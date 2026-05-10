89 हथियार कनाडा तस्करी की बड़ी साजिश का खुलासा: मलिक ब्रॉमफील्ड समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

कॉपी लिंक अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुलिस ने 89 हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी नागरिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद हथियारों में कम से कम 17 चोरी की बंदूकें शामिल हैं। आरोपी इन हथियारों को अमेरिका से कनाडा तस्करी कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ के दौरान वाहन में सवार लोगों के जवाब संदिग्ध लगे। इसके बाद तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार मिले। गिरफ्तार आरोपियों में 22 वर्षीय मलिक ब्रॉमफील्ड, कनाडा का नागरिक है। 25 वर्षीय फैजान अली, पाकिस्तान का नागरिक है, जबकि 22 वर्षीय कमाल सलमान, कनाडा, अमेरिका और जॉर्डन की नागरिकता रखता है। तीनों आरोपियों पर अमेरिका से अवैध तस्करी, बिना लाइसेंस हथियार कारोबार, चोरी के हथियारों की ढुलाई और अवैध हथियार रखने जैसे आरोप हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में दोष साबित होने पर 5 से 15 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, अंतिम सजा अदालत तय करेगी। एयर फोर्स की मदद से बरामद की गई हथियार कार की पिछली सीट पर रखी गई थी। जांच टीम में न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस, FBI और ATF की टीम शामिल रही.

कॉपी लिंक अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुलिस ने 89 हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी नागरिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद हथियारों में कम से कम 17 चोरी की बंदूकें शामिल हैं। आरोपी इन हथियारों को अमेरिका से कनाडा तस्करी कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ के दौरान वाहन में सवार लोगों के जवाब संदिग्ध लगे। इसके बाद तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार मिले। गिरफ्तार आरोपियों में 22 वर्षीय मलिक ब्रॉमफील्ड, कनाडा का नागरिक है। 25 वर्षीय फैजान अली, पाकिस्तान का नागरिक है, जबकि 22 वर्षीय कमाल सलमान, कनाडा, अमेरिका और जॉर्डन की नागरिकता रखता है। तीनों आरोपियों पर अमेरिका से अवैध तस्करी, बिना लाइसेंस हथियार कारोबार, चोरी के हथियारों की ढुलाई और अवैध हथियार रखने जैसे आरोप हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में दोष साबित होने पर 5 से 15 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, अंतिम सजा अदालत तय करेगी। एयर फोर्स की मदद से बरामद की गई हथियार कार की पिछली सीट पर रखी गई थी। जांच टीम में न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस, FBI और ATF की टीम शामिल रही





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हथियार तस्करी टॉम्पिस–ट्रेजलर ट्रैफिकिग्वॉइन स्टेट रूट-90 अवैध हथियार चीनी सैन्य गतिविधि एयरफोर्स की मदद से बरामद की गई हथियार कार की प लगातार 34 साल से बंद रिएक्टर में रखे गए थे पटना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है।

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