Ajay Devgn Postpones Dhamaal 4 Release Date After Clash With Akshay Kumar's War Of The Worlds

Comedy drama 'Dhamaal' was scheduled for a 3 July release but was postponed after the clash with 'War Of The Worlds' for which actor Akshay Kumar had acquired dates.?

फिल्मों का क्लैश किसी न किसी फिल्म की नैया डुबाता है या फिर कमाई पर असर छोड़ता है। इसीलिए ज्यादातर मेकर्स क्लैश से बचते हैं। अब धमाल 4 के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल, कॉमेडी ड्रामा धमाल इसी साल 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले अक्षय कुमार अपनी पलटन के साथदोनों ही फिल्में कॉमेडी हैं और ऊपर से हिट फ्रेंचाइजी की कड़ी हैं। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म ने इतना बड़ा रिस्क लेने की बजाय धमाल 4 की रिलीज डेट ही पोस्टपोन कर दी है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के एक पोस्ट के मुताबिक, अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट 15 दिनों के लिए खिसका दी गई है। तुरंत बाद में धमाल 4 अब 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्मों का क्लैश किसी न किसी फिल्म की नैया डुबाता है या फिर कमाई पर असर छोड़ता है। इसीलिए ज्यादातर मेकर्स क्लैश से बचते हैं। अब धमाल 4 के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल, कॉमेडी ड्रामा धमाल इसी साल 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले अक्षय कुमार अपनी पलटन के साथदोनों ही फिल्में कॉमेडी हैं और ऊपर से हिट फ्रेंचाइजी की कड़ी हैं। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म ने इतना बड़ा रिस्क लेने की बजाय धमाल 4 की रिलीज डेट ही पोस्टपोन कर दी है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के एक पोस्ट के मुताबिक, अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट 15 दिनों के लिए खिसका दी गई है। तुरंत बाद में धमाल 4 अब 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी





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Ajay Devgn Dhamaal 4 Release Date Clash Akshay Kumar War Of The Worlds

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