721 साल बाद, धार में मां वाग्देवी की महाआरती और विशेष पूजा, धार अंचल में उत्सव जैसा माहौल

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष को नमाज की अनुमति देने की जगह धार की भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा करने की अनुमति दी है। उत्सव जैसा माहौल धार अंचल में है, जहां लोग एक-दूसरे को महाआरती में शामिल होने के निमंत्रण दे रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, हिंदू पक्ष सुबह नौ बजे भोजशाला में महाआरती करेगा, जबकि दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु ज्योति मंदिर से भोजशाला दर्शन के लिए रवाना होंगे। भोजशाला में मां वाग्देवी का प्रतीकात्मक स्वरूप और अखंड ज्योति विराजित है। यह पहला अवसर होगा, जब शुक्रवार को भोजशाला परिसर मां वाग्देवी के जयकारों से गूंजेगा।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद धार में 721 साल बाद शुक्रवार को मां वाग्देवी की महाआरती और विशेष पूजा की तैयारी है। हिंदू पक्ष ने इस निर्णय के बाद मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति की जगह धार की भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा करने की अनुमति दी है। पूरे धार अंचल में उत्सव जैसा माहौल है। लोग एक-दूसरे को महाआरती में शामिल होने के निमंत्रण दे रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, हिंदू पक्ष सुबह नौ बजे भोजशाला में महाआरती करेगा, जबकि दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु ज्योति मंदिर से भोजशाला दर्शन के लिए रवाना होंगे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद धार में 721 साल बाद शुक्रवार को मां वाग्देवी की महाआरती और विशेष पूजा की तैयारी है। हिंदू पक्ष ने इस निर्णय के बाद मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति की जगह धार की भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा करने की अनुमति दी है। पूरे धार अंचल में उत्सव जैसा माहौल है। लोग एक-दूसरे को महाआरती में शामिल होने के निमंत्रण दे रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, हिंदू पक्ष सुबह नौ बजे भोजशाला में महाआरती करेगा, जबकि दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु ज्योति मंदिर से भोजशाला दर्शन के लिए रवाना होंगे





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