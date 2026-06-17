8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा के लिए तैयारी

केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को फिटमेंट फैकटर बढ़ाने पर असर पड़ेगा। आयोग की 18 महीने की समयसीमा है और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।

केंद्रीय सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दिया है, जिससे देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है और यह प्रक्रिया जल्दी से शुरू होने लगी है। कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर संगठनों से सुझाव मांगने की तारीख पहले 15 जून 2026 तय की गई थी, लेकिन अब आयोग इन सभी प्रस्तावों का विश्लेषण करने में जुट गया है। नई सैलरी तय करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक फिटमेंट फैक्टर है। सातवें वेतन आयोग में इसे 2.

57 रखा गया था, लेकिन इस बार कर्मचारी संगठन इसे 3.0 से लेकर 3.83 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, जिस लेवल वन के कर्मचारी की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, वह फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद लगभग 66,000 रुपये तक पहुँच सकती है, जो एक इतिहासकारी वृद्धि है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने के लिए हैं। प्रक्रिया में होने वाली संभावित देरी का मतलब है कि सरकार आयोग की रिपोर्ट और कैबिनेट मंजूरी लगने तक कर्मचारियों को बढ़े हुए पैसे की रकम एक किश्त वसूला के रूप में देगी। नियम के अनुसार, रिपोर्ट लगाने में जितना समय लगेगा, उतने समय का बढ़ा हुआ पैसा का हिसाब किया जाएगा। विश्लेषणों में यह आशा की जाती है कि यह अंतर 15 से 20 महीने तक का हो सकता है। इस स्थिति में मिड लेवल और सीनियर लेवल के अधिकारियों को लाखों रुपये का बकाया एरियर मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनेगा। परिणामी रूप से, यह आयोग एक बड़ा आर्थिक वरदान साबित हो सकता है। कर्मचारी यूनियन की फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग पर विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे केंद्र सरकार की वित्तीय बोझ बढ़ेगी, लेकिन कर्मचारियों की खरीद शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा





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