का सामना कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को कार्य समय पर सभी कार्य पूरा करने में सफलता मिलेगी, पर शेयर में निवेश से बचना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को कार्य में असंतोष महसूस हो सकता है, इसलिए आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेना फायदेमंद रहेगा। मीन राशि के लोग कारोबार में सफलता पायेंगे, पर परिवारजनों के स्वास्थ्य की चिंता रखनी होगी और पूंजी निवेश से पहले गहन विचार करना उचित रहेगा। कुल मिलाकर, 7 जून का दिन ग्रहों की जटिल स्थिति के कारण विभिन्न राशियों में अलग-अलग चुनौतियां और अवसर लाएगा, इसलिए प्रत्येक राशि के जातकों को उपयुक्त उपायों और सतर्कता के साथ दिन बिताना चाहिए





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