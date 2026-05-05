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80 वर्षीय दृष्टिबाधित बुजुर्ग का वीडियो वायरल, दावा किया NDA में शिक्षक रहे, सेना ने उठाई चिंता

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80 वर्षीय दृष्टिबाधित बुजुर्ग का वीडियो वायरल, दावा किया NDA में शिक्षक रहे, सेना ने उठाई चिंता
वीडियो वायरलNDA शिक्षकभारतीय सेना
📆05-05-2026 13:22:00
📰Dainik Bhaskar
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आगरा के एक 80 वर्षीय दृष्टिबाधित बुजुर्ग संतोष गोयल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे दावा कर रहे थे कि NDA में शिक्षक रहे और उनके छात्र आज सेना में उच्च पदों पर हैं। सेना ने उन्हें उठाकर इलाज और पूछताछ के लिए ले गई।

आगरा के एक 80 वर्षीय दृष्टिबाधित बुजुर्ग संतोष गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वे फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलते हुए अपने पढ़ाए छात्रों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी की और नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), खड़कवासला में भविष्य के सैन्य अधिकारीयों को शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके छात्र आज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर से लेकर जनरल तक के पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। वे दांत न होने के कारण रोटी नहीं खा पाते और पास स्थित देवीराम मिष्ठान भंडार से मिलने वाले भोग (ढोकले और लड्डू) से अपना पेट भरते हैं। 3 साल तक NDA में सेवाएं देने के बाद आंखों की रोशनी खराब होने के कारण बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि उनकी सेवा 15 साल पूरी होती तो आज वे सम्माजनक पेंशन पा रहे होते। उनका यह वीडियो जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अजय मिश्रा ने बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद सेना के जवान उनके घर पहुंचे और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि सेना उनकी आंखों का इलाज करा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं, आस-पड़ोस के लोगों का कहना है कि वे NDA में शिक्षक रहे या नहीं, पता नहीं। सालों वे बाबा को हर रोज यहीं पर आते-जाते देख रहे हैं। रिश्तेदारों ने उनसे दूरी बना ली है और घर में रहने वाले किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर रहे हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर नदी पदी निवासी 80 वर्षीय दृष्टिबाधित संतोष गोयल का एक वीडियो वायरल हुआ। वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। उनका दावा था कि 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी की। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित संस्था नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), खड़कवासला में भविष्य के सैन्य अधिकारियों को शिक्षा दी थी। उनके दावे आस-पड़ोस के लोगों के गले नहीं उतर रहे। लोगों का कहना है कि वे NDA में शिक्षक रहे या नहीं, पता नहीं। सालों वे बाबा को हर रोज यहीं पर आते-जाते देख रहे हैं। इधर, रिश्तेदारों ने उनसे दूरी बना ली है। आस-पड़ोस के लोगों का कहना है कि बाबा जिस घर में रहते थे, वह उनके रिश्तेदार है, लेकिन घर में रहने वाले किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर रहे हैं। रविवार को सेना के कुछ जवान उनके घर पहुंचे और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। बताया जा रहा है, सेना उनकी आंखों का इलाज करा रही है। इसके साथ ही उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अब जानिए घर का हाल.

आगरा के एक 80 वर्षीय दृष्टिबाधित बुजुर्ग संतोष गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वे फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलते हुए अपने पढ़ाए छात्रों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी की और नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), खड़कवासला में भविष्य के सैन्य अधिकारीयों को शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके छात्र आज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर से लेकर जनरल तक के पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। वे दांत न होने के कारण रोटी नहीं खा पाते और पास स्थित देवीराम मिष्ठान भंडार से मिलने वाले भोग (ढोकले और लड्डू) से अपना पेट भरते हैं। 3 साल तक NDA में सेवाएं देने के बाद आंखों की रोशनी खराब होने के कारण बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि उनकी सेवा 15 साल पूरी होती तो आज वे सम्माजनक पेंशन पा रहे होते। उनका यह वीडियो जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अजय मिश्रा ने बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद सेना के जवान उनके घर पहुंचे और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि सेना उनकी आंखों का इलाज करा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं, आस-पड़ोस के लोगों का कहना है कि वे NDA में शिक्षक रहे या नहीं, पता नहीं। सालों वे बाबा को हर रोज यहीं पर आते-जाते देख रहे हैं। रिश्तेदारों ने उनसे दूरी बना ली है और घर में रहने वाले किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर रहे हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर नदी पदी निवासी 80 वर्षीय दृष्टिबाधित संतोष गोयल का एक वीडियो वायरल हुआ। वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। उनका दावा था कि 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी की। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित संस्था नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), खड़कवासला में भविष्य के सैन्य अधिकारियों को शिक्षा दी थी। उनके दावे आस-पड़ोस के लोगों के गले नहीं उतर रहे। लोगों का कहना है कि वे NDA में शिक्षक रहे या नहीं, पता नहीं। सालों वे बाबा को हर रोज यहीं पर आते-जाते देख रहे हैं। इधर, रिश्तेदारों ने उनसे दूरी बना ली है। आस-पड़ोस के लोगों का कहना है कि बाबा जिस घर में रहते थे, वह उनके रिश्तेदार है, लेकिन घर में रहने वाले किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर रहे हैं। रविवार को सेना के कुछ जवान उनके घर पहुंचे और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। बताया जा रहा है, सेना उनकी आंखों का इलाज करा रही है। इसके साथ ही उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अब जानिए घर का हाल

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