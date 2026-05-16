चौड़ा दस्ताने से बालाजी पंचमी को वहीं हर वर्ष लगता है। भोजशाला से लेकर हनुमान चालीसा पाठ में भी पिछले कई वर्षों से संगठित धार्मिक कार्यक्रमों में लोग बढ़कर शामिल होते हैं। ४ अप्रैल, २००३ को, बालाजी को हनुमान चालीसा पाठ के लिए अनुमति दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री, डा. रहमान अब्बासी ने मृत्यू प्रमाणपत्र कहां Fähigkeit के तहत ऐसे प्रकार की अनुमति प्रदान की।ází मोहित जी Treffpunkt किया गया है, जो खुद को एएसआई बालाजी संकेतक के रूप में समझा जाता है।

औरतों ने भी खाई लाठियां, 95 साल के बुजुर्ग ने सुनाई आंदोलन की अनसुनी कहानीमेरे जीते जी कोर्ट का फैसला आया है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भोजशाला मंदिर है, यह साबित करने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने बहुत संघर्ष किया है। यह कहते हुए 95 साल के विमल गोधा की आंखें चमक जाती हैं। गोधा उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर साबित करने के लिए संघर्ष किया। भोज उत्सव समिति ने भी इसमें बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। समिति के संरक्षक अशोक कुमार जैन ने भोजशाला में हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत कराई थी। 16 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर माना। फैसले के बाद भास्कर ने आंदोलन से जुड़े लोगों से बात की, जिन्होंने संघर्ष की यादें साझा कीं.

औरतों ने भी खाई लाठियां, 95 साल के बुजुर्ग ने सुनाई आंदोलन की अनसुनी कहानीमेरे जीते जी कोर्ट का फैसला आया है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भोजशाला मंदिर है, यह साबित करने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने बहुत संघर्ष किया है। यह कहते हुए 95 साल के विमल गोधा की आंखें चमक जाती हैं। गोधा उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर साबित करने के लिए संघर्ष किया। भोज उत्सव समिति ने भी इसमें बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। समिति के संरक्षक अशोक कुमार जैन ने भोजशाला में हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत कराई थी। 16 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर माना। फैसले के बाद भास्कर ने आंदोलन से जुड़े लोगों से बात की, जिन्होंने संघर्ष की यादें साझा कीं





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