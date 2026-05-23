80% People Responsible for Bad Health in Old Age: Report

A new report at the Oxford Smart Aging Summit claims that 80% of cases of bad health in old age are due to people's unhealthy lifestyle choices. It recommends avoiding processed food, alcohol, and tobacco; regular exercise, good sleep, and avoiding eating after 6:30 pm.

बुढ़ापे में खराब स्वास्थ्य के लिए 80% लोग खुद जिम्मेदार, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा Oxford Smart Aging Summit में पेश नई रिपोर्ट के अनुसार बुढ़ापे में खराब स्वास्थ्य के लिए करीब 80% मामलों में लोगों की खराब जीवनशैली जिम्मेदार होती है। रिपोर्ट में प्रोसेस्ड फूड, शराब और धूम्रपान से बचने, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और शाम 6:30 बजे के बाद भोजन न करने जैसी सलाह दी गई है। ऑक्सफोर्ड में पिछले हफ्ते आयोजित स्मार्ट एजिंग समिट में एक नई रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बुढ़ापे में खराबके लिए कम से कम 80% व्यक्ति खुद जिम्मेदार होते हैं। साथ ही यह भी कहा है कि अगर लोग कम उम्र से ही अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे- सही खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, शराब और धूम्रपान से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो वे लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं。 विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अपनी उम्र और सेहत पर जितना सोचते हैं, उससे ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। यह पहली एज-लेस रिपोर्ट ब्रिटेन के कई विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार की है। हालांकि, कई विशेषज्ञों ने इस दावे को अधूरा बताया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सिर्फ व्यक्तिगत आदतों से तय नहीं होता बल्कि गरीबी, प्रदूषण, काम की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सरकारी नीतियों का भी इस पर बड़ा असर पड़ता है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक हमारी हेल्दी आदतों से परे होते हैं। आदिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर देवी श्रीधर ने कहा है कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उनकी सेहत से गहरा संबंध होता है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि सरकारी नीतियां, नियम और लोगों की रहने की परिस्थितियां भी स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती हैं। ’माता-पिता IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों?

’ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था पर उठाए बुनियादी सवाल सऊदी अरब-अमरीका को पछाड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनावेनेजुएला, रूस अब भी नंबर वनजम्मू-कश्मीर में गर्मी के बाद बारिश का सितम, कठुआ में 44 डिग्री चढ़ा पारा, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Report Lifestyle Health Lifestyle Choices Abroad Famous Summit Britain 50% Life Choices Impact Health Economic Factor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भीषण गर्मी में खून गाढ़ा हो रहा, नसों में थक्के, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी डैमेज का खतरा बढ़ा, Health Alert | Health Alert Severe Heat Causes Blood Clots Brain Stroke Kidney Damage Risk HikeHealth Alert: भोपाल के हमीदया अस्पताल ने जारी किया Health Alert, भीषण गर्मी में लगातार बढ़ रहे मरीज, डॉक्टर्स ने कहा ये लक्षण दिखे तो न करें देर, पहुंचे अस्पताल

Read more »

रावली गांव की महिला सरपंच का बड़ा कदम, स्कूल में दान दिया 80 लीटर का वाटर कूलर - rawali school gets 80l water cooler sarpanch donates in mewatरावली गांव के राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में भीषण गर्मी के कारण छात्राओं को ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा था। सरपंच साजिदा और उनके पिता मोहम्मद हनीफ ने स्कूल को 80 लीटर का वाटर कूलर दान किया, जिससे 213 छात्राओं को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

Read more »

ट्विशा की मौत कब हुई ? सास बोली 10:50 बजे ,एम्स बोला- 12:05 बजे लेकर आए… | Controversy Has Arisen Regarding The Timing Of Twisha Sharma DeathTwisha Sharma postmortem report: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब सबसे बड़ा सवाल मौत की टाइमिंग को लेकर खड़ा हो गया है....

Read more »

यूपी के बाहुबलियों को कैसे मिले शस्त्र लाइसेंस: हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह, राजा भइया, धनंजय सिंह समेत 19 की मांगी रिपोर्टuttar Pradesh allahabad high court armslicense report raja bhaiya dhananjay brij bhushan singh video. Follow latest updates.

Read more »

अहमदाबाद के मकरबा के बिजनेस पार्क में लगी भीषण आग, 80 लोगों को सुरक्षित निकाला | Two Fire Incidents Reported In Ahmedabadप्रह्लादनगर फायर स्टेशन से पहला वाहन दो मिनट बाद रवाना हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियां और हाइड्रॉलिक प्लेटफॉर्म मौके पर भेजा गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमों ने युद्धस्तर पर रेस्क्यू और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। चार मिनट में टीम मौके पर पहुंच गई। कुल 24 वाहनों और 100 से अधिक स्टाफ ने मिलकर आग पर काबू...

Read more »

स्वीकृत पद पंजाबी का, पोर्टल पर दर्शाया उर्दू विषय, 10 साल में भी त्रुटि नहीं सुधार सके जिम्मेदार | Responsible People Could Not Rectify The Error Even In 10 Yearsराज्य सरकार की ओर से दो दशक से भी पहले विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी विषय के पद स्वीकृत किए थे, लेकिन विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर हुई मैपिंग की त्रुटि के कारण पंजाबी विषय की जगह तृतीय भाषा उर्दू विषय अंकित कर दिया गया।

Read more »