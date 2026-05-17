Airlift of Brain Dead Man's Organs from PGIMS to Army Hospitals in Delhi and Panchkula

The article describes the process of organ donation and transplantation from a deceased brain dead man in Rohtak, India. The man was brought to a private hospital in Rohtak, where doctors declared him brain dead. The family decided to donate his organs, and he was later transferred to PGIMS Rohtak for organ donation. The organs were then airlifted to Delhi and Panchkula for transplantation.
पीजीआईएमएस रोहतक से आर्मी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किए ब्रेन डेड युवक के ऑर्गन, दिल्ली और पंचकूला ले जाए गए लीवर-किडनीमृतक के चाचा ने बताया कि विशाल को पहले रोहतक के निजी अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड बताया। फिर वहां पर डॉक्टरों ने ऑर्गन डोनेट की जानकारी दी और वहां से विशाल को पीजीआईएमएस लेकर पहुंची। पीजीआईएमस में ही ऑर्गन डोनेट की प्रक्रिया पूरी हुई। पीजीआईएमएस रोहतक से एक बार फिर ब्रेन डेड घोषित एक युवक के ऑर्गन एयरलिफ्ट किए गए। एक किडनी इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकूला स्थित कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर और लीवर नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल भेजा गया। वहीं एक किडनी पीजीआईएमएस रोहतक में ही मरीज को प्रत्यारोपित की जाएगी। इंडियन आर्मी के डॉक्टरों की टीम एक किडनी और लीवर लेने के लिए यहां पहुंची थी। वहीं, ग्रीन कोरिडोर बनाकर हॉर्ट को नई दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल भेजा गया। पीजीआईएमएस रोहतक में यह अब तक का छठा ऑर्गन ट्रांसप्लांट है.
