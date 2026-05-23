Adani Group Enters JP Power Board of Directors, Five Directors Resign

JP Power, a subsidiary of Adani Group, has made room for its own people by entering the board of directors. Two connections have been made with Adani Power, and the third one with Adani Green Energy. A significant change has been made in the board of directors of JP Power, with five directors resigning after the entry of Adani Group. The three new faces of Adani Group have been included in the board of directors.

JP Power में अदाणी ने कराई अपने लोगों की एंट्री, 2 का कनेक्शन अदाणी पावर से; तीसरे का Adani Green Energy से जेपी पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें अदाणी ग्रुप की एंट्री के बाद पांच निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया है। अदाणी समूह से जुड़े पांच निदेशकों ने कंपनी के बोर्ड से तत्काल इस्तीफा दिया। JP Power में अदाणी ग्रुप की एंट्री के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (JP Power Board Of Directors ) में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनी में एक तरफ जहां पांच निदेशकों ने इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी ओर अदाणी ग्रुप से जुड़े तीन नए चेहरों को बोर्ड में शामिल किया गया है। ये सभी बदलाव 22 मई 2026 से प्रभावी हो गए हैं.

JP Power में अदाणी ने कराई अपने लोगों की एंट्री, 2 का कनेक्शन अदाणी पावर से; तीसरे का Adani Green Energy से जेपी पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें अदाणी ग्रुप की एंट्री के बाद पांच निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया है। अदाणी समूह से जुड़े पांच निदेशकों ने कंपनी के बोर्ड से तत्काल इस्तीफा दिया। JP Power में अदाणी ग्रुप की एंट्री के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (JP Power Board Of Directors) में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनी में एक तरफ जहां पांच निदेशकों ने इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी ओर अदाणी ग्रुप से जुड़े तीन नए चेहरों को बोर्ड में शामिल किया गया है। ये सभी बदलाव 22 मई 2026 से प्रभावी हो गए हैं





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