90 के दशक की मशहूर अदाकारा साक्षी शिवानंद का करियर और बॉलीवुड से उनकी अचानक दूरी का चौंकाने वाला सच

नब्बे के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से माधुरी दीक्षित जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों को टक्कर देने वाली साक्षी शिवानंद ने अचानक फिल्मी दुनिया को क्यों अलविदा कह दिया? इस लेख में उनके करियर के अंत और अंडरवर्ल्ड के काले साये की पूरी कहानी बताई गई है।

सिनेमा जगत का इतिहास ऐसे कई कलाकारों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और सुंदरता से दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचने के बाद वे अचानक गुमनामी के अंधेरों में खो गए। 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम उभरा था जिसने अपनी मासूमियत और अभिनय की गहराई से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि साक्षी शिवानंद थीं। साक्षी उस दौर की एक ऐसी प्रतिभा थीं, जिनके सौंदर्य की तुलना अक्सर उस समय की दिग्गज अभिनेत्रियों जैसे माधुरी

दीक्षित और काजोल से की जाती थी। सुनील शेट्टी की फिल्म क्रोध में उनके द्वारा निभाया गया बहन का किरदार दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था और लोगों को लगा था कि साक्षी बॉलीवुड की अगली बड़ी सुपरस्टार बनने की राह पर हैं। हालांकि, नियति को कुछ और ही मंजूर था और अपने करियर के शिखर पर पहुंची यह अभिनेत्री अचानक फिल्मी दुनिया से इस तरह ओझल हुई कि आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके साथ असल में क्या हुआ था। साक्षी शिवानंद के अचानक गायब होने के पीछे का कारण बेहद डरावना और चौंकाने वाला था, जिसका खुलासा उन्होंने सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान किया। अभिनेत्री ने बताया कि वर्ष 2004 में उन्होंने एक फिल्म साइन की थी, जिसके बारे में उन्हें तनिक भी भनक नहीं थी कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है। साक्षी ने शूटिंग शुरू की ही थी कि उन्हें दुबई से अज्ञात नंबरों से फोन आने लगे। शुरुआत में उन्होंने इसे कोई शरारती तत्व समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही यह मामला गंभीर हो गया। जब फिल्म के सेट पर कुछ संदिग्ध लोग उनसे मिलने आए और उन्हें दुबई जाकर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलने का दबाव बनाया, तो साक्षी का डर और बढ़ गया। जब उन्होंने इस बात की जानकारी अपने फिल्म के निर्देशक को दी, तो उन्हें जो जवाब मिला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। निर्देशक ने स्वीकार किया कि फिल्म में लगा सारा पैसा अंडरवर्ल्ड का है। यह सुनकर साक्षी पूरी तरह टूट गईं और अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हो गईं। अपनी जान बचाने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया। एक उभरती हुई अदाकारा का करियर महज कुछ लोगों की धमकियों और अंडरवर्ल्ड के दखल के कारण तबाह हो गया। साक्षी शिवानंद का फिल्मी सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने कम समय में अपनी छाप छोड़ी। उनकी शुरुआत 1995 में फिल्म जनम कुंडली से हुई थी। इसके बाद उन्होंने आपको पहले भी कभी देखा है, जहां जाएगा हमें पाएगा और खुशी जैसी फिल्मों में काम करके अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। केवल हिंदी सिनेमा ही नहीं, साक्षी ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपने अभिनय का जादू बिखेरा और काफी लोकप्रियता बटोरी। उनके अचानक बॉलीवुड छोड़ने से न केवल फैंस को झटका लगा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने एक शानदार अभिनेत्री को हमेशा के लिए खो दिया। आज जब हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं, तो यह समझ आता है कि कैसे अंडरवर्ल्ड का खौफ उस दौर में बॉलीवुड पर हावी था। साक्षी शिवानंद जैसी कई अभिनेत्रियां ऐसी परिस्थितियों की बलि चढ़ गईं, जहां उनका टैलेंट दांव पर लग गया। आज वह लाइमलाइट से दूर एक साधारण जीवन जी रही हैं, लेकिन उनकी यह कहानी आज के नए कलाकारों के लिए एक सबक है कि ग्लैमर की चमक के पीछे कभी-कभी कितनी गहरी अंधेरी सच्चाई भी छिपी हो सकती है





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साक्षी शिवानंद बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड 90 के दशक की अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री

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