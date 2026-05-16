90 के दशक का वो सुनहरा बचपन: जब बिना इंटरनेट और मोबाइल के भी दुनिया रंगीन थी

एक ऐसी यात्रा जो हमें वापस 90 के दशक में ले जाएगी, जहाँ खुशियाँ गैजेट्स में नहीं बल्कि दोस्तों के साथ बिताए समय और सादगी में छिपी होती थीं।

आज के डिजिटल युग में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हर तरफ स्क्रीन, हाई-स्पीड इंटरनेट और सोशल मीडिया का बोलबाला नजर आता है। आज के बच्चों की दुनिया इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और वाई-फाई के इर्द-गिर्द सिमट गई है। लेकिन अगर हम समय के पहिये को थोड़ा पीछे घुमाएं और 90 के दशक की यादों में खो जाएं, तो हमें एक ऐसा दौर मिलेगा जहाँ तकनीक कम थी, लेकिन खुशियाँ असीमित थीं। वह एक ऐसा समय था जब हमारे पास महंगे स्मार्टफोन नहीं थे, न ही 5G की रफ्तार थी, फिर भी हमारा बचपन आज के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत, रंगीन और संतुष्ट था। उस दौर में रिश्तों की गर्माहट डेटा पैक से कहीं ज्यादा मजबूत होती थी और सच्ची दोस्ती के लिए किसी चैटिंग ऐप की जरूरत नहीं पड़ती थी। 90 के दशक में मनोरंजन का सबसे बड़ा और एकमात्र जरिया दूरदर्शन हुआ करता था। टीवी सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने वाला केंद्र था। रविवार की सुबह का इंतजार हम पूरे हफ्ते बड़ी बेसब्री से करते थे। सुबह की शुरुआत रंगोली जैसे कार्यक्रमों से होती थी और फिर महाभारत, जंगल बुक, डकटेल्स और शक्तिमान जैसे शोज हमारी दुनिया बन गए थे। विशेष रूप से शक्तिमान का जादू ऐसा था कि उसके शुरू होने से पहले गलियों में सन्नाटा पसर जाता था क्योंकि हर बच्चा टीवी के सामने जम कर बैठ जाता था। उस समय टीवी के एंटीना का खराब होना एक आम बात थी। जब सिग्नल गायब हो जाते थे, तो घर का एक सदस्य छत पर जाकर एंटीना को घुमाता था और नीचे से दूसरा सदस्य चिल्लाकर निर्देश देता था कि आया क्या या अभी भी झिलमिलाहट है। वह आपसी तालमेल और छोटा सा रोमांच आज के स्मार्ट टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दौर में पूरी तरह खो गया है। खेलों की बात करें तो 90 के दशक के बच्चों का असली मैदान उनकी गलियां और मोहल्ले हुआ करते थे। आज के बच्चे प्ले-स्टेशन या मोबाइल गेम्स में घंटों बिताते हैं, लेकिन उस समय हमारा मुकाबला असली दुनिया के खेलों से था। छुपम-छुपाई, गिल्ली-डंडा, कंचे, पिठ्ठू और गली वाला क्रिकेट ऐसे खेल थे जिन्होंने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। शाम ढलने पर जब तक घर से मम्मी की जोरदार डांट नहीं पड़ती थी, तब तक हम घर लौटने का नाम नहीं लेते थे। धूल से सने कपड़े और घुटनों की खरोंचें हमारे लिए किसी मेडल से कम नहीं थीं। उन खेलों में जो सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक खुशी थी, वह आज के ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में कभी नहीं मिल सकती। संगीत के प्रति हमारा लगाव भी उस समय बहुत अलग था। आज तो बस एक क्लिक पर लाखों गाने उपलब्ध हैं, लेकिन तब म्यूजिक का मतलब ऑडियो कैसेट हुआ करता था। रेडियो पर अपने पसंदीदा गानों के आने का इंतजार करना और उन्हें तुरंत एक ब्लैंक कैसेट में रिकॉर्ड करना किसी बड़े मिशन से कम नहीं था। सबसे दिलचस्प अनुभव तब होता था जब कैसेट की रील अंदर फंस जाती थी। तब हम एक पेन या नटराज की पेंसिल का इस्तेमाल करके उस रील को गोल-गोल घुमाकर वापस ठीक करते थे। गानों को सुनने के लिए की गई वह मेहनत और धैर्य आज की पीढ़ी के लिए शायद कल्पना से परे हो, लेकिन वही मेहनत उन गानों को हमारे दिलों के करीब लाती थी। गर्मियों की छुट्टियों का जिक्र किए बिना 90 का दशक अधूरा है। तब फैंसी समर कैंप्स या महंगे वेकेशन पैकेज नहीं होते थे, बल्कि सीधा मतलब होता था नानी का घर। स्कूल की छुट्टियां होते ही ट्रेन की यात्रा शुरू होती थी और हम अपने चचेरे-ममेरे भाई-बहनों की पूरी पलटन के बीच पहुंच जाते थे। रात को छत पर चारपाइयां बिछना, खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों को देखते हुए दादी-नानी से कहानियाँ सुनना और पानी वाले कूलर की ठंडी हवा का आनंद लेना एक ऐसा सुकून था जो आज के फाइव स्टार होटलों के एसी कमरों में भी नहीं मिलता। इसके अलावा, त्योहारों और जन्मदिन पर ग्रीटिंग कार्ड्स का एक अलग ही क्रेज था। बाजार से सबसे सुंदर कार्ड चुनना और उसमें रंग-बिरंगे पेन से हाथ से संदेश लिखना भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे खूबसूरत तरीका था। संचार के साधन भी बहुत सीमित थे, लेकिन प्रभावी थे। घर के बीचों-बीच रखा वह गोल डायल वाला या बटन वाला लैंडलाइन फोन याद है?

दोस्तों से छुप-छुप कर बात करना और अचानक पापा के कमरे में दाखिल होते ही हड़बड़ाहट में फोन काट देना एक ऐसा थ्रिल था जिसे हम आज भी याद करके मुस्कुरा देते हैं। 90 का दशक सिर्फ कैलेंडर की कुछ तारीखें नहीं थीं, बल्कि वह एक ऐसा एहसास था जिसने हमें सादगी, धैर्य और सच्ची खुशियों का मतलब सिखाया। माना कि आज तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन उस दौर की मासूमियत, बिना गैजेट्स वाली निस्वार्थ दोस्ती और छोटी-छोटी चीजों में संतुष्टि ढूंढने की कला कहीं पीछे छूट गई है। वह दौर भले ही वापस न आए, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में एक मीठी मुस्कान बनकर जीवित रहेंगी





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