केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियमों को मंजूरी दे दी है। यह आयोग करीब 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव लाएगा। फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारी संगठनों की मांग और विशेषज्ञों की भीतर की जानकारी ज济宁 से

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियमों को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में करीब 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन र्स की मासिक आय और भत्तों में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस विशेष पैनल को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल यह आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है ताकि जमीनी हकीकत को समझकर फैसला लिया जा सके। नई स Trăn वेतन संरचना लागू होने पर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में सुधार होगा और महंगाई के दौर में उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर नामक संगठनात्मक अनुक्रमणिका के आधार पर नए न्यूनतम वेतन की गणना की जाएगी। पिछले 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.

57 था, जिसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा उछाल देखा गया था। इस बार कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3 से 5 गुना तक बढ़ाने का मांग किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसे 2.64 के आसपास रखने पर विचार कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 हो जाए तो शुरुआती स्तर की बेसिक पे में 15 से 20 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है और न्यूनतम बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये से बढ़कर 45 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। पिछले आयोग के अनुसार सीधी भर्ती वाले क्लास वन अधिकारियों का शुरुआती वेतन 56 हजार 100 रुपये था और साल 2016 में कर्मचारियों की कुल सैलरी और पेंशन में 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने का अनुमान है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर रिपोर्ट में देरी हो और लागू करने में साल 2027 तक लगे तो सरकार को बड़ी रकम एरियर देनी होगी। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के लिए सभी पक्षों से सुझाव लेने की तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है





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