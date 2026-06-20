7 दिन 7 अलग इवनिंग स्नैक, डायबिटिक पेशेंट की शुगर रहेगी कंट्रोल

डायबिटिक पेशेंट के लिए 7 हेल्दी इवनिंग स्नैक्स की लिस्ट में शामिल है भुने हुए चने, मखाने, कद्दू के बीज, पॉपकॉर्न, मूंगफली, नट्स और सनफ्लावर के बीज। इन सभी पौष्टिक तत्वों के साथ-साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) भी कम होता है, जिस कारण इसे डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी माना गया है।

डायबिटिक पेशेंट के लिए 7 हेल्दी इवनिंग स्नैक्स जो इवनिंग हंगर या मंचिंग को टेस्टी और हेल्दी दोनों बनाएंगे। इनमें भुने हुए चने , मखाने , कद्दू के बीज , पॉपकॉर्न , मूंगफली , नट्स और सनफ्लावर के बीज शामिल हैं। ये सभी पौष्टिक तत्वों के साथ-साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होते हैं, जिससे इन्हें डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी माना गया है। CDC की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि डायबिटिक पेशेंट अगर अपने खाने-पीने की चीजों को ठीक तरह से प्लान करें और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें तो ब्लड शुगर लेवल मैनेज करना आसान हो सकता है.

डायबिटिक पेशेंट के लिए 7 हेल्दी इवनिंग स्नैक्स जो इवनिंग हंगर या मंचिंग को टेस्टी और हेल्दी दोनों बनाएंगे। इनमें भुने हुए चने, मखाने, कद्दू के बीज, पॉपकॉर्न, मूंगफली, नट्स और सनफ्लावर के बीज शामिल हैं। ये सभी पौष्टिक तत्वों के साथ-साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होते हैं, जिससे इन्हें डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी माना गया है। CDC की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि डायबिटिक पेशेंट अगर अपने खाने-पीने की चीजों को ठीक तरह से प्लान करें और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें तो ब्लड शुगर लेवल मैनेज करना आसान हो सकता है





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