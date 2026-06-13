8वें वेतन आयोग की मंजूरी: फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर बेसिक सैलरी ₹45 हजार तक बढ़ सकती है

केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिससे 1.24 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर एंट्री-लेवल बेसिक पे ₹45 हजार तक पहुंच सकती है। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट देना है।

केंद्रीय सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों और नियमों को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 1.24 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन रों के लिए बेसिक पे में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसका उपयोग कर्मचारियों की बेसिक पैसे की गणना करने और उसे महंगाई के आधार पर समायोजित करने के लिए किया जाता है। 7वें आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.

57 था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई थी। अब कई यूनियन फिटमेंट फैक्टर को 3 से 5 करने की मांग कर रही हैं। अगर सरकार इसे 3 कर दे, तो एंट्री-लेवल कर्मचारियों की बेसिक पे ₹15,000 से बढ़कर लगभग ₹45,000 हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.64 होने पर भी न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी होगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और अंतिम सिफारिशें तैयार होने के बाद सरकार उन्हें मंजूरी देगी। यह पैनल हर 10 साल में बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और फायदों की समीक्षा की जा सके। 8वें आयोग की शर्तें अक्टूबर 2025 में मंजूरी प्राप्त हुईं और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया है। आयोग कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों से सुझाव ले रहा है और मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ाई गई है। कर्मचारी संगठन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर और बेहतर पेंशन फायदों के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा





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