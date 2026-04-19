90 के दशक के गाने में खोईं प्रियंका चोपड़ा, लता दीदी के गाने पर जताया प्यार

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर 90 के दशक के एक कल्ट रोमांटिक गाने का जिक्र किया है, जो 'स्वर कोकिला' लता मंगेशकर ने गाया था। यह गाना 'हम आपके हैं कौन' फिल्म का टाइटल ट्रैक है। प्रियंका ने अपने खास पलों को तस्वीरों के साथ शेयर करते हुए इस गाने को बैकग्राउंड में लगाया है, जो उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है।

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा , जो वर्तमान में विदेश में रहती हैं, भारतीय संगीत, विशेष रूप से 80, 90 और 2000 के दशक के गानों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। यह प्रेम उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से अक्सर ज़ाहिर होता रहता है। हाल ही में, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने अपने पसंदीदा 90 के दशक के एक कल्ट रोमांटिक गाने को शामिल किया है, जो 'स्वर कोकिला' लता मंगेशकर की आवाज़ में है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर 20 तस्वीरों की एक श्रृंखला साझा की

है, जिसमें उन्होंने अपने कुछ खास और यादगार पलों को दर्शाया है। इन तस्वीरों में वे फिल्म देखती हुई और किताबें पढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इन साझा की गई तस्वीरों में से एक में, सलमान खान और माधुरी दीक्षित अभिनीत प्रतिष्ठित फिल्म 'हम आपके हैं कौन' का एक सीन टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट के साथ, प्रियंका ने 90 के दशक के एक सदाबहार और बेहद लोकप्रिय गाने को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर लगाया है। यह वही गाना है जिसे महान लता मंगेशकर और एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने अपनी आवाज़ दी थी। यह गाना 'हम आपके हैं कौन' का ही रोमांटिक टाइटल ट्रैक है, जिसने आज भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी है। इस गाने के बोल देव कोहली ने लिखे थे और इसका संगीत राम लक्ष्मण ने दिया था। लता मंगेशकर और बालासुब्रमण्यम की सुरीली आवाज़ों ने इस गाने में जान फूँक दी थी, और 32 साल बीत जाने के बाद भी यह गाना अपने श्रोताओं का पसंदीदा बना हुआ है। प्रियंका का इस गाने को अपनी पोस्ट में शामिल करना, 90 के दशक के प्रति उनके लगाव को और भी पुख्ता करता है, जो उनके प्रशंसकों को भी उसी सुनहरे दौर की याद दिलाता है। अगर प्रियंका चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें, तो वे करीब सात साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करने वाली हैं। वे एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नज़र आएंगी। इस फिल्म में दक्षिण भारतीय सुपरस्टार महेश बाबू और मलयालम सिनेमा के जाने-माने अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में होंगे। इसके अलावा, प्रियंका अपनी हिट वेब सीरीज़ 'सिटाडेल' के दूसरे सीज़न में भी दिखाई दे सकती हैं। हॉलीवुड में, उन्हें हाल ही में फिल्म 'द ब्लफ' में देखा गया था। उनकी ये वापसी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही सिनेमा में उनके बढ़ते कद और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। प्रियंका चोपड़ा, जो अब एक ग्लोबल स्टार हैं, का भारतीय संगीत के प्रति यह प्रेम, उनकी जड़ों से जुड़ाव को दर्शाता है। 90 के दशक के गानों में खोईं प्रियंका का यह इंस्टाग्राम पोस्ट उनके प्रशंसकों के लिए एक सुखद आश्चर्य था। 'हम आपके हैं कौन' जैसे क्लासिक फिल्मों और उनके गानों को आज भी याद किया जाता है, और प्रियंका का इन्हें साझा करना इस बात का संकेत है कि वे इन यादों को संजो कर रखती हैं। संगीत के माध्यम से वे अपनी भावनाओं और पलों को व्यक्त करती हैं, और यह पोस्ट एक बार फिर साबित करता है कि वे भले ही विदेश में हों, उनका दिल भारतीय संस्कृति और संगीत से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह पोस्ट न केवल उनके प्रशंसकों को खुश करने वाला है, बल्कि यह संगीत की सार्वभौमिक अपील का भी एक उदाहरण है, जो पीढ़ियों को जोड़ता है





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