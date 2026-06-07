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8 जून 2026 का राशिफल: शुक्र ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश, लग्नesh चंद्र के प्रभाव में

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8 जून 2026 का राशिफल: शुक्र ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश, लग्नesh चंद्र के प्रभाव में
राशिफलशुक्र प्रवेश कर्क8 जून 2026
📆07-06-2026 23:37:00
📰Dainik Jagran
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8 जून 2026 का दैनिक राशिफल विशेष। शुक्र ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश और बृहस्पति के उच्च स्थिति से सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं। लग्नेश मंगल, चंद्र और केतु की स्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए सलाह।

8 जून 2026 की सुबह एक बड़े बदलाव के साथ आ रही है। शुक्रदेव आज मिथुन छोड़कर कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और चंद्रमा दशम भाव में हैं। शुक्रदेव का राशि बदलना सभी राशियों के लिए एक नया मोड़ लेकर आया है। बातचीत और संवाद से काम चलेगा, लेकिन जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले नुकसान कर सकते हैं। मन में बेचैनी रहे तो किसी भरोसेमंद से बात करें। आज का दिन लग्नेश मंगल अपनी राशि में हैं, आत्मविश्वास और बोलने की ताकत दोनों चरम पर हैं। किसी सीनियर या बड़े नेटवर्क से अचानक फायदा मिल सकता है। नकारात्मक पहलू यह है कि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हैं, जिससे मन में बेवजह बेचैनी या अकेलापन महसूस हो सकता है। फ़िज़ूल खर्चों पर नज़र रखें। लिखने, बोलने या प्रेजेंटेशन से जुड़े काम के लिए दिन बेहतरीन है। कोई अटका प्रस्ताव आज मंज़ूर हो सकता है। ऊर्जा बेहतर रहेगी, बस दोपहर बाद छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें। नींद पूरी लें और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। लग्नेश शुक्रदेव आज कर्क में आ गए हैं, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी और छोटी यात्राएं शुभ रहेंगी। दशम भाव में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हैं, जिससे दफ्तर में मन थोड़ा उदास रह सकता है। घर में कोई पुरानी बात मन को उलझा सकती है। काम के बोझ से मानसिक थकान ज़्यादा रहेगी। सांस से जुड़ी पुरानी परेशानी हो तो नज़रअंदाज़ न करें। लग्नेश बुधदेव अपनी ही राशि में लग्न पर हैं, बुद्धि और वाणी आज असाधारण हैं। मंगल एकादश भाव में अपनी राशि में हैं, आर्थिक लाभ के रास्ते खुले हैं। शुक्रदेव लग्न से निकल रहे हैं, कुछ लोग खुद को थोड़ा कम आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। केतु तृतीय भाव में है, साहसी फैसलों में थोड़ी दुविधा रह सकती है। प्रेजेंटेशन, लेखन या किसी ज़रूरी बैठक के लिए आज से बेहतर दिन मुश्किल से मिलेगा। किसी वरिष्ठ की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है। किसी पुराने संपर्क से अप्रत्याशित आर्थिक लाभ हो सकता है। आज पुराने अटके हुए पैसे मिलने के संकेत हैं। शुक्रदेव आज आपकी राशि यानी लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व में नई चमक आएगी। देवगुरु बृहस्पति लग्न में उच्च राशि में हैं और योगकारक मंगल दशम में दिग्बली हैं। लग्नेश चंद्र मा अष्टम भाव में राहु के नक्षत्र में हैं, मन में बेचैनी या कोई अनकही आशंका रह सकती है। केतु द्वितीय भाव में है, आर्थिक अनिश्चितता मन पर बोझ डाल सकती है। मंगल दशम में दिग्बली हैं जिसके कारण अटका काम आज गति पकड़ सकता है। किसी सीनियर से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। स्वास्थ्य दृष्टि से सोमवार को चंद्रमा को जल अर्पित करना शुभ रहेगा। लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिग्बली हैं, जिससे करियर में पहचान और अधिकार मिलेगा। योगकारक मंगल नवम में अपनी राशि में हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। केतु लग्न में है और चंद्रमा सप्तम में राहु के नक्षत्र में, जिससे मन में खालीपन और रिश्तों में अस्थिरता रह सकती है। शुक्रदेव एकादश से द्वादश में आ रहे हैं, जिससे खर्च बढ़ेंगे। किसी सरकारी काम या सीनियर अधिकारी से मिलने के लिए आज का दिन अनुकूल है। अपनी बात दृढ़ता से रखें। सिरदर्द या एकाग्रता में कमी परेशान कर सकती है। किसी पुरानी तकलीफ को नज़रअंदाज़ न करें। शुक्रदेव आज एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ देवगुरु बृहस्पति उच्च में पहले से हैं - लाभ के घर के लिए बेहद शुभ संयोग है.

8 जून 2026 की सुबह एक बड़े बदलाव के साथ आ रही है। शुक्रदेव आज मिथुन छोड़कर कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और चंद्रमा दशम भाव में हैं। शुक्रदेव का राशि बदलना सभी राशियों के लिए एक नया मोड़ लेकर आया है। बातचीत और संवाद से काम चलेगा, लेकिन जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले नुकसान कर सकते हैं। मन में बेचैनी रहे तो किसी भरोसेमंद से बात करें। आज का दिन लग्नेश मंगल अपनी राशि में हैं, आत्मविश्वास और बोलने की ताकत दोनों चरम पर हैं। किसी सीनियर या बड़े नेटवर्क से अचानक फायदा मिल सकता है। नकारात्मक पहलू यह है कि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हैं, जिससे मन में बेवजह बेचैनी या अकेलापन महसूस हो सकता है। फ़िज़ूल खर्चों पर नज़र रखें। लिखने, बोलने या प्रेजेंटेशन से जुड़े काम के लिए दिन बेहतरीन है। कोई अटका प्रस्ताव आज मंज़ूर हो सकता है। ऊर्जा बेहतर रहेगी, बस दोपहर बाद छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें। नींद पूरी लें और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। लग्नेश शुक्रदेव आज कर्क में आ गए हैं, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी और छोटी यात्राएं शुभ रहेंगी। दशम भाव में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हैं, जिससे दफ्तर में मन थोड़ा उदास रह सकता है। घर में कोई पुरानी बात मन को उलझा सकती है। काम के बोझ से मानसिक थकान ज़्यादा रहेगी। सांस से जुड़ी पुरानी परेशानी हो तो नज़रअंदाज़ न करें। लग्नेश बुधदेव अपनी ही राशि में लग्न पर हैं, बुद्धि और वाणी आज असाधारण हैं। मंगल एकादश भाव में अपनी राशि में हैं, आर्थिक लाभ के रास्ते खुले हैं। शुक्रदेव लग्न से निकल रहे हैं, कुछ लोग खुद को थोड़ा कम आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। केतु तृतीय भाव में है, साहसी फैसलों में थोड़ी दुविधा रह सकती है। प्रेजेंटेशन, लेखन या किसी ज़रूरी बैठक के लिए आज से बेहतर दिन मुश्किल से मिलेगा। किसी वरिष्ठ की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है। किसी पुराने संपर्क से अप्रत्याशित आर्थिक लाभ हो सकता है। आज पुराने अटके हुए पैसे मिलने के संकेत हैं। शुक्रदेव आज आपकी राशि यानी लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व में नई चमक आएगी। देवगुरु बृहस्पति लग्न में उच्च राशि में हैं और योगकारक मंगल दशम में दिग्बली हैं। लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के नक्षत्र में हैं, मन में बेचैनी या कोई अनकही आशंका रह सकती है। केतु द्वितीय भाव में है, आर्थिक अनिश्चितता मन पर बोझ डाल सकती है। मंगल दशम में दिग्बली हैं जिसके कारण अटका काम आज गति पकड़ सकता है। किसी सीनियर से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। स्वास्थ्य दृष्टि से सोमवार को चंद्रमा को जल अर्पित करना शुभ रहेगा। लग्नेश सूर्य दशम भाव में दिग्बली हैं, जिससे करियर में पहचान और अधिकार मिलेगा। योगकारक मंगल नवम में अपनी राशि में हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। केतु लग्न में है और चंद्रमा सप्तम में राहु के नक्षत्र में, जिससे मन में खालीपन और रिश्तों में अस्थिरता रह सकती है। शुक्रदेव एकादश से द्वादश में आ रहे हैं, जिससे खर्च बढ़ेंगे। किसी सरकारी काम या सीनियर अधिकारी से मिलने के लिए आज का दिन अनुकूल है। अपनी बात दृढ़ता से रखें। सिरदर्द या एकाग्रता में कमी परेशान कर सकती है। किसी पुरानी तकलीफ को नज़रअंदाज़ न करें। शुक्रदेव आज एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ देवगुरु बृहस्पति उच्च में पहले से हैं - लाभ के घर के लिए बेहद शुभ संयोग है

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राशिफल शुक्र प्रवेश कर्क 8 जून 2026 दैनिक ज्योतिष लग्नेश चंद्र

 

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