Agra's Tajgiri Zip Line Accident: Boy Falls From Roller Coaster and Dies

On Sunday, a thrilling roller coaster experience turned deadly for a 16-year-old boy from Ferozabad. The mishap occurred at the Agra Chardahri in Tiger Park, Agra, where he fell from a zip line at a height of around 22 feet and died on the spot.

Subscribe Agra Chaupati Zip Line Accident: आगरा के ताजनगरी स्थित जोनल पार्क में बनी आगरा चौपाटी के जिप लाइनिंग झूले से गिरकर 16 साल के किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा झूले का आनंद ले रहा था।सुनील साकेत, आगरा: उत्तर प्रदेश आगरा के ताजनगरी स्थित आगरा चौपाटी में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। रोमांचक खेल जिप लाइनिंग के दौरान 16 वर्षीय किशोर की करीब 22 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद चौपाटी परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। किशोर की मौत पर परिजन दहाड़े मार-मारकर रोते रहे। फिरोजाबाद से 16 वर्षीय किशोर अपने माता पिता के साथ आगरा रिश्तेदारी में आया था। रविवार शाम 6 बजे वह ताजनगरी फेस टू स्थित आगरा चौपाति पार्क में घूमने गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशोर जिप लाइनिंग झूले पर एडवेंचर का आनंद ले रहा था, तभी अचानक झूले का कुंदा टूट गया और 22 फीट ऊंचाई से गिर गया। गिरते ही किशोर की मौके पर मौत हो गई.

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