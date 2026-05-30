Airtel Offers Special Recharge Plan with Unlimited Calling, Netflix, and More
30-05-2026 02:10:00
AajTak
Airtel has launched a special recharge plan that offers unlimited calling, free Netflix, and other benefits. The plan is available on Airtel's official portal for INR 1729. It comes with several perks and offers a validity period of 84 days.

Airtel के पास एक खास रिचार्ज प्लान मौजूद है, जो ना सिर्फ कॉलिंग और डेटा देता है बल्कि मुफ्त में नेटफ्लिक्स भी दे रहा है.

Airtel के ऑफिशियल पोर्टल पर 1729 रुपये का रिचार्ज प्लान लिस्ट है. इस प्लान में यूजर्स को ढेरों बेनेफिट्स मिलते हैं. Airtel के 1729 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को नेटफ्लिक्स बेसिक का मुफ्त प्लान मिलता है. यहां नेटफ्लिक्स की ओरिजनल वेब सीरीज आदि देख सकेंगे.

Airtel के 1729 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है. इसमें रोमिंग भी शामिल है. Airtel के 1729 रुपये वाले प्लान में पूरे 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जो करीब 3 महीने तक की वैलिडिटी है. Airtel के 1729 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को डेली 2GB डेटा मिलेगा.

ये डेटा पूरे 84 दिन तक मिलता रहेगा. Airtel के 1729 रुपये वाले प्लान में डेली 100 SMS का एक्सेस मिलता है. ये जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट है. Airtel के 1729 रुपये वाले प्लान में मुफ्त जियो हॉटस्टार सुपर का भी एक्सेस मिलता है.

साथ ही Zee5 प्रीमियम का सपोर्ट मिलता है. Airtel के 1729 रुपये वाले प्लान में Xstream Play प्रीमियम का एक्सेस मिलता है. यह यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित होगा

