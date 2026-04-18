90 के दशक के सुपरस्टार राहुल रॉय का वायरल वीडियो: फैंस हुए भावुक, पुरानी यादों में खोए

90 के दशक के जाने-माने अभिनेता राहुल रॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुंबई की सड़कों पर भारी सूटकेस उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस को भावुक कर दिया है और उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं।

90 के दशक के जाने-माने अभिनेता राहुल रॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक वायरल हुआ वीडियो है। हाल ही में, उन्हें मुंबई के वर्सोवा इलाके की सड़कों पर भारी सूटकेस के साथ चलते हुए देखा गया। इस वीडियो के सामने आते ही उनके प्रशंसकों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और वे भावुक हो उठे। वीडियो में राहुल रॉय बेहद साधारण कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं और सड़क की खराब हालत के बीच अपना भारी सामान खुद उठाते हुए दिखते हैं। इस दौरान कुछ लोग उनका वीडियो बनाते

हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ही राहुल की नज़र कैमरे पर पड़ती है, वे एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। राहुल रॉय के इस बदले हुए अंदाज़ को देखकर कई लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए। लंबे समय बाद सार्वजनिक रूप से देखे गए इस अभिनेता का यह सादा पहनावा और अंदाज़ उनके प्रशंसकों के लिए काफी आश्चर्यजनक था। वहीं, कुछ लोग उनकी वर्तमान स्थिति देखकर दुखी भी नज़र आए। सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ताओं ने लिखा कि यह वही स्टार हैं जिन्होंने कभी पूरे देश को अपने अभिनय का दीवाना बनाया था। इसके साथ ही, कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि वीडियो बना रहे लोगों में से किसी ने भी उनकी मदद के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ाया। प्रशंसकों का गुस्सा उन लोगों पर फूट पड़ा जो सिर्फ वीडियो बनाते रहे लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए। एक सोशल मीडिया यूजर ने टिप्पणी की, "यहां सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है।" वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, "कम से कम किसी को उनका बैग उठाने में मदद तो करनी चाहिए थी।" 1990 में प्रदर्शित हुई फिल्म 'आशिकी' ने राहुल रॉय को रातोंरात स्टारडम दिलाया था। उस दौर में उनकी दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने महज 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर ली थीं। उनकी फिल्म 'आशिकी' महीनों तक सिनेमाघरों में हाउसफुल चली और उसके टिकट कालेबाज़ारी में बिकते थे। हालाँकि, समय के साथ उनका करियर ढलान पर आ गया और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए। बाद में उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा। राहुल रॉय ने 2007 में 'बिग बॉस' का पहला सीज़न जीतकर फिर से सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन इसका उनके करियर पर कोई खास सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बावजूद, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। कुछ साल पहले, राहुल रॉय को एक गंभीर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। उस मुश्किल दौर में, सलमान खान ने उनकी मदद की थी और उनके इलाज का खर्च उठाया था। इतना ही नहीं, सलमान खान ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का अवसर भी दिया था। आज भले ही राहुल रॉय फिल्मों में कम दिखाई देते हों, लेकिन उनके प्रशंसकों के दिलों में उनका स्थान आज भी बरकरार है। यही वजह है कि उनका यह साधारण वीडियो भी लोगों को भावुक कर गया और 90 के दशक की अनमोल यादें ताज़ा हो गईं





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राहुल रॉय वायरल वीडियो 90S सुपरस्टार आशिकी बॉलीवुड

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

संजीव कुमार से हुई सगाई पर एक शर्त से बिखरा रिश्ता, एक्टिंग छोड़ साध्वी बनीं नीता मेहता, अब देती हैं प्रवचनयहां आपको 70-80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नीता मेहता के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने 90 के दशक में एक्टिंग छोड़ दी और साध्वी बन गईं। नाम बदलकर स्वामी सत्यानंद गिरी रख लिया। नीता की संजीव कुमार से सगाई हुई थी, पर एक शर्त ने उनका रिश्ता तोड़ दिया। जानिए पूरी...

Read more »

मुकेश अंबानी को पछाड़ गौतम अदाणी बने एशिया के 'नंबर-1' रईस, एक ही दिन में ऐसे कमा लिए 33 हजार करोड़ रुपयेब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अदाणी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है। अदाणी की नेटवर्थ 92.6 अरब डॉलर है, जबकि अंबानी की 90.

Read more »

वाराणसी में 500 रुपये के नोटों की 90 गड्डियां सीलबंद सूटकेस में देकर सोने के आभूषण ले गए, जांच में न‍िकले नकली नोटवाराणसी में ऑनलाइन संपर्क कर 285 ग्राम सोने के आभूषण खरीदे और सीलबंद सूटकेस में 500 रुपये के नकली नोटों की 90 गड्डियां दीं।

Read more »

खुल गया होर्मुज... खबर आते ही अचानक सबकुछ बदल गया, भारत के लिए 3 गुड न्यूजStrait of Hormuz News: होर्मुज का खुलना भारत के लिए बेहद राहत भरी खबर है. भारत पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई थी. लेकिन अब इस खबर के बाद कच्चे तेल का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसल गया है.

Read more »

NEET छात्रा के रेप-डेथ केस में CBI की बड़ी चूक, 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं, आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिलने की इनसाइड स्टोरीपटना की NEET छात्रा मौत और रेप केस में CBI की गंभीर लापरवाही सामने आई है. 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने से हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल मिल गई, जिससे जांच पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. इस मामले में पुलिस से लेकर सीबीआई तक ने लापरवाही की है. पढ़ें पूरी कहानी.

Read more »

जब नए कपड़े पहनकर रह गए थे लालू-नीतीश, 5 महीने बाद वीपी सिंह सरकार में कैसे बदली किस्मत?Bihar Politics: 1989-90 के दौरान केंद्र की सत्ता में मची गुटबाजी ने बिहार के दो बड़े उभरते हुए नेताओं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के करियर की दिशा बदल दी। वीपी सिंह ने पांच महीने बाद नीतीश कुमार को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया।

Read more »