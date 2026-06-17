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Agra Bulldozer Action: Trestle Removal in Anguchi Village

Environment News

Agra Bulldozer Action: Trestle Removal in Anguchi Village
AgraNGTBulldozer Action
📆17-06-2026 12:53:00
📰NBT Hindi News
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The Agra administration conducted a bulldozer action in Anguchi village, Agra, to remove illegal constructions on the land of the Anguchi Tila, in accordance with the order of the National Green Tribunal (NGT). The action took place on Wednesday, and the police and administrative officials with bulldozers reached the village to remove the illegal constructions on the land of the Anguchi Tila.

Subscribe Agra Bulldozer Action : आगरा के अंगूठी गांव में एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की सदर तहसील के अंगूठी गांव में बुधवार को उस समय हलचल मच गई, जब भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बुलडोजर लेकर गांव पहुंची। देखते ही देखते तालाब की जमीन पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। प्रशासन ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में तालाब किनारे बने मंदिर, मस्जिद और मजार समेत अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और न्यायालय के आदेश को देखते हुए किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि अंगूठी गांव में गाटा संख्या 486 स्थित करीब पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले तालाब की भूमि पर कई वर्षों से धार्मिक निर्माण मौजूद थे। इस संबंध में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण तक पहुंचा था। सुनवाई के बाद एनजीटी ने तालाब की मूल स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने कार्रवाई की योजना बनाई और संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे।प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के तहत 10 जून को सभी पक्षकारों को नोटिस भेजे गए थे। नोटिस में स्पष्ट रूप से अवैध अतिक्रमण हटाने और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद बुधवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह से ही गांव में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ गई थीं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। एसडीएम सचिन राजपूत ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद मंदिर पक्षकारों ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर में स्थापित मूर्तियों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि मस्जिद और मजार से संबंधित पक्षों की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। धार्मिक स्थलों को हटाने के दौरान गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हालांकि कोर्ट के आदेश और प्रशासन की तैयारी को देखते हुए कहीं से भी विरोध या तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई के बाद भी पुलिस बल की तैनाती जारी रहेगी। एसडीएम सचिन राजपूत ने बताया कि सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत पुराने और जीर्ण-शीर्ण तालाबों तथा जलाशयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और भूजल स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि अंगूठी गांव के तालाब को भी मूल स्वरूप में विकसित किया जाएगा, ताकि गांव को जल संरक्षण का लाभ मिल सके। साथ ही सरकारी भूमि और जलाशयों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान आगे भी जारी रहेगा।प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि तालाबों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण हटाना पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों को बचाने के लिए जरूरी है। अंगूठी गांव में की गई यह कार्रवाई भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी सरकारी भूमि और जल स्रोतों पर अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

Subscribe Agra Bulldozer Action: आगरा के अंगूठी गांव में एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की सदर तहसील के अंगूठी गांव में बुधवार को उस समय हलचल मच गई, जब भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बुलडोजर लेकर गांव पहुंची। देखते ही देखते तालाब की जमीन पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। प्रशासन ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में तालाब किनारे बने मंदिर, मस्जिद और मजार समेत अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और न्यायालय के आदेश को देखते हुए किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि अंगूठी गांव में गाटा संख्या 486 स्थित करीब पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले तालाब की भूमि पर कई वर्षों से धार्मिक निर्माण मौजूद थे। इस संबंध में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण तक पहुंचा था। सुनवाई के बाद एनजीटी ने तालाब की मूल स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने कार्रवाई की योजना बनाई और संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे।प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के तहत 10 जून को सभी पक्षकारों को नोटिस भेजे गए थे। नोटिस में स्पष्ट रूप से अवैध अतिक्रमण हटाने और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद बुधवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह से ही गांव में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ गई थीं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। एसडीएम सचिन राजपूत ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद मंदिर पक्षकारों ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर में स्थापित मूर्तियों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि मस्जिद और मजार से संबंधित पक्षों की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। धार्मिक स्थलों को हटाने के दौरान गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हालांकि कोर्ट के आदेश और प्रशासन की तैयारी को देखते हुए कहीं से भी विरोध या तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई के बाद भी पुलिस बल की तैनाती जारी रहेगी। एसडीएम सचिन राजपूत ने बताया कि सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत पुराने और जीर्ण-शीर्ण तालाबों तथा जलाशयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और भूजल स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि अंगूठी गांव के तालाब को भी मूल स्वरूप में विकसित किया जाएगा, ताकि गांव को जल संरक्षण का लाभ मिल सके। साथ ही सरकारी भूमि और जलाशयों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान आगे भी जारी रहेगा।प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि तालाबों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण हटाना पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों को बचाने के लिए जरूरी है। अंगूठी गांव में की गई यह कार्रवाई भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी सरकारी भूमि और जल स्रोतों पर अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

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