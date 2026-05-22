8वें वेतन आयोग की लखनऊ में बड़ी बैठक: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें और तैयारी

आठवें वेतन आयोग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय कर्मचारियों और संगठनों के साथ बैठक का कार्यक्रम घोषित किया है। 22 और 23 जून 2026 को होने वाली इस बैठक से कर्मचारियों में भारी उत्साह है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साहजनक खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग की गतिविधियों में अब अभूतपूर्व तेजी आई है और इसी क्रम में आयोग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशेष और बड़ी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण बैठक 22 और 23 जून 2026 को निर्धारित की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों, विभिन्न सरकारी संगठनों और कर्मचारी यूनियनों से सीधा संवाद करना और उनकी वास्तविक समस्याओं, शिकायतों व मांगों को गहराई से समझना है। आमतौर पर जब भी वेतन आयोग इस तरह के क्षेत्रीय दौरे करता है, तो इसे जमीनी स्तर पर फीडबैक जुटाने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। इस कदम से लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच एक नई उम्मीद जगी है कि उनके वेतन और भत्तों में जल्द ही कोई बड़ा और संतोषजनक सुधार देखने को मिलेगा। आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के माध्यम से इस बैठक के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश और विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार, जो भी केंद्रीय सरकारी संस्थान, कर्मचारी यूनियन या पंजीकृत संगठन इस बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना मेमोरेंडम यानी मांग पत्र जमा करना होगा। अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 तय की गई है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। आयोग ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विशेष लखनऊ दौरे के दौरान केवल उत्तर प्रदेश से जुड़े हितधारकों और प्रतिनिधियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों को फिलहाल आवेदन न करने की सलाह दी गई है ताकि बैठक का प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित गहन चर्चा की जा सके। यह पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि आठवां वेतन आयोग बहुत ही व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से अपनी कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहा है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.

मंजीत सिंह पटेल ने आठवें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की है। उन्होंने आयोग की कार्य करने की गति की तुलना बुलेट ट्रेन से करते हुए कहा कि जिस तेजी और तत्परता से आयोग अपनी प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है, उससे यह पूरी संभावना नजर आती है कि इसकी अंतिम रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा से काफी पहले ही सरकार को सौंपी जा सकती है। डॉ.

पटेल का मानना है कि आयोग का यह सक्रिय और पारदर्शी रवैया कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। उन्होंने आयोग से पुरजोर अपील की है कि इस बार ऐसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले लिए जाएं जो न केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के आर्थिक स्तर को सुधारें, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स के जीवन में भी स्थिरता और सकारात्मक बदलाव ला सकें। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उनका फेडरेशन आयोग को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वेतन आयोग की इस सक्रियता के पीछे कई गंभीर और महत्वपूर्ण कारण छिपे हैं। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की तेजी से बढ़ती दर और बदलती वैश्विक आर्थिक स्थितियों के कारण केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपने वेतन ढांचे और भत्तों में उचित संशोधन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच चल रहा विवाद एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। देशभर के कर्मचारियों का यह मानना है कि आठवां वेतन आयोग इस जटिल समस्या का कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालने या कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में सक्षम होगा जिससे सभी पक्ष संतुष्ट हो सकें। लखनऊ की यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों का एक बड़ा जाल है और यहाँ से मिलने वाला फीडबैक आयोग की रिपोर्ट को दिशा देने में सहायक होगा। अंततः, यह बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार और वेतन आयोग कर्मचारियों की बुनियादी मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। देशभर के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अब टकटकी लगाकर आयोग की अगली बड़ी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। यदि आयोग अपनी रिपोर्ट समय से पहले पेश कर देता है और सरकार उसे जल्द लागू करती है, तो अगले वर्ष तक नए वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। यह कदम मध्यम और निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत साबित होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। आने वाले दिनों में यह देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि लखनऊ की इस बैठक से क्या ठोस निष्कर्ष निकलते हैं और आठवां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट में वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते और पेंशन सुधारों को लेकर किन मुख्य सिफारिशों को शामिल करता है





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8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी लखनऊ बैठक वेतन वृद्धि एनपीएस फेडरेशन

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