Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G: किफायती दाम में शानदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G लॉन्च, बेहतरीन प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी के साथ बजट सेगमेंट में मचा रहे तहलका।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम एक नए फोन से बेहतरीन प्रदर्शन और फीचर्स की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह हमारे दैनिक कार्यों को आसान बनाता है और मनोरंजन का भी साधन है। लेकिन अक्सर, प्रीमियम फीचर्स वाले फोन की कीमत भी काफी ज्यादा होती है, जिससे आम उपभोक्ता के लिए एक अच्छा फोन खरीदना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G के लॉन्च होने के बाद यह धारणा बदल गई है। इन दोनों फोनों ने अपनी किफायती कीमत और शानदार फीचर्स के कारण बाजार में धूम मचा दी है। बजट सेगमेंट में यह फोन उन लोगों के लिए पहली पसंद बन सकता है जो कम कीमत में बेहतरीन अनुभव चाहते हैं। ये वास्तव में पैसे के लिए मूल्यवान स्मार्टफोन हैं। Ai+ Nova 2 Ultra 5G की बात करें तो इसके शानदार स्पेसिफिकेशन्स ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। यह अपने सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प है। इसका आकर्षक और प्रीमियम डिजाइन देखने में बहुत अच्छा लगता है। यह एक गेमिंग फोन भी है, जिसमें MTK D7400 सुपरफास्ट प्रोसेसर, 8GB LPDDR4x RAM और 128GB स्टोरेज के साथ एक शक्तिशाली कूलिंग सिस्टम दिया गया है। आप घंटों तक बिना किसी रुकावट के गेमिंग का आनंद ले सकते हैं। यह शक्तिशाली प्रोसेसर आपके दैनिक कार्यों को भी आसानी से संभाल सकता है। मल्टीटास्किंग, मीडिया का उपयोग और गेमिंग में कोई परेशानी नहीं होती, और फास्ट स्क्रॉलिंग एक सहज अनुभव प्रदान करती है। सबसे खास बात यह है कि यह फोन आपको मात्र ₹14,999 में उपलब्ध है। इसका 144Hz हाई रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले देखने का अनुभव शानदार बनाता है। इस डिस्प्ले में 2,500 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे मैप, टेक्स्ट और फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वहीं, Ai+ Nova 2 5G भी किसी से कम नहीं है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.

745 इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिस पर आप IPL का आनंद बेहतर तरीके से ले सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर दिया गया है। Ai+ Nova 2 Ultra 5G की एक और खासियत इसका 50MP Sony Ultra-Wide कैमरा है, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी में मदद करता है। जब आप दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूम रहे हों, तो यह कैमरा शानदार तस्वीरें लेने में आपकी मदद करेगा। आपके द्वारा खींची गई तस्वीरों में पहाड़, नदी और पेड़ सब कुछ खूबसूरती से कैद हो जाएगा। इसका कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है, जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग में मदद करता है। यह स्पष्ट और स्थिर वीडियो प्रदान करता है। व्लॉगिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन के कैमरे का इस्तेमाल करने के बाद यह महसूस नहीं होता कि यह 15,000 रुपये से कम कीमत का स्मार्टफोन है। Ai+ Nova 2 5G में फोटोग्राफी के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सिंगल 50MP कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो Ai+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G दोनों में 6,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसे एक बार चार्ज करने पर फोन पूरे दिन वर्क मोड में रहेंगे। आप लगातार गेमिंग कर सकते हैं, IPL देख सकते हैं और OTT पर वेब सीरीज का आनंद ले सकते हैं, बिना बैटरी की चिंता किए। अल्ट्रा मॉडल को 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल 18W चार्जिंग फैसिलिटी प्रदान करता है। दोनों ही फोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं और इनमें डुअल सिम, Wi-Fi और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। Ai+ Smartphone ब्रांड का सपना है कि महंगी से महंगी तकनीक को किफायती कीमत में आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इनके AI+ Nova 2 और Nova 2 Ultra स्मार्टफोन इस सपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शानदार डिजाइन, प्रोसेसर, कैमरा और पावरफुल बैटरी के कारण ये स्मार्टफोन बाजार में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। Ai+ Nova 2 5G के 4GB+64GB वाले मॉडल की कीमत ₹8,999 है, जबकि 6GB+128GB वाले मॉडल की कीमत ₹10,999 है। यह फोन 14 अप्रैल से Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध है। Ai+ Nova 2 Ultra 5G के 6GB+128GB वाले मॉडल की कीमत ₹16,999 है, जबकि 8GB+128GB वाले मॉडल की कीमत ₹18,999 है। यह फोन 17 अप्रैल से Flipkart पर दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। आप फोन पर कई बैंक ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ai+ Nova 2 5G Nova 2 Ultra 5G स्मार्टफोन 5G फोन बजट स्मार्टफोन फीचर्स कीमत Flipkart

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

15,999 रुपये में नया 5G स्‍मार्टफोन लॉन्‍च, Oneplus Nord CE6 सीरीज की डेट भी आई, पढ़ें प्रमुख खबरेंGadgets News 20th April 2026: एनबीटी टेक पढ़ रहे हैं आप। 20 अप्रैल की प्रमुख खबरों में शाम‍िल हैं- टेक्‍नो का नया स्‍मार्टफोन TECNO POP X 5G भारत में लॉन्‍च हो गया है। Oneplus Nord CE6 और Oneplus Nord CE6 लाइट, भारत में 7 मई को लॉन्‍च क‍िए जाएंगे। पोको भी अपने बजट स्‍मार्टफोन्‍स लेकर आ रही...

Read more »

Realme के 7000 mAh बैटरी वाले 5G फोन की सेल आज से, 144Hz डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसरRealme Narzo 100 Lite 5G की पहली सेल 21 अप्रैल से शुरू हो रही है। यह फोन लंबी बैटरी लाइफ, बड़ी डिस्प्ले और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी कीमत 13,499 रुपये से शुरू होती है।

Read more »

Infinix का शोल्डर ट्रिगर्स वाला गेमिंग फोन इस दिन आएगा, 144Hz तक रिफ्रेश रेट और लिक्विड कूलिंग सिस्टम भीइंफीनिक्स 24 अप्रैल को अपना नया 5G गेमिंग फोन Infinix GT 50 Pro लॉन्च करेगा। इसमें Pressure-Sense GT Trigger शोल्डर ट्रिगर्स और एक ZoneTouch Master बटन मिलेगा।

Read more »

चीन का विकल्प बन रही भारतीय तकनीक, स्वदेशी 5G का ग्लोबल ट्रायल शुरू, अमेरिका-यूरोप दिखा रहे भरोसाMade in India 5G Technology: वे दिन दूर नहीं जब भारत का स्वदेशी 5G दुनियाभर मे इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल इसका जापान, तंजानिया और श्रीलंका जैसे कई देशों में ट्रायल भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इसमें C-DOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी सुरक्षित तकनीक की तलाश में भारतीय...

Read more »

Motorola का नया 5G फोन आज होगा लॉन्च, 90W फास्ट चार्जिंग और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भीमोटोरोला आज 22 अप्रैल को भारत में अपना नया 5G फोन Motorola Edge 70 Pro लॉन्च कर रहा है।

Read more »

वीवो Y6t लॉन्च: 6,500mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले वाला बजट 5G फोनवीवो ने चीन में Vivo Y6t नाम से एक नया बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह फोन 6,500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आता है। फोन की कीमत लगभग 23,300 रुपये से शुरू होती है।

Read more »