8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बड़ी माँगें: न्यूनतम वेतन 69,000, फिटमेंट फैक्टर 3.83 की माँग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष न्यूनतम मूल वेतन को 69,000 रुपये तक बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने, डीए को मूल वेतन में मिलाने, वार्षिक वेतन वृद्धि को 6% करने और पेंशनर्स के लिए समान लाभ जैसी कई महत्वपूर्ण माँगें रखी हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष अपनी तनख्वाह, पेंशन और सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव की पुरजोर मांग की है। कर्मचारियों की प्रमुख माँगों में न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही, फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने और महंगाई भत्ते (डीए) के 25% पर पहुँचते ही उसे मूल वेतन में समाहित करने की पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने की वकालत की गई है। उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग ने 2.

57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया था। नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के प्रतिनिधियों ने 14 अप्रैल को आठवें वेतन आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में केवल वेतन वृद्धि का ही प्रस्ताव नहीं है, बल्कि पदों के ढांचे में सुधार, वार्षिक वेतन वृद्धि दर को बढ़ाने और सभी पेंशनभोगियों के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने वर्तमान 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि दर को बढ़ाकर 6% करने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पे-मैट्रिक्स को सरल बनाने पर भी जोर दिया है, जिसमें उच्च और निम्न पदों के बीच के विभिन्न स्तरों को मिलाकर प्रमोशन में होने वाली देरी को कम करने और करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य है। कर्मचारी संगठन सरकार से ऐसी नीतियां बनाने की भी अपील कर रहे हैं जो कर्मचारियों के परिवारों के लिए अधिक सहायक हों। इसमें पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) में सुधार की मांग शामिल है, जो पिता की पारिवारिक देखभाल में भूमिका को मान्यता देती है। कर्मचारियों के परिवारों को पांच सदस्यों तक विस्तारित करने की वकालत की गई है, जिसमें माता-पिता भी शामिल हों। सरोगेसी या गोद लेने के माध्यम से माता-पिता बनने वाले कर्मचारियों को भी छुट्टी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन मांगों से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों, यानी कुल 1.15 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर वह महत्वपूर्ण संख्या है जिसे कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन से गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। आठवें वेतन आयोग के लिए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग को स्वीकार किए जाने पर मूल वेतन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा सकती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर ने 10,000 रुपये के मूल वेतन को 25,700 रुपये तक पहुँचाया था, और 3.83 के प्रस्ताव से यह वृद्धि और भी अधिक प्रभावशाली होगी। पेंशनभोगियों के लिए भी यह मांग की गई है कि पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों को भी नए पे-स्केल का पूरा लाभ मिले





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8वां वेतन आयोग कर्मचारी माँगें न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर महंगाई भत्ता

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