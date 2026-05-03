8वें वेतन आयोग की पहली बैठक संपन्न, कर्मचारियों की बड़ी मांगें रखी गईं

8वें वेतन आयोग और कर्मचारी यूनियनों के बीच पहली आधिकारिक बातचीत हुई, जिसमें न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग रखी गई। पेंशन में भी वृद्धि की मांग की गई है।

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग और कर्मचारी यूनियनों के बीच पहली आधिकारिक बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारी पक्ष ने अपनी मांगों को मजबूती से रखा, जिसमें सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि की है। कर्मचारी यूनियनों ने 3.

83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम वेतन को 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो वर्तमान न्यूनतम वेतन में लगभग 283 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि होगी। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो 6वें वेतन आयोग की तुलना में 7,000 रुपये अधिक थी। कर्मचारी पक्ष का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, जीवनशैली में आए बदलाव और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण मौजूदा वेतन संरचना अब कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार से इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यदि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो नई बेसिक सैलरी लगभग 69,000 रुपये होगी (18,000 रुपये को 3.83 से गुणा करने पर)। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी यूनियनों ने पेंशन में भी वृद्धि की मांग की है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। यदि इसमें भी 283 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो न्यूनतम पेंशन बढ़कर 34,470 रुपये हो जाएगी। यह वृद्ध कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम होंगे। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने कई तर्क प्रस्तुत किए, जिनमें से प्रमुख तर्क यह था कि वर्तमान वेतन ढांचा वास्तविक खर्चों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट और मोबाइल डेटा आज के समय में अनिवार्य खर्च बन गए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भारी वृद्धि हुई है, और आवास तथा परिवहन के खर्च भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने वेतन में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन को 69,000 रुपये तक बढ़ाना, फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करना, वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करना, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में वृद्धि करना, रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जोखिम भत्ते में सुधार करना, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करना और वेतन आयोग का चक्र 10 साल से घटाकर 5 साल करना शामिल है। इन मांगों को पूरा करने से केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। नेशनल काउंसिल (JCM) के शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि यह बैठक मुख्य रूप से मांग पत्र प्रस्तुत करने और उसके पीछे के तर्कों को समझाने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अभी कर्मचारी संघों की मांगें हैं और इन पर अंतिम फैसला सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद ही लिया जाएगा। सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, इसलिए अंतिम निर्णय आने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि, यदि सभी मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि साबित होगी। यह न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक साबित होगा, क्योंकि इससे खपत में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण विकास पर सभी केंद्रीय कर्मचारी बारीकी से नजर रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी





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