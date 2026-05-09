80,000 Maharashtra Students Failed in Marathi Language in SSC Board Examination, Detrimental Effect of Social Media and Weak Grammar on Literacy Rates

A recent development in the education sector in Maharashtra, the State Board of Secondary and Higher Secondary Education (MSBSHSE) released the results of the Class X examination. The results revealed that about 16.15 lakh students appeared for the exam. Of these, the pass percentage was quite high - 92.09%. However, there was a disturbing number in this context. It was revealed that 80,000 students from Maharashtra failed in Marathi Language section.
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ( MSBSHSE ) की ओर से 08 मई को कक्षा दसवीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल कक्षा दसवीं की परीक्षा में लगभग 16.
15 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। इस साल महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी परीक्षा में कुल 92.09 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है। लेकिन परिणाम जारी होने के बाद अब एक चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी की परीक्षा में इस साल राज्य में 80,000 से अधिक छात्र अपनी ही मातृभाषा यानी मराठी भाषा में फेल हो गए हैं। हालांकि इस साल राज्य में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत अच्छा रहा है। लेकिन अपनी ही मातृभाषा में फेल होना अब एक चिंता का विषय बन गया है। इतने छात्र हुए परीक्षा में सफल इस साल महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 16,14,050 छात्रों ने पंजीकरण करवाया था। साथ ही एसएससी की परीक्षा में कुल 16,00,164 छात्र शामिल हुए थे। महाराष्ट्र बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया है और कुल 14,52,246 छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। क्यों हुए छात्र अपनी ही मातृभाषा में फेल इस साल महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा में 80,000 से ज्यादा छात्र अपनी ही मातृभाषा मराठी विषय में फेल हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंग्रेजी विषय में बढ़ते रुझान, सोशल मीडिया का अत्याधिक प्रभाव और कमजोर व्याकरण के कारण ही छात्र मराठी भाषा में फूल हुए हैं। मराठी लेखिका तारा भवालकर ने कहा कि छात्र मराठी भाषा में एक भी वाक्य नहीं बोल पाते हैं। छात्र अधिकतर मराठी भाषा के साथ अंग्रेजी या हिंदी के शब्दों को मिलाकर बोलते हैं। साथ ही माता-पिता भी अच्छी मराठी भाषा नहीं बोल पाते हैं। इसलिए केवल स्कूल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस भी पढ़ें: MSBSHSE SSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट Released, केवल 4 स्टेप्स में चेक करें नतीज
