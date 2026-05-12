70 साल के अली हसन ने दो हिंदू मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ की, धमकी दी गोली मारने की

बरेली के बहेड़ी में एक शर्मनाक वारदात हुई है। 70 साल के अली हसन ने दो हिंदू मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ की और उन्हें गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मासूमों के बयान दर्ज करने की तैयारी में पुलिस लगी है। ग्रामीणों ने आरोपित पर जवानी से ही आशिक मिजाज का रह चुका है और पहले भी उसकी करतूतें सामने आ चुकी है। हिंदूवादी संगठन के सोमिल मित्तल ने घटना को शर्मनाक बताते हुए आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

संवाद सहयोगी, बहेड़ी (बरेली)। आम की बगिया में पहुंची दो हिंदू मासूम बच्चियों से 70 साल के अली हसन निवासी गांव तिलमाची ने छेड़छाड़ की। साथ ही बच्चियों को धमकी दी कि शिकायत की तो गोली मार देगा। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। यह शर्मनाक वारदात 10 मई को घटी। क्षेत्र के एक गांव में सात साल व 11 साल की हिंदू बच्चियां अमिया की तलाश में गांव के ही एक बाग में पहुंच गयी थी। आम के बाग की रखवाली कर रहे 70 साल के अली हसन ने उन्हे पकड़ लिया और उनके साथ छेड़छाड़ की। बच्चियों के विरोध करने पर उसने गोली मार देने की धमकी भी दी। घर पहुंची छोटी मासूम ने अपने स्वजन को इसकी जानकारी दी। बाद में दोनों मासूमों से स्वजन के पूछताछ करने पर पूरी घटना की जानकारी हुई। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गयी। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपित की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार को सुबह वह पुलिस के हाथ लग ही गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पास्को सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अब दोनों मासूमों के बयान कराने की तैयारी में पुलिस लगी है। ग्रामीण बोले आशिक मिजाज है आरोपित उधर इस संबंध में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अली हसन जवानी से ही आशिक मिजाज का रह चुका है और पहले भी उसकी करतूतें सामने आ चुकी है। हिंदूवादी संगठन के सोमिल मित्तल ने घटना को शर्मनाक बताते हुए आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह भी पढ़ें- यूपी में मौसम का यू-टर्न: बरेली में 100 किमी/घंटा की हवाओं ने मचाई तबाही, 7 डिग्री लुढ़का तापमा.

संवाद सहयोगी, बहेड़ी (बरेली)। आम की बगिया में पहुंची दो हिंदू मासूम बच्चियों से 70 साल के अली हसन निवासी गांव तिलमाची ने छेड़छाड़ की। साथ ही बच्चियों को धमकी दी कि शिकायत की तो गोली मार देगा। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। यह शर्मनाक वारदात 10 मई को घटी। क्षेत्र के एक गांव में सात साल व 11 साल की हिंदू बच्चियां अमिया की तलाश में गांव के ही एक बाग में पहुंच गयी थी। आम के बाग की रखवाली कर रहे 70 साल के अली हसन ने उन्हे पकड़ लिया और उनके साथ छेड़छाड़ की। बच्चियों के विरोध करने पर उसने गोली मार देने की धमकी भी दी। घर पहुंची छोटी मासूम ने अपने स्वजन को इसकी जानकारी दी। बाद में दोनों मासूमों से स्वजन के पूछताछ करने पर पूरी घटना की जानकारी हुई। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गयी। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपित की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार को सुबह वह पुलिस के हाथ लग ही गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पास्को सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अब दोनों मासूमों के बयान कराने की तैयारी में पुलिस लगी है। ग्रामीण बोले आशिक मिजाज है आरोपित उधर इस संबंध में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अली हसन जवानी से ही आशिक मिजाज का रह चुका है और पहले भी उसकी करतूतें सामने आ चुकी है। हिंदूवादी संगठन के सोमिल मित्तल ने घटना को शर्मनाक बताते हुए आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह भी पढ़ें- यूपी में मौसम का यू-टर्न: बरेली में 100 किमी/घंटा की हवाओं ने मचाई तबाही, 7 डिग्री लुढ़का तापमा





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