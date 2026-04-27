70 के दशक में जया बच्चन और मौसमी चटर्जी के बीच 'कोशिश' फिल्म के लिए हुई प्रतिस्पर्धा की गोपनीय कहानी

70 के दशक में गुलजार की फिल्म 'कोशिश' के लिए जया बच्चन और मौसमी चटर्जी के बीच हुई प्रतिस्पर्धा की कहानी। मौसमी चटर्जी ने खुलासा किया था कि जया बच्चन ने उनसे फिल्म छीन ली थी। इस घटना के पीछे की गोपनीय कहानी और दोनों हीरोइनों के बीच की राइवलरी की विस्तारित विवरण।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा समय था जब दो प्रतिभावान अभिनेत्रियों के बीच एक फिल्म के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया था। उस समय के मशहूर फिल्मकार गुलजार द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए जया बच्चन और मौसमी चटर्जी , दोनों ही लीडिंग एक्ट्रेसेस थे। 70 के दशक में दोनों हीरोइनों ने अपने-अपने तरीके से दम दांते हुए दिखाए थे, लेकिन फिल्मी गलियारों में उनकी राइवलरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। मौसमी चटर्जी ने एक बार खुलासा किया था कि जया बच्चन ने उनसे एक बड़ी फिल्म छीन ली थी। यह फिल्म 1972 में आई रोमांटिक ड्रामा ' कोशिश ' थी जिसमें संजीव कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में दिवंगत अभिनेता असरानी और ओम शिवपुरी भी अहम भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का निर्देशन गुलजार ने लिखी थी और यह उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही थी। ' कोशिश ' में मौसमी चटर्जी को कास्ट किया गया था, लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि जया बच्चन से पहले मौसमी चटर्जी को इस फिल्म में शामिल किया गया था। मौसमी ने फिल्म साइन कर ली थी और उन्होंने तीन दिन शूटिंग भी कर ली थी। एक बार मौसमी ने बताया था कि शूटिंग के दौरान किस तरह हेरा-फेरी चल रही थी। जया बच्चन की सेक्रेटरी आए दिन गुलजार साहब से मिलने आया करती थीं और एक रोज उनके सामने ऐसी शर्त रखी गई कि एक्ट्रेस ने फिल्म से किनारा कर ही दिया। मौसमी ने साल 2023 में 'लेहरें' को दिए इंटरव्यू में ' कोशिश ' छोड़ने के बारे में कहा था कि मैंने तीन दिन तक शूटिंग की और मैं देख सकती थी कि उन तीन दिनों में किस तरह की हेरा-फेरी की जा रही थी। मैं जया बच्चन की सेक्रेटरी को देख सकती थी। वह सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में ही रहती थीं और अचानक गुलजार दा जिन्हें मैं 'गीतांजलि' के समय से जानती थी और जो मेरी सास को उर्दू सिखाते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कल से रात में थोड़ी देर तक शूटिंग करनी होगी। मौसमी चटर्जी कुछ समय पहले ही मां बनी थीं, ऐसे में देर रात तक शूटिंग करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। जब उन्होंने गुलजार साहब को यह बताया तो उनका जवाब एक्ट्रेस को चुभ गया। इस बारे में मौसमी ने कहा था कि मैं हाल ही में मां बनी थी और बच्चा बहुत छोटा था। मैं सिर्फ एक शिफ्ट में काम कर सकती थी। फिर गुलजार ने मुझसे कहा, 'इस रोल को पाने के लिए कई दूसरी हीरोइनें भी लाइन में थीं।' गुलजार साहब की बात सुनकर मौसमी को दुख हुआ और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। जैसे ही मौसमी फिल्म से आउट हुईं, जया बच्चन ने उनकी जगह ले ली। यह घटना उस समय के सिनेमा जगत में काफी चर्चित रही और दोनों हीरोइनों के बीच की प्रतिस्पर्धा को लेकर कई कहानियां बन गईं। हालांकि, दोनों ने अपने-अपने तरीके से फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई और अपने करियर में कई सफल फिल्में दीं। इस घटना के बाद भी जया बच्चन और मौसमी चटर्जी ने अपने-अपने करियर में कई उत्कृष्ट प्रदर्शन दिए और दोनों ही सिनेमा जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाईं। यह घटना उस समय के सिनेमा जगत में एक महत्वपूर्ण मीलस्टोन बनी और दोनों हीरोइनों के करियर में एक नया मोड़ लाया.

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा समय था जब दो प्रतिभावान अभिनेत्रियों के बीच एक फिल्म के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया था। उस समय के मशहूर फिल्मकार गुलजार द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए जया बच्चन और मौसमी चटर्जी, दोनों ही लीडिंग एक्ट्रेसेस थे। 70 के दशक में दोनों हीरोइनों ने अपने-अपने तरीके से दम दांते हुए दिखाए थे, लेकिन फिल्मी गलियारों में उनकी राइवलरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। मौसमी चटर्जी ने एक बार खुलासा किया था कि जया बच्चन ने उनसे एक बड़ी फिल्म छीन ली थी। यह फिल्म 1972 में आई रोमांटिक ड्रामा 'कोशिश' थी जिसमें संजीव कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में दिवंगत अभिनेता असरानी और ओम शिवपुरी भी अहम भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का निर्देशन गुलजार ने लिखी थी और यह उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही थी। 'कोशिश' में मौसमी चटर्जी को कास्ट किया गया था, लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि जया बच्चन से पहले मौसमी चटर्जी को इस फिल्म में शामिल किया गया था। मौसमी ने फिल्म साइन कर ली थी और उन्होंने तीन दिन शूटिंग भी कर ली थी। एक बार मौसमी ने बताया था कि शूटिंग के दौरान किस तरह हेरा-फेरी चल रही थी। जया बच्चन की सेक्रेटरी आए दिन गुलजार साहब से मिलने आया करती थीं और एक रोज उनके सामने ऐसी शर्त रखी गई कि एक्ट्रेस ने फिल्म से किनारा कर ही दिया। मौसमी ने साल 2023 में 'लेहरें' को दिए इंटरव्यू में 'कोशिश' छोड़ने के बारे में कहा था कि मैंने तीन दिन तक शूटिंग की और मैं देख सकती थी कि उन तीन दिनों में किस तरह की हेरा-फेरी की जा रही थी। मैं जया बच्चन की सेक्रेटरी को देख सकती थी। वह सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में ही रहती थीं और अचानक गुलजार दा जिन्हें मैं 'गीतांजलि' के समय से जानती थी और जो मेरी सास को उर्दू सिखाते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कल से रात में थोड़ी देर तक शूटिंग करनी होगी। मौसमी चटर्जी कुछ समय पहले ही मां बनी थीं, ऐसे में देर रात तक शूटिंग करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। जब उन्होंने गुलजार साहब को यह बताया तो उनका जवाब एक्ट्रेस को चुभ गया। इस बारे में मौसमी ने कहा था कि मैं हाल ही में मां बनी थी और बच्चा बहुत छोटा था। मैं सिर्फ एक शिफ्ट में काम कर सकती थी। फिर गुलजार ने मुझसे कहा, 'इस रोल को पाने के लिए कई दूसरी हीरोइनें भी लाइन में थीं।' गुलजार साहब की बात सुनकर मौसमी को दुख हुआ और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। जैसे ही मौसमी फिल्म से आउट हुईं, जया बच्चन ने उनकी जगह ले ली। यह घटना उस समय के सिनेमा जगत में काफी चर्चित रही और दोनों हीरोइनों के बीच की प्रतिस्पर्धा को लेकर कई कहानियां बन गईं। हालांकि, दोनों ने अपने-अपने तरीके से फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई और अपने करियर में कई सफल फिल्में दीं। इस घटना के बाद भी जया बच्चन और मौसमी चटर्जी ने अपने-अपने करियर में कई उत्कृष्ट प्रदर्शन दिए और दोनों ही सिनेमा जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाईं। यह घटना उस समय के सिनेमा जगत में एक महत्वपूर्ण मीलस्टोन बनी और दोनों हीरोइनों के करियर में एक नया मोड़ लाया





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